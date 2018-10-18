При поддержке МЧС России: во Владивостоке с успехом прошла конференция по пожарной безопасности

Научно-практическая конференция "Пожарная безопасность проектируемых

и строящихся объектов" собрала участников на в кампусе ДВФУ на острове Русском

В кампусе ДВФУ на острове Русском во Владивостоке состоялось знаковое событие в области пожарной безопасности. 11 и 12 октября здесь прошла научно-практическая конференция «Пожарная безопасность проектируемых и строящихся объектов». Организатор и инициатор мероприятия - компания «Аспект Безопасности» в лице генерального ди⁠ректора Ольги ЛЕОНОВОЙ.

Идея проведения подобного мероприятия не нова, однако в регионе нет опыта и устоявшихся традиций по проведению событий для такой специфической отрасли.

«Для нас это знаковое событие, на подготовку мы потратили долгие месяцы, хотели показать высокий уровень региона в понимании всех процессов по вопросам пожарной безопасности, высокий уровень компаний, представленных на рынке. Для нас конференция - это, прежде всего, обмен опытом, знаниями и полезными контактами», - делится первыми впечатлениями генеральный ди⁠ректор «Аспект Безопасности» Ольга Леонова.

Самые актуальные вопросы обеспечения пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов различного назначения были рассмотрены в течение двух дней.

Среди спикеров и участников конференции были отмечены:

Главное управление МЧС России по Приморскому краю.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны».

ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «Испытательная пожарная лаборатория».

Заводы-производители.

Эксперты в области пожарной безопасности.

«Для нас особую гордость представляли наши ключевые эксперты. Это Андрей МАКЕЕВ (заместитель ди⁠ректора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России), Алексей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ (заместитель начальника отдела технического регулирования ФГБУ ВНИИПО МЧС России), Андрей ПЕХОТИКОВ (начальник отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования ФГБУ ВНИИПО МЧС России), Илья ПЕСТЕРНИКОВ, заместитель председателя федерального комитета ОПОРЫ РОССИИ по средствам технической и пожарной безопасности и другие", - отмечает Ольга Леонова.

Организаторы конференции отмечают высокий интерес аудитории к мероприятию и сообщают о том, что традиция по проведению подобных конференций сохранится и в следующем году.

За помощь в организации события благодарим МЧС России, ДВФУ, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, федеральный комитет "ОПОРЫ РОССИИ".