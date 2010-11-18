Автозавод альянса Renault – Nissan ищет новое место

Автоальянс Renault – Nissan заинтересован в строительстве автомобильного завода в Приморском крае. Об этом заявил губернатор Сергей Дарькин.

По словам губернатора, представители компании намерены посетить Приморской край с целью выбора площадки под строительство автозавода. «В Приморье есть несколько мест, подходящих для размещения производства», - считает Сергей Дарькин.

Условия строительства автозавода альянса Renault – Nissan будут стандартными для России. Детали будущего производства, такие как модельный ряд и производительность, пока обсуждаются. «Одно скажу: автомобили в Приморье будут», - заявил Сергей Дарькин.

Губернатор напомнил, что в крае уже реализован успешный проект в этой области. Это автосборочное производство компании «Соллерс», организованное на базе «Дальзавода». С начала года здесь налажен выпуск внедорожников Ssang Yong и спецавтотранспорта на базе модели Fiat Ducato. Рассматривается вопрос о выпуске легковых автомобилей, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.