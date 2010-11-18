Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Автозавод альянса Renault – Nissan ищет новое место
Автоальянс Renault – Nissan заинтересован в строительстве автомобильного завода в Приморском крае. Об этом заявил губернатор Сергей Дарькин.
По словам губернатора, представители компании намерены посетить Приморской край с целью выбора площадки под строительство автозавода. «В Приморье есть несколько мест, подходящих для размещения производства», - считает Сергей Дарькин.
Условия строительства автозавода альянса Renault – Nissan будут стандартными для России. Детали будущего производства, такие как модельный ряд и производительность, пока обсуждаются. «Одно скажу: автомобили в Приморье будут», - заявил Сергей Дарькин.
Губернатор напомнил, что в крае уже реализован успешный проект в этой области. Это автосборочное производство компании «Соллерс», организованное на базе «Дальзавода». С начала года здесь налажен выпуск внедорожников Ssang Yong и спецавтотранспорта на базе модели Fiat Ducato. Рассматривается вопрос о выпуске легковых автомобилей, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Новости тематики
- Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
- Свободному порту Владивосток добавят угольной пыли
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- "Газпром" построил в Приморье новый важный объект
- Трутнев заверил, что новое крупнейшее предприятие в Приморье строится по графику
- Торговый дом КНДР — в Приморье
- Бывший кандидат в губернаторы Приморья контролирует некогда преуспевавшее пароходство
- Дерипаска подчинился главе Приморья
- Промышленности Приморья далеко до советских объемов
Новости раздела
- Приморской рыбе укажут путь на местный рынок
- Перспективы Безверхово определит бизнес
- Компания DNS представила новый загородный поселок
- Пропускная неспособность
- "Много работы у нас забирают в пользу Москвы и Санкт-Петербурга"
- Турдом какой-то
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Более 11 тыс. человек из 75 регионов России получили дальневосточный гектар в Приморье
- Катамаран "Пингвин" соединит Сахалин и Японию
- Власти Приморья порекомендовали "Тернейлесу" "расширить его, развить новое производство"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде
- Турдом какой-то