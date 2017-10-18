Игорь Польченко перешел в контратаку в противостоянии с крупнейшим банком страны

Еще недавно сверхудачливый бизнесмен из Приморья Игоря ПОЛЬЧЕНКО, в отношении ключевых структур которого по инициативе Сбербанка введена процедура конкурсного производства, пытается минимизировать потерю бизнеса. По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», входящее в группу «Транзит-ДВ» ЗАО «Востокбункер» подала иск к крупнейшему банку страны о признании договора поручительства недействительным.

Арбитражный суд Приморский край принял иск к производству и назначил предварительное судебное заседание на 29 ноября. В качестве третьего лица суд привлек ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» (управляющая компания одноименной группы), не так давно по решению суда признанного банкротом.

Ранее Арбитражный суд Приморского края признал банкротами ООО «Группа «Транзит-ДВ» и ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», ООО «Северо-Восточное морское пароходство» (СВМП) и открыл конкурсное производство в отношении должников сроком на 6 месяцев.

Досье "Золотого Рога": Группа «Транзит-ДВ» - холдинговая компания, оказывающая услуги на рынках переработки и доставки энергоресурсов (нефтепродуктов, угля, природного газа), бункеровки флота, морских перевозок. Группа включает в себя 10 компаний, основными из которых являются ТД «Транзит-ДВ», ООО «Северо-Восточное морское пароходство» (СВМП) и ЗАО «Востокбункер». Группа имеет в собственности третий по величине в Приморском крае нефтеналивной терминал, через который проходит около 40% жидкого топлива для отправки в северные регионы. Единственным акционером ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», ООО «Группа «Транзит-ДВ», ООО «СВМП» и ряда других компаний является гонконгская Tranzit Group Property Limited, одним из конечных бенефициаров которой является Игорь Польченко.

Конкурсным управляющим ООО «Группа «Транзит-ДВ» и ООО «СВМП» суд утвердил Игоря ГЛАДКОВА, ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» - Федора НАТЮШИНА.

Суд назначил отчет конкурсного управляющего «Группа «Транзит-ДВ» о результатах проведения конкурсного производства на 5 апреля 2018 года, управляющего «Торговый дом «Транзит-ДВ» - на 9 апреля, управляющего «СВМП» - на 10 апреля.

В реестр кредиторов банкротов включены требования объемом 5,134 млрд рублей. В том числе 69,6% кредиторской задолженности принадлежит Сбербанку, 30,19% - банку ВТБ. Но активов в таком объеме у должников попросту нет.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», 1 ноября Арбитражный суд Приморского края рассмотрит обоснованность заявления президента и совладельца группы компаний «Транзит-ДВ» Игорь Польченко о признании себя банкротом. Сумма требований составляет 3 млрд 571,606 млн рублей.

Арбитражный суд Приморского края в начале апреля ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Группа «Транзит-ДВ» по заявлению Сбербанка. Поводом стала задолженность перед Сбербанком на общую сумму 3,962 млрд рублей, в том числе 3 млрд 571,606 млн рублей основного долга и 390,521 млн рублей процентов (по состоянию на 21 февраля 2017 года). Поручителями по кредиту выступают компании группы «Транзит-ДВ».

Тем временем ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» подал иск к ООО «Северо-Восточное морское пароходство» на 20,911 млн рублей, которое, в свою очередь, пытается взыскать с банка ВТБ 3 млн 439,787 тыс. рублей (предварительное заседание по иску назначено на 25 октября).

Ранее Ленинский районный суд Владивостока в полном объеме удовлетворил гражданский иск банка ВТБ к шести компаниям группы «Транзит-ДВ» о взыскании задолженности по кредитному соглашению.

В общем, юристам «Транзит-ДВ» и близких ей компаний работа обеспечена не на один год.

Олег КЛИМЕНКО.