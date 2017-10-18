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"Ростелеком" и Фонд новых форм развития образования помогут школьникам осваивать технологии IT-отрасли
Фонд новых форм развития образования и ПАО «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Форума «Открытые инновации», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
«Подписание соглашения между Фондом новых форм развития образования с ведущей компанией отечественного рынка телекоммуникаций ПАО «Ростелеком» позволит внедрить лучшие практики государственно-частного партнерства в сферу дополнительного образования детей, - говорит руководитель Фонда новых форм развития образования Марина Ракова. - Так, с «Ростелекомом» мы запустили уникальный совместный проект - «IT-Квантум» на площадке Всероссийского детского центра «Океан».
Теперь школьники смогут осваивать передовые технологии IT-отрасли. В этом им помогут знания и опыт «Ростелекома» как лидера телекоммуникационных услуг, облачных вычислений, цифрового телевидения, услуг Центров обработки данных и других инновационных решений.
«Одна из перспективных задач «Ростелекома» – привлечь внимание школьников к потенциалу современных информационных технологий и создать для подрастающего поколения новые возможности развития в этой области, - утверждает президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. - Мы уверены, что результатом нашего сотрудничества с Фондом новых форм развития образования вырастет количество молодых людей, имеющих знания и навыки, которые позволят им в будущем стать успешными профессионалами в сфере IТ.
«IT-Квантум», запущенный совместно с ПАО «Ростелеком», стал первым направлением обучения будущего детского технопарка «Кванториум», который создается в рамках программы развития Всероссийского детского центра «Океан» до 2020 года и может стать примером для тиражирования и в других всероссийских детских центрах.
Детские технопарки «Кванториум» создаются по всей России в соответствии с поручением Президента России и в рамках реализации приоритетного проекта Правительства России «Доступное дополнительное образование для детей». В 2018 году обучаться бесплатно в детских технопарках школьники смогут уже в 70 регионах России.
Фонд новых форм развития образования является федеральным оператором сети детских технопарков «Кванториум» и проектным офисом Приоритетного проекта Правительства России «Доступное дополнительное образование для детей». На создание детских технопарков «Кванториум» в 2016-2017 годах Правительством РФ выделено около 2 млрд. рублей, еще 700 млн. рублей - средств субъектов России. Внебюджетные инвестиции за этот период составили 1,3 млрд. рублей.
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