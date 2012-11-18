В Приморском крае инвесторы пойдут в парк "Дальний Восток"

В Михайловском районе Приморского края начинается реализация масштабного проекта по созданию промышленного парка «Дальний Восток». Об этом «ЗР» сообщил глава района Анатолий ЧЕБОТКОВ.

«В первой половине ноября китайские инвесторы должны зайти на территорию Михайловского района и начать работу по обустройству парка «Дальний Восток». С нашей стороны все готово. Земля выделена», - заверил Анатолий Чеботков.

Проект способен преобразить район и серьезно увеличить промышленный потенциал края. Достаточно сказать, что предполагается вложить 8,5 млрд долларов США. Он вошел в семь важнейших проектов, утвержденных Госкомитетом по реформе и развитию КНР. С российской стороны Михайловский технопарк попал в перечень важнейших, курируемых МИДом России. Однако, несмотря на столь высокий уровень, проект «буксовал».

Впервые он был озвучен еще в 2005 году, когда Народное правительство китайского города Суйфэньхэ в рамках «Соглашения о сотрудничестве» с главой Михайловского муниципального района выступило с инициативой создания промышленного парка. Для оперативного управления инвестиционным проектом с китайской стороны в декабре 2005 года в Суйфэньхэ было зарегистрировано «Суйфэньхэское торгово-экономическое общество с ограниченной ответственностью в промышленном парке Дальнего Востока».

На российской земле с той же целью на территории Михайловки 26 мая 2005 года было зарегистрировано ООО «Дальневосточная промышленная зона города Суйфэньхэ».

Бизнес-идея проекта состоит в том, чтобы привлечь на российскую землю инвесторов с промышленно развитого юга КНР и создать на территории Михайловского района мощный промышленный парк на территории бывшего завода ЖБИ-130 и микрорайона «Северный». Общая площадь земельного участка - не менее 150 га. На нем предполагалось построить 12 промышленных предприятий.

«Это должны быть экологически чистые предприятия, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, способным выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Товар предполагается поставлять как в Россию, так и за рубеж - в страны АТР и Европу», - пояснил «ЗР» представитель российской стороны.

Полный ввод промышленных предприятий намечался на 2015 год. Начать строительство планировалось в 2009 году и завершить до 2016 года в три этапа.

Однако в 2008 году грянул кризис, и проект «забуксовал». Лишь в 2012 году китайская сторона вернулась к активной работе над проектом. Летом этого года в Михайловку прибыли потенциальные инвесторы. В первой половине ноября они пообещали перейти к конкретной работе по обустройству зоны промышленного парка «Дальний Восток».

Олег ЖУНУСОВ.