Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
При поддержке МЧС России: во Владивостоке с успехом прошла конференция по пожарной безопасности
18 Октября 2018, 11:41 | Приморье
Научно-практическая конференция "Пожарная безопасность проектируемых
и строящихся объектов" собрала участников на в кампусе ДВФУ на острове Русском
и строящихся объектов" собрала участников на в кампусе ДВФУ на острове Русском
В кампусе ДВФУ на острове Русском во Владивостоке состоялось знаковое событие в области пожарной безопасности. 11 и 12 октября здесь прошла научно-практическая конференция «Пожарная безопасность проектируемых и строящихся объектов». Организатор и инициатор мероприятия - компания «Аспект Безопасности» в лице генерального директора Ольги ЛЕОНОВОЙ.
Идея проведения подобного мероприятия не нова, однако в регионе нет опыта и устоявшихся традиций по проведению событий для такой специфической отрасли.
«Для нас это знаковое событие, на подготовку мы потратили долгие месяцы, хотели показать высокий уровень региона в понимании всех процессов по вопросам пожарной безопасности, высокий уровень компаний, представленных на рынке. Для нас конференция - это, прежде всего, обмен опытом, знаниями и полезными контактами», - делится первыми впечатлениями генеральный директор «Аспект Безопасности» Ольга Леонова.
Самые актуальные вопросы обеспечения пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов различного назначения были рассмотрены в течение двух дней.
Среди спикеров и участников конференции были отмечены:
Главное управление МЧС России по Приморскому краю.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны».
ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «Испытательная пожарная лаборатория».
Заводы-производители.
Эксперты в области пожарной безопасности.
«Для нас особую гордость представляли наши ключевые эксперты. Это Андрей МАКЕЕВ (заместитель директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России), Алексей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ (заместитель начальника отдела технического регулирования ФГБУ ВНИИПО МЧС России), Андрей ПЕХОТИКОВ (начальник отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования ФГБУ ВНИИПО МЧС России), Илья ПЕСТЕРНИКОВ, заместитель председателя федерального комитета ОПОРЫ РОССИИ по средствам технической и пожарной безопасности и другие", - отмечает Ольга Леонова.
Организаторы конференции отмечают высокий интерес аудитории к мероприятию и сообщают о том, что традиция по проведению подобных конференций сохранится и в следующем году.
За помощь в организации события благодарим МЧС России, ДВФУ, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, федеральный комитет "ОПОРЫ РОССИИ".
Автор:
Теги: пожар конференция безопасность МЧС ДВФУ
Новости тематики
- При поддержке МЧС России: во Владивостоке с успехом прошла конференция по пожарной безопасности
- Эхо рыбацкого конгресса
- Спикерами бизнес-школы "РОСТ" станут предприниматели со всего мира
- Во Владивостоке начали штрафовать за рекламные штендеры на тротуарах
- Лучшие специалисты ЯНДЕКС поделятся секретами крутых продаж и эффективного маркетинга
- Российский марикультурный сервис оценили в Даляне
- Приморскую страховую компанию подозревают в выводе активов
- В Приморье введен режим повышенной готовности
- Одна из крупнейших рыбопромышленных компаний Приморья меняется на глазах
- Еще одна южнокорейская авиакомпания планирует открыть рейс в Приморье
Новости раздела
- Предложение Приморья о пересмотре условий программы льготных авиаперевозок поддержал Минтранс
- Приморье получит на благоустройство городов и поселков более 700 млн рублей
- У жителей Приморья спросят о состоянии дорожной сети в регионе
- Инвесторов хотят взбодрить током
- Автозаправкам дольют пива
- Tele2 запускает в Приморье премиальный тариф
- Большие Huawei хорошо пошли
- При поддержке МЧС России: во Владивостоке с успехом прошла конференция по пожарной безопасности
- Стали известны даты ближайшей сельскохозяйственной ярмарки во Владивостоке
- Технологически лучшие
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Николаев напрашивается на "бис"
- "Суражевка" от Абрамовича
- Авиакомпания "Аврора" продолжит летать из Владивостока в Благовещенск в зимний период
- Проходной банк
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- В Приморье подорожали хлеб, чай, сахар, соль и яйца
- "Я за открытые выборы, пусть горожане выберут, кого любят"
- Создание единой базы агрегаторов такси отразится на качестве и цене услуги
- В Приморье посчитали среднемесячную зарплату и сообщили о росте на 11,2%
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
Loading...