Большие Huawei хорошо пошли

Крупнейший ритейлер смартфонов в регионе подвел итоги девяти месяцев

Крупнейший в России технологический ритейлер - объединенная компания «Связной/Евросеть» - проанализировал показатели рынка смартфонов в Дальневосточном федеральном округе за 9 месяцев 2018 года.