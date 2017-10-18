На "Находкинский завод минеральных удобрений" нацелились корейцы

ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» (НЗМУ) рассчитывает к концу года завершить процесс привлечения в капитал проекта инвестиций иностранных партнеров. Велика вероятность, что ими станут компании из Китая, Японии и Южной Кореи. Последние активизировались после смены президента в их стране, однако, по данным деловой газеты «Золотой Рог», приоритет на данный момент отдается Китаю, который готов поглотить больший объем продукции будущего завода.

Общая стоимость проекта на данный момент оценивается в $6,3 млрд. В настоящее время ведется структурирование финансирования с российскими и зарубежными банками. Как ожидается, 30% затрат по проекту должен покрыть собственный капитал, 70% - заёмные средства. Финансовое закрытие должно состояться к концу 2017 года. НЗМУ уже подал заявку на получение статуса резидента территории опережающего развития.

Проект строительства Находкинского завода минеральных удобрений и метанола реализуется с 2012 года. Приступить к строительству планируется в начале 2018 года. Завод начнет поэтапный выход на производство в IV квартале 2020 года – II квартале 2022 года. НЗМУ будет построен вблизи морского порта Находка, близко к целевому рынку сбыта - Азиатско-Тихоокеанскому региону. Индия и Латинская Америка также будут доступны с логистической точки зрения.

Ежегодно завод планирует выпускать 1,1 млн тонн аммиака, 2 млн тонн карбамида и до 2 млн тонн товарного метанола, что делает его одним из самых крупных в мире. При этом денежные затраты на тонну одни из самых низких. Реализация проекта позволит создать до 2 тыс. рабочих мест и запустить программу по подготовке высококвалифицированных кадров на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Ожидаемые налоговые поступления в бюджеты всех уровней оцениваются на уровне около 11 млрд рублей в год.

Олег КЛИМЕНКО.