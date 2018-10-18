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Большие Huawei хорошо пошли
Крупнейший ритейлер смартфонов в регионе подвел итоги девяти месяцев
Крупнейший в России технологический ритейлер - объединенная компания «Связной/Евросеть» - проанализировал показатели рынка смартфонов в Дальневосточном федеральном округе за 9 месяцев 2018 года.
По данным ритейлера «Связной/Евросеть», с января по сентябрь текущего года всего жителями ДФО было куплено 1,2 млн смартфонов на сумму 17,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в штучном выражении рынок практически не изменился, в то время как в денежном - вырос на 16%.
Значительный рост в деньгах объясняется тем, что в течение года спрос смещался в пользу более дорогостоящих и многофункциональных гаджетов с большими экранами. Так, в январе-сентябре текущего года 20% дальневосточных покупателей предпочитали смартфоны стоимостью более 20 тыс. рублей, в то время как в аналогичный период 2017 года этот показатель составлял 17%. Еще более показателен анализ высокого ценового сегмента: с начала года доля гаджетов стоимостью более 25 тыс. рублей составила в 2018 году 14%, в 2017 - 10%. Средняя стоимость смартфона в 2018 году выросла по сравнению с 2017 годом на 17% и составляет 15,3 тыс. рублей.
Главный тренд 2018 года - существенный рост интереса к устройствам с большими экранами. Если в 2017 году 73% смартфонов, покупаемых на Дальнем Востоке, имели диагональ дисплея не более 5 дюймов, то в 2018 году доля таких гаджетов составила только 46%, остальные 54% предпочитают смартфоны с экраном более 5 дюймов.
По итогам III квартала 2018 года жители ДВФО активнее всего интересовались смартфонами Huawei/Honor - их доля в штуках составила 31%. Рост Huawei/Honor в III квартале впечатляет: по сравнению с аналогичным периодом 2017 года доля увеличилась в 3 раза. На втором месте - Samsung с долей 26% в штуках от общего объема продаж смартфонов. Третье место - и 8% от объема продаж в штуках - за Apple. В структуре продаж в рублях - те же лидеры, но в другом порядке: первое место и 31% - у Samsung, продажи смартфонов Huawei/Honor составили 30% от общего объема в рублях, еще 22% покупателей сделали выбор в пользу Apple.
«Популярность Huawei, и особенно Honor, наиболее заметна на рынке, но объем продаж смартфонов других китайских брендов - Asus, Xiaomi, Meizu - также растет в России быстрыми темпами в деньгах и в штуках. Китайские производители предлагают покупателям качественные, технологичные и инновационные устройства в каждом ценовом сегменте», - отмечает директор по управлению макрорегионами «С/Е» Елена ИСКРАТОВА.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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