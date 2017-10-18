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Иномарки теснят "Камазы"
Рост российского рынка грузовиков вызвал резкое увеличение импорта. При этом доля отечественных производителей на рынке грузовых машин РФ начинает сокращаться. Как сообщил РБК-Татарстан эксперт Объединения автопроизводителей России (ОАР) Юрий КРАВЦОВ, в 2017 году автомобильный рынок РФ показал восстановление во всех секторах. При этом быстрее всех растут продажи новых грузовых автомобилей.
По итогам января-августа 2017 года продажи новых грузовиков составили 45,1 тыс. единиц, увеличившись на 48,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
«Следуя тренду роста рынка, производство грузовых автомобилей в России за восемь месяцев 2017 года выросло на 25,2% и составило 41,1 тыс. единиц. Выпуск грузовиков российских марок за этот период увеличился на 9%, а иностранных – на 133%. В результате доля грузовой техники зарубежных брендов в структуре производства выросла с 13,1% до 24,3%. Среди иностранных марок в наибольшей степени увеличилось производство грузовиков Scania (более чем в 8 раз) и Volvo (почти в 4 раза). Также значительно вырос выпуск грузовиков Mercedes-Benz, Hyundai, Man», - отметил эксперт.
По словам Кравцова, с ростом рыночного спроса активизировался и импорт грузовых автомобилей в нашу страну. Согласно последним доступным данным, за январь-сентябрь 2017 года в Россию было импортировано 11,8 тыс. новых грузовиков – в четыре раза больше, чем за семь месяцев прошлого года. Самые большие доли в структуре импорта занимают марки Scania, Man и Daf. «С наплывом иномарок (как российской сборки, так и импортированных) на рынок грузовых автомобилей, доля российских марок – «Камаз», «Газ», «Урал» – продолжает сокращаться, даже несмотря на количественный рост продаж грузовиков «Камаз». Среди иномарок лидирует Volvo российской сборки», - добавил Кравцов.
Как отметил эксперт, начало положительной динамики на отечественном рынке грузовиков наметилось в марте 2016 года. При этом на рынке легковых автомобилей в тот момент все еще продолжался спад. Традиционно индикатором экономической активности в России является динамика продаж коммерческих автомобилей, и первые признаки макроэкономического роста находят отражение в сросте продаж автомобильной техники для нужд хозяйственной деятельности. Соответственно, по итогам 2016 года при общем сокращении российского автомобильного рынка на 2,5%, число регистраций новых грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн выросло на 7% до 51,8 тыс. единиц.
По данным ОАР, картина производства автомобилей в России в 2016 году находилась в соответствии с рыночными трендами. Общий спад производства на 5,4% (с 1,38 млн до 1,30 млн единиц) определялся сокращением выпуска на 7,5% легковых автомобилей, тогда как в сегменте грузовых автомобилей отмечен рост производства на 11,2%.
«При существующем темпе бурного роста рынка новых грузовых автомобилей в России годовые продажи в 2017 году могут составить 69 тыс. единиц, с увеличением на 33% от сравнительно низкой базы 2016 года. На 2018 год по базовому сценарию можно прогнозировать более скромный темп роста рынка на 6-7% до 73-74 тыс. новых грузовиков при сохранении тенденций, наметившихся в 2017 году», - считает эксперт ОАР Юрий Кравцов.
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