Нефтехимия в Приморье получила "зеленый свет"

Проекты ВНХК хочет попасть под действие налоговой льготы

Проект «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК), несколько притормозивший из-за нерешенности вопроса с поставками газа, продвигается в Приморье. Заместитель министра энергетики РФ Кирилл МОЛОДЦОВ уже заявил, что принятие окончательного инвестиционного решения по проекту ожидается в 2018 году.

«Сейчас проект Восточной нефтехимической компании находится в стадии завершения прохождения Главгосэкспертизы. И мы исходим из того, что инвестиционное решение по стадиям реализации проекта, его приоритетам - какая часть пойдет вперед, какая отложена и какие инфраструктурные проекты будут сопровождать реализацию этого проекта - приближается. Мы ожидаем, что компания может в будущем году принять окончательное инвестиционное решение, присудить тендеры, связанные с технологическим оборудованием. В этой связи актуальность нормы, которая позволяа бы ВНХК полностью подпадать под действие налоговой льготы, имеет особую актуальность», - заявил г-н Молодцов в Хабаровске в ходе выездного заседания круглого стола комитета Госдумы по энергетике «О законодательном обеспечении развития энергетики, добычи и переработки углеводородов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке».

В настоящий момент участники инвестиционных проектов на Дальнем Востоке руководствуются законодательной базой, которая была утверждена в 2013-2014 году. А значит, по проекту ВНХК нефтехимическая часть проекта может рассматриваться как проект, который может пользоваться такими льготами. Но в целом проект ВНХК не подпадает под критерии получения 90% доходов от нефтегазохимии, так как он состоит из двух частей - нефтепереработки и нефтегазохимии.

«Важно, каким образом сейчас в перспективе пересмотреть действующие законодательные нормы, чтобы проект совокупно подпадал под льготирование», - пояснил замминистра.

На прошлой неделе и.о. гендиректора ВНХК Павел КОРДЮКОВ на заседании рабочей группы по реализации инвестиционного проекта сообщил, что компания ведет разработку рабочей документации по ряду ключевых объектов.

«Приступили к разработке рабочей документации по объектам: это железная дорога, автодорога, инженерная подготовка основной площадки - готовность проектной документации составляет 50%», - сказал Павел Кордюков.

Участники совещания в том числе обсудили вопрос обеспечения проекта ВНХК земельными участками, а также строительства инфраструктурных объектов и включения соответствующих мероприятий в госпрограммы Приморья, их финансирования из федерального бюджета.

По словам Павла Кордюкова, также ведется работа по проекту планировки территории под строительство комплекса. При этом местом для создания жилого микрорайона «Нефтяник», включающего около 20 домов, окончательно выбран Партизанский район. Кроме прочих социальных объектов, на территории будущего микрорайона за счет местного и краевого бюджетов построят детский сад на 240 мест и школу на 440 мест.

Ранее власти Приморья сообщали, что реализация проекта ВНХК требует решения ряда вопросов в сфере землеустройства. В частности, необходимо перевести несколько земельных участков общей площадью 5,2 гектара из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленного назначения. Еще по три участка необходимо исключить из состава земель лесного фонда.

Власти Партизанского района, в свою очередь, планируют в январе 2018 года внести изменения в генплан и Правила землепользования и застройки территории Новолитовского сельского поселения. Проведение таких мероприятий необходимо для проектирования объектов социальной инфраструктуры проекта ВНХК.

«Администрацией района заключены договоры на разработку проекта по внесению изменений в генеральный план. Срок выполнения работ - 7 ноября. После чего мы публикуем документацию, проводим публичные слушания в течение месяца. Параллельно сдаем ее на согласование в администрацию Приморья. Ориентировочный срок введения в действие нового генерального плана и утверждения Правил землепользования и застройки - январь 2018 года», - сказал и.о. главы администрации Партизанского муниципального района Лев ХАМХОЕВ.

В числе планируемых работ - реконструкция Находкинского водозабора в районе села Екатериновка, строительство водовода, дорожного подъезда к производственному комплексу и жилому микрорайону, газопровода-отвода и других.

Первый вице-губернатор Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ подчеркнул, что работа по решению этих задач должна быть ускорена.

Напомним, что на III Восточном экономическом форуме (ВЭФ) ВНХК и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» подписали соглашение, согласно которому компания получила статус резидента территории опережающего развития «Нефтехимический», созданной в Приморье под проект.

Проект ВНХК предполагает строительство нефтехимического комплекса в районе пади Елизарова Партизанского района Приморского края. Обеспечение нефтью планируется за счет поставок по отводу от трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО). «Роснефть» договорилась с Китайской национальной химической корпорацией (ChemChina) о создании совместного предприятия для реализации проекта ВНХК. Предполагалось, что в СП «Роснефти» будет принадлежать 60%, доля ChemChina составит 40%. Предварительная оценка суммы средств, необходимых для реализации проекта ВНХК, включая инвестиции в строительство инфраструктурных объектов, составляет около 1,5 трлн рублей. «Роснефть» уже выбрала итальянскую Saipem для разработки технико-экономического обоснования и оказания услуг по управлению проектом.

Согласно последней версии, проект ВНХК планируется реализовать в две очереди: нефтепереработка мощностью 12 млн тонн в год по нефти и нефтехимия мощностью 3,4 млн тонн в год по сырью.

Потребности ВНХК в газе оцениваются в 2,3 млрд кубометров, однако вопрос источников его поставки еще не решен. «Газпром» готов подвести к ВНХК необходимую инфраструктуру для транспортировки газа, но считает, что газ должна поставлять «Роснефть». При этом «Роснефть» заявляет, что «Газпром» в рамках получаемых без конкурса лицензий обязан обеспечивать газом потребителей в регионе, в том числе ВНХК.

В августа глава «Роснефти» Игорь СЕЧИН на совещании по инвестпроектам Дальнего Востока с Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ заявил, что отсутствие договоренности с «Газпромом» о газе для ВНХК ставит под угрозу срок реализации проекта. Президент тогда высказался против использования административного ресурса в вопросе поставок газа для ВНХК и призвал правительcтво помочь компаниям разобраться в спорном вопросе.

Отметим, что «Роснефть» уже приобрела у американской General Electric (GE) пять газотурбинных установок и генераторов для ВНКХ. С ноября 2014 года по март 2015 года генераторы и газовые турбины находились на долговременном хранении в Антверпене (Бельгия), в настоящее время - в пос. Металлострой (Санкт-Петербург).

Электросетевое хозяйство для ВНХК в рамках подключения к сетям ФСК будет финансироваться за счет целевой программы развития Дальнего Востока.

«Мы расцениваем наше участие в 2,3-2,5 млрд рублей. Главгосэкспертиза определит конечную стоимость. Вначале было не совсем понятно, как будет сформирован источник финансирования. Но в настоящий момент есть решение правительства в лице, в частности, Министерства развития Дальнего Востока и «Корпорации развития Дальнего Востока» о том, что деньги будут найдены за счет их целевой программы развития Дальнего Востока. И заявка к нам уже поступит, судя по всему, от корпорации. Мы готовим все документы по проекту, чтобы окончательно его получить и приступить к конкурсной процедуре по выбору подрядчика и начать стройку», - пояснял на полях ВЭФ председатель правления управляющей магистральными сетями «ФСК ЕЭС» Андрей МУРОВ.

Напомним, что «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» уже подписал с рядом крупных промышленных потребителей Дальневосточного федерального округа долгосрочные договоры на поставку газа. Договоры заключены с ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» (Приморский край) и АО «Технолизинг» (Амурская область) - на период с 2020 по 2044 гг. включительно для производства газохимической продукции; с АО «Спасскцемент» (Приморский край) - с 2019 по 2023 гг. в рамках модернизации производства и перевода его с угля на природный газ. Договоры предусматривают увеличение объемов поставок газа по мере выхода предприятий на проектную мощность.

Олег КЛИМЕНКО.