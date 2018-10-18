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При поддержке МЧС России: во Владивостоке с успехом прошла конференция по пожарной безопасности

18 Октября 2018, 11:41 | Приморье
Научно-практическая конференция "Пожарная безопасность проектируемых
и строящихся объектов" собрала участников на в кампусе ДВФУ на острове Русском
 
В кампусе ДВФУ на острове Русском во Владивостоке состоялось знаковое событие в области пожарной безопасности. 11 и 12 октября здесь прошла научно-практическая конференция «Пожарная безопасность проектируемых и строящихся объектов». Организатор и инициатор мероприятия - компания «Аспект Безопасности» в лице генерального ди⁠ректора Ольги ЛЕОНОВОЙ.
 
Идея проведения подобного мероприятия не нова, однако в регионе нет опыта и устоявшихся традиций по проведению событий для такой специфической отрасли.
 
«Для нас это знаковое событие, на подготовку мы потратили долгие месяцы, хотели показать высокий уровень региона в понимании всех процессов по вопросам пожарной безопасности, высокий уровень компаний, представленных на рынке. Для нас конференция - это, прежде всего, обмен опытом, знаниями и полезными контактами», - делится первыми впечатлениями генеральный ди⁠ректор «Аспект Безопасности» Ольга Леонова.
 
Самые актуальные вопросы обеспечения пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов различного назначения были рассмотрены в течение двух дней.
 
Среди спикеров и участников конференции были отмечены:
 
Главное управление МЧС России по Приморскому краю.
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны».
 
ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «Испытательная пожарная лаборатория».
 
Заводы-производители.
 
Эксперты в области пожарной безопасности.
 
«Для нас особую гордость представляли наши ключевые эксперты. Это Андрей МАКЕЕВ (заместитель ди⁠ректора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России), Алексей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ (заместитель начальника отдела технического регулирования ФГБУ ВНИИПО МЧС России),  Андрей ПЕХОТИКОВ (начальник отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования ФГБУ ВНИИПО МЧС России), Илья ПЕСТЕРНИКОВ, заместитель председателя федерального комитета ОПОРЫ РОССИИ по средствам технической и пожарной безопасности и другие", -  отмечает Ольга Леонова.
 
Организаторы конференции отмечают высокий интерес аудитории к мероприятию и сообщают о том, что традиция по проведению подобных конференций сохранится и в следующем году.
 
За помощь в организации события благодарим МЧС России, ДВФУ, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, федеральный комитет "ОПОРЫ РОССИИ".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: пожар  конференция  безопасность  МЧС  ДВФУ 
                                   



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