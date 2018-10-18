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Инвесторов хотят взбодрить током

18 Октября 2018, 17:32 | Приморье

Инвесторы Дальнего Востока получили очередные дополнительные бонусы и возможности

 

Правительство РФ изменило для Дальнего Востока и Байкальского региона правила предоставления из федерального бюджета субсидий инвесторам на финансовое обеспечение затрат на создание или реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение к электросетям. Решение вступило в силу 10 октября.

«Одна из главных задач - чтобы все предоставленные государством средства были расходованы экономно и приносили максимальную пользу. Правила скорректированы для того, чтобы субсидии в полном объеме шли на создание инфраструктуры предприятий без дополнительных согласований. В результате будут быстрее проходить подключение к электросетям и газораспределительным сетям, а значит быстрее реконструироваться действующие заводы, строиться и запускаться новые», - отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр КОЗЛОВ.

Правительством РФ скорректированы выделения средств инвесторам. Расширен перечень документов, представляемых для подтверждения затрат, понесенных до заключения соглашения о выделении субсидии.

Получателям субсидий разрешено направлять средства, сэкономленные по одному из направлений расходования, на иное направление без повторной госэкспертизы проектной документации объектов капстроительства и результатов инженерных изысканий, и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства. Единственное условие - такое перераспределение средств не влечет увеличения сметной стоимости строительства, отклонения параметров объекта от проектной документации, изменений физических объемов работ, а также не затрагивает характеристики безопасности объекта.

Досье "Золотого Рога": Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2018 года № 1153 «О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в целях реализации инвестиционных проектов на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона» было подписано премьер-министром Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ 28 сентября 2018 года.

Напомним, что на заседании президиума Государственного совета, прошедшего во Владивостоке накануне ВЭФ, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов поднимал вопрос о системных решениях, необходимых для кардинального улучшения ситуации в макрорегионе. «Необходимы системные решения, которые могут переломить ситуацию», - подчеркнул Александр Козлов.

На фото: Практика показывает, что оформленные в законах и распоряжениях льготы, субсидии и прочие поблажки для инвесторов на Дальнем Востоке, в реальности оказываются малоэффективными, либо трудновыполнимыми. На фото: остров Русский во Владивостоке, для которого придумали еще одну «специализацию» - российский офшор. Все предыдущие задумки так и не были доведены до конца…

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: электросети  инвестиции  энергетика 



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