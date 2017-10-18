4G-сеть "МегаФона" в Приморье стала "прокачивать" в четыре раза больше данных

В четыре раза вырос объем мобильного LTE-трафика в сети «МегаФон» в Приморском крае за 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего жители Приморья с января по сентябрь скачали и загрузили в сети 4G объем данных, эквивалентный 500 000 фильмов в HD-качестве, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

По итогам трех кварталов 2017 года объемы передачи данных выросли в сетях «МегаФона» всех стандартов – 2G, 3G и 4G. В целом мобильный трафик в сети «МегаФон» в Приморском крае за этот период вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом в сетях четвертого поколения 4G/LTE объемы передачи данных возросли в 4 раза.

Росту 4G-трафика способствует активное развитие сетей четвертого поколения. Так, в 3-м квартале этого года оператор запустил сеть LTE в третьем по численности населения городе региона Находке, а также в Дальнереченске, поселке Кавалерово и селе Черниговка. На сегодняшний день мобильный интернет стандарта LTE и LTE-Advanced доступен более чем для 60% жителей Приморского края. С другой стороны, абоненты оператора все чаще выбирают смартфоны и другие устройства, поддерживающие технологию LTE.

«Стремительное развитие цифровых, интернет-технологий сопровождается столь же сильным ростом объемов передачи данных в телекоммуникационных сетях, - отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Чтобы удовлетворять увеличивающиеся потребности наших абонентов, мы постоянно развиваем нашу сеть четвертого поколения в Приморском крае. За лето мы значительно увеличили количество базовых станций 4G, и быстрый мобильный интернет стал доступен еще более чем для 200 000 жителей нашего края. Тенденция к росту 4G-трафика однозначно будет сохранятся, ведь с проникновением гаджетов, поддерживающих эту технологию, растет число тех, кто знакомится с ней, а тот все, кто однажды попробовал возможности 4G скоростей, уже никогда не откажутся от них».

Также «МегаФон», используя аналитику больших данных, запустил линейку тарифных планов «Включайся!» для нового поколения пользователей мобильной связи. Включенный в тариф набор приложений с безлимитным доступом соответствует интересам клиента и не содержит избыточных услуг. А названия тарифов – «Пиши», «Смотри», «Слушай» и другие - соответствуют наполнению по интересам. При этом неограниченное пользование привычными приложениями не требует расчетов потребляемого трафика.