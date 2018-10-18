Во Владивостоке с успехом прошла конференция по пожарной безопасности

Научно-практическая конференция «Пожарная безопасность проектируемых и строящихся объектов» состоялась при поддержке МЧС России

В кампусе ДВФУ на острове Русском во Владивостоке состоялось знаковое событие в области пожарной безопасности - 11-12 октября здесь прошла научно-практическая конференция «Пожарная безопасность проектируемых и строящихся объектов». Организатор и инициатор мероприятия - компания «Аспект Безопасности» в лице генерального директора Ольги ЛЕОНОВОЙ.

Идея для проведения подобного мероприятия не нова, однако в регионе нет опыта и устоявшихся традиций по проведению событий для такой специфической отрасли.

«Для нас это знаковое событие, на подготовку мы потратили долгие месяцы, хотели показать высокий уровень региона в понимании всех процессов по вопросам пожарной безопасности, значительный уровень компаний, представленных на рынке. Для нас конференция - это, прежде всего, обмен опытом, знаниями и полезными контактами», - делится первыми впечатлениями генеральный директор «Аспект Безопасности», Ольга Леонова.

Самые актуальные вопросы обеспечения пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов различного назначения были рассмотрены в течение двух дней.

Среди спикеров и участников конференции были отмечены:

МЧС России

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны»

ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «Испытательная пожарная лаборатория»

Заводы-производители

Эксперты в области пожарной безопасности

«Для нас особую гордость представляли наши ключевые эксперты, это Андрей МАКЕЕВ (заместитель ди⁠ректора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России), Алексей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ (заместитель начальника отдела технического регулирования ФГБУ ВНИИПО МЧС России), Андрей ПЕХОТИКОВ (начальник отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования ФГБУ ВНИИПО МЧС России), Илья ПЕСТЕРНИКОВ, заместитель председателя федерального комитета ОПОРЫ РОССИИ по средствам технической и пожарной безопасности и другие", - отмечает Ольга Леонова.

Организаторы конференции отмечают высокий интерес аудитории к мероприятию и сообщают о том, что традиция по проведению подобных конференций сохранится и в следующем году.

За помощь в организации события благодарим МЧС России, ДВФУ, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, федеральный комитет ОПОРЫ РОССИИ.