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Инвалидов не спешат брать на работу
Работодатели Приморья продолжают нарушать закон «О квотировании рабочих мест для инвалидов» – из 746 организаций и предприятий с численностью более 100 человек, в службу занятости населения сведения о трудоустройстве инвалидов подали только 406 предприятий (54,4%). А выполнили квоту лишь 25,3% предприятий.
Напомним, законом «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Приморском крае» от 30.04.2002 № 221-КЗ организациям, расположенным на территории Приморского края, численность работников в которых составляет более 100 человек, установлена квота для приёма на работу инвалидов – 2% от среднесписочной численности работников.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предприятия, попадающие под действие закона о квотировании, обязаны ежемесячно представлять в центр занятости населения информацию о выполнении квоты для приёма на работу инвалидов. Руководители организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, нарушающие порядок предоставления рабочих мест инвалидам согласно квоте и непредоставляющие сведения о выполнении квоты, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде наложения административного штрафа.
Однако, несмотря на это, специалисты Приморской службы занятости населения отмечают, что ряд предприятий отказываются как исполнять закон о квотировании, так и представлять сведения о выполнении квоты. Чаще других в этом списке - государственные структуры, работающие в соответствии с Федеральным законом № 79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе Российской Федерации», хозяйственные структуры с особыми условиями и режимом труда, структуры федерального подчинения, предприятия с вредными условиями труда.
С начала 2010 года рассмотрено 17 фактов нарушения работодателями законодательства о занятости населения в части непредоставления в центры занятости населения Приморского края информации о выполнении квоты по приёму на работу инвалидов. По фактам нарушений составлены протоколы об административном правонарушении, вынесены предписания об устранении правонарушений.
В то же время инвалиды продолжают активно обращаться в службу занятости населения – за 10 месяцев 2010 года в органы службы занятости Приморского края обратились 2 810 инвалидов, трудоустроены 1 083 инвалида. Работодателями заявлена 51 вакансия в рамках квоты для приема на работу инвалидов, трудоустроен в рамках квоты 1 инвалид. «Проблема занятости лиц с ограниченными возможностями возникает из-за сложного финансового состояния на предприятиях. Вновь создаваемые же рабочие места ориентированы в основном на здоровых людей, - говорит начальник отдела по работе со слабозащищенными категориями граждан краевого государственного учреждения «Центр занятости населения г.Владивостока» Татьяна ОНИЩУК. - К основным причинам ограниченной занятости инвалидов можно отнести и отсутствие специально оборудованных мест на предприятиях. У многих наших инвалидов в программе реабилитации написано, что они могут выполнять работу только в специально созданных условиях. А это значит, что работодатель должен оборудовать такое рабочее место. К сожалению, пока таких примеров - единицы».
Со стороны службы занятости меры по улучшению ситуации с трудоустройством инвалидов предпринимаются давно. Например, уже не первый год действует программа временного трудоустройства граждан, согласно которой инвалидов можно устроить на временные работы. В 2010 г. в рамках Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда для работодателей, которые оборудуют рабочее место для инвалидов, была предусмотрена субсидия в размере 30 тыс. руб. за одно рабочее место. Правда, работодатели такой возможностью воспользоваться не спешат. А без их участия служба занятости вряд ли сможет кардинальным образом изменить ситуацию с трудоустройством инвалидов.
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