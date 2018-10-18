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Tele2 запускает в Приморье премиальный тариф
Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи в России, запускает новый тарифный план «Премиум». Оператор предлагает абонентам Приморья индивидуальное обслуживание и еще больший объем трафика и минут на номера России.
Тариф «Премиум» отличает выгодная комбинация услуг для активных пользователей интернета и клиентов, которые совершают большое количество звонков. Пользователю нового тарифа доступно 40 Гб мобильного интернета. В пакет также входит 2000 минут на любые номера России и 500 SMS. Абонентская плата составляет 1100 рублей в месяц. Клиентам также доступен перенос неизрасходованных мегабайтов, минут и SMS на следующий расчетный период.
Абонентам «Премиума» Tele2 предлагает выделенное обслуживание, высокий приоритет и индивидуальный подход в решении вопросов. Клиенты смогут позвонить в контактный центр оператора по специальному номеру 711, без прослушивания сообщений системы IVR.
Пользователи тарифа могут активировать дополнительные опции. Они предоставляют безлимитный доступ к таким популярным сервисам, как соцсети Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджеры WhatsApp, Viber, «ТамТам». Абоненты могут без ограничений пользоваться услугами навигации «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Транспорт», а также сервисами YouTube, Tele2 TV и Zvooq.
При нулевом и отрицательном балансе на тарифе автоматически и бесплатно активируется услуга «SOS-пакет», которая обеспечивает доступ к WhatsApp и сервисам навигации. «SOS-пакет» действует как в домашнем регионе, так и в поездках по России.
Клиенты оператора не платят за междугородную связь: на тарифе «Премиум» предусмотрены безлимитные звонки на номера Tele2 по России, которые не расходуют основной пакет минут.
Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:
«Нашим клиентам мы стремимся обеспечить необходимый уровень комфорта и формируем выгодные предложения. Чтобы развивать сегмент абонентов с высоким профилем потребления, мы запускаем в Приморье тариф «Премиум». Он учитывает предпочтения и запросы наиболее активных пользователей мобильного интернета и голосовых услуг. Помимо внушительных объемов базовых сервисов, мы предлагаем клиентам индивидуальное обслуживание».
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