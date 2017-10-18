Гостей Владивостока ждут уютные капсулы

Гостиничная сфера Владивостока рождает новые форматы

Развитие гостиничной сферы – одно из обязательных условий становления туристической индустрии. Владивосток как туристическая дестинация сегодня активно наращивает турпотоки, вместе с ними толчок у росту получает и сфера обслуживания. Активно разрастаются новые малые форматы, что дает столице Приморья разнообразие предложений, столь желанное для туристов. Одним из примеров необычных форм гостиничного бизнеса выступает капсульный отель, который открылся во Владивостоке в июле.

О том, как в условиях развития туризма и высокой конкуренции чувствуют себя отельеры Приморья, деловой газете «Золотой Рог» рассказал директор капсульного отеля «Зодиак» Константин КАРПОВ.

– Константин Юрьевич, почему был выбран такой необычный формат малого средства размещения, как капсульный отель?

– При выборе формата я хотел добиться принципа: высокое качество проживания по минимальной стоимости. Из всех существующих во Владивостоке форматов ни один не мог соблюсти эти условия: в гостиничном номере при высоком качестве проживания вырастает цена, а в хостелах за минимальную стоимость приходится отказываться от комфорта. Именно поэтому был выбран принципиально новый формат – капсульный отель. Капсула – это высокотехнологичный объект проживания, где есть кондиционер, регулятор степени освещенности, сейф, система пожаротушения, журнальный столик и постель. Для проживания здесь есть все необходимое, соблюдается принцип личного пространства и комфорта.





При этом нельзя сказать, что данный формат мы полностью переняли из Японии, где капсульные отели пользуются большой популярностью. В Стране восходящего солнца капсулы предназначены для краткосрочного проживания, у нас же можно останавливаться на долгое время. При этом могу с уверенностью сказать, что в России подобный формат также не был реализован (капсульные отели идут по «японскому» пути), и Владивосток в этом плане выступает первопроходцем. Подводя итоги работы нескольких месяцев, мы поняли, что создали по-настоящему интересное средство размещения. География туристов, которые у нас остановились, очень обширная – у нас были гости со всего мира – из Южной и Северной Америки, Европы, ну и, конечно же, Азии. При этом формат пришелся по душе и российской аудитории: у нас часто останавливаются жители других регионов.

– После пролившегося на Приморский край туристического потока, малые средства размещения в виде бутик-отелей, хостелов стали появляться как грибы. Как выживать в условиях ужесточившейся конкуренции?

– Это естественная мировая тенденция – в любом туристическом городе данный бизнес процветает. И во Владивостоке, к счастью, этот рынок динамично развивается. Нехватку средств размещений город остро ощущает всего лишь несколько дней в году, во время таких масштабных мероприятий, как Восточный экономический форум. Но среднестатистический поток туристов из России, Китая, Кореи и Японии Владивосток вполне успешно ассимилирует.

Конечно, уже сегодня конкуренция в данном сегменте велика, и каждый новый отель становится соперником в борьбе за клиента. Но, как показывает практика туристических столиц, проходят годы, и на этом рынке остаются лучшие. Туристы умеют читать, и они активно мониторят интернет-ресурсы с отзывами об отелях. И если у средства размещения низкий рейтинг, путешественники будут избегать его, пользуясь альтернативными, более дешевыми и качественными предложениями.

– На ваш взгляд, не связан ли всплеск активности отельеров с тем, что многим этот вид бизнеса кажется простым?

– На первый взгляд, отельный бизнес, как и ресторанный, может казаться вполне понятным и легким. Но такое мнение далеко от действительности. Это очень сложный бизнес, кропотливый, ему необходимо посвящать все свободное время. С момента открытия в июле мой рабочий день длится по 20 часов, и такой режим у меня сохранится до того момента, как отель «встанет на ноги»: будет прибыльным и стабильным. По моему опыту могу сказать: никто в период становления не сделает эту работу лучше, чем инициатор проекта, поскольку только у него есть ясная картина, как бизнес должен выглядеть.

Также в отельном деле есть много специфических нюансов, характерные именно этому виду бизнеса. И, конечно же, владелец должен в них разбираться лучше всех. Только тогда получится объяснить персоналу, как нужно работать, и потребовать результата. В противном случае персонал будет выполнять свои задачи так, как ему удобно, а это не всегда способствует успеху отеля. Помимо этого, нужно понимать, какова сезонность рынка, ценовой диапазон и главное – юридическая база: что вы обязаны делать, что вы не должны делать и какая ответственность лежит за деятельность. Поэтому бросаться в омут гостиничного бизнеса можно, но только если иметь представление о том, как работает этот рынок.

– Юридические тонкости нередко осложняют жизнь отельерам. Например, в Госдуме рассматривают запрет о расположении коллективных средств размещений в жилых домах. Если хостелам не удастся избежать выселения, как это отразится на рынке Владивостока?

– Я поддерживаю данную инициативу: мне бы не хотелось, чтобы рядом с моей квартирой находился хостел. Но законопроект подразумевает запрет на размещение в жилых помещениях жилого дома. То есть в нежилых помещениях бизнес может быть любой, в том числе и гостиничный. А где оно находится – в офисном здании или жилом доме – абсолютно неважно. У такого помещения есть назначение, отдельный вход, коммунальные услуги оплачиваются по другим тарифам, соблюдены нормы пожарной безопасности. Поэтому, на мой взгляд, никаких проблем отельеры не испытают. Если у них будет желание, они смогут вывести свои помещения из жилого фонда.

– Но кроме этой инициативы в ближайшее время средства размещения будут обязаны пройти обязательную классификацию. С 2019 года «звезды» появятся у отелей, вместимостью более 50 номеров, а к январю 2021 года эту процедуру должны будут пройти все остальные, в том числе и малые средства размещения.

– Конечно, законодателям виднее, как эти нововведения отразятся на рынке, но я не представляю, как все микрогостиницы будут проходить данную процедуру. Пять номеров, два номера – о каких «звездах» здесь может идти речь? Мне кажется, таким средствам размещения подобная классификация вовсе не нужна. И как будут принуждать отельеров ее проходить – еще большой вопрос. Время покажет, как эта инициатива реализуется на практике.

– Одной из наиболее проблемных точек сферы обслуживания выступают кадры. На ваш взгляд, Владивосток испытывает дефицит сотрудников в гостиничной сфере?

– У нас очень большая нехватка квалифицированных кадров. Я бы даже сказал, что ситуация просто провальная. При наборе административного персонала постоянно сталкиваюсь с отсутствием образования, опыта работы, знания языков, сдобренным горячим желанием соискателя получать большую зарплату. Вакансии линейного персонала закрываются быстрее, но и здесь также возникает вопрос квалификации. Капсула должна быть идеально продезинфицирована после каждого человека, для этого существует целая технология, требующая специфических навыков и знаний. Но во Владивостоке не так просто найти персонал, который имеет представление о том, какими швабрами можно мыть то или иное помещение, какими средствами можно обрабатывать тот или иной материал. Люди учатся на клининговых курсах не один месяц, чтобы изучить эти тонкости. Нам же приходится проводить ликбез в авральном режиме. Самое ужасное, что, если происходит текучка кадров, мы вынуждены повторять одно и то же следующему сотруднику. К счастью, в этом плане нам повезло – коллектив более-менее сложился.

– Другая проблема, на которую сетуют отельеры, – сезонность бизнеса. Как ни стараются власти региона, расширяя событийный календарь, туристический поток Приморья имеет четкие периоды всплеска и спада. Что помогает отельерам оставаться на плаву в низкий сезон?

– Вопреки распространенному мнению, гибкое ценообразование не является панацеей в этом случае. Каждый бизнес имеет свой уровень рентабельности, и когда в низкий сезон все отельеры начинают повально сбивать цены, не зарабатывает никто. Например, продавая номер за 1500 рублей, при норме рентабельности в 2500, предприниматель все равно остается в минусе. И если при маленьком номерном фонде эти потери не так критичны, то у владельца более 100 номеров они достигают уже внушительных масштабов. Отсюда и такие высокие цены в летний период – пока есть туристический поток, отельеры стремятся покрыть расходы в менее активные месяцы. На мой взгляд, единственный способ избежать этого дисбаланса – это специальные предложения, которые направлены на особую аудиторию клиентов. Они позволят сохранить не только интерес к средству размещения, но и достаточно высокую стоимость проживания. А вот какими эти предложения будут – каждый отель должен решать самостоятельно.

Наталья КОМИССАРОВА.