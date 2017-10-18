Из лесообработчиков в стивидоры

Роман Абрамович отыскал нового руководителя Находкинского морского торгового порта в Хабаровске

Переход АО «Евраз Находкинский морской торговый порт» («Евраз НМТП», стивидорная компания в порту Находка) под контроль кипрского офшора Lanebrook Limited, конечными бенефициарами которой являются Роман АБРАМОВИЧ с партнерами, закончился закономерной сменой руководителя компании. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», сменщиком Вячеслава САРАЕВА в порту стал Владимир ГРИГОРЬЕВ, ранее работавший в Evraz и в хабаровском холдинге RFP Group. В октябре гендиректора сменило и ОАО «Находкинский морской рыбный порт» (НМРП).

«При его непосредственном участии в «Евразе» был реализован ряд крупных инвестиционных проектов металлургического сектора. Затем продолжил свой трудовой путь в инвестиционном фонде по поиску новых перспективных активов. Одним из таких активов стал проект в лесной отрасли - РФП Групп. Под руководством Григорьева в РФП Групп были построены и запущены в эксплуатацию два завода - по производству лущеного шпона и пиломатериалов», - сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе стивидора.

Новый гендиректор окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М.В Ломоносова по специальности «менеджмент», имеет степень кандидата экономических наук.

«Перед Владимиром Сергеевичем поставлены задачи по формированию и внедрению стратегии развития порта, направленную на рост объемов перевалки. Он будет отвечать за повышение производительности порта, эффективность капитальных вложений НМТП, реализацию новых экологических проектов», - пояснили в пресс-службе.

Вячеслав Сараев возглавлял «Евраз НМТП» с января 2015 года, до этого портом руководил Владислав ЖУКОВ. После ухода из Находки г-н Сараев продолжит работу в структурах «Евраза».

Как ранее сообщала Деловая газеты «Золотой Рог», Evraz в июне закрыл сделку по продаже 100% АО «Евраз НМТП» основному акционеру холдинга - Lanebrook Limited, конечными бенефициарами которой являются Роман АБРАМОВИЧ с партнерами, за $354,4 млн.

В рамках сделки стороны заключили соглашение о перевалке грузов, в соответствии с которым Evraz обязуется поставлять, а порт - обрабатывать грузы в определенном объеме и по определенным тарифам в течение 5 лет. После прохождения юридических формальностей из названия компании окончательно исчезнет слово «Евраз». В перспективе НМТП может стать специализированным угольным портом.

Досье "Золотого Рога": «Находкинский морской торговый порт» имеет 15 грузовых причалов и один вспомогательный для портового флота, общая протяженность которых составляет 3,5 км. Возможности предприятия позволяют выгружать до 500 вагонов в сутки. Складские площади превышают 300 тыс. кв. м. Основными клиентами «Евраз НМТП» являются Evraz и холдинг «Сибуглемет» (Кемеровская область). АО «Евраз НМТП» в 2016 году сократило чистую прибыль по РСБУ на 11,1% по сравнению с показателем 2015 года - до 2,965 млрд рублей. При этом, выручка выросла на 5,7% - до 6,279 млрд рублей.

Ранее Вячеслав Сараев заявлял, что в перспективе стивидор может перейти на перевалку исключительно угля. «Мы в принципе могли бы стать полностью угольным портом, если сохранится нынешняя конъюнктура. Пока же у нас примерно 70% общего объема перевалки приходится на уголь, остальные 30% - на металлы», - пояснял теперь уже бывший руководитель порта.

В настоящее время «Евраз НМТП» реализует инвестиционную программу объемом до 3,5 млрд рублей, которая включает мероприятия по защите окружающей среды.

В течение 2013-2016 гг. стивидор реализовал первый этап программы. В рамках данного этапа основная часть штабелей угля были огорожены специализированными пылеветрозащитными экранами, была внедрена система непрерывного орошения угольных штабелей с помощью промышленных водяных пушек, а места складирования и перевалки угля оборудованы специальными бетонными ограждениями. Суммарные инвестиции в реализацию данной программы составили 120 млн рублей.

Второй этап программы минимизации экологического ущерба от деятельности порта будет реализован в 2017-2018 гг. В том числе предполагается строительство очистных сооружений и установка дополнительных пылеветрозащитных экранов по всей территории порта. Суммарные инвестиции второго этапа программы составят более 800 млн рублей.

Третий этап программы предполагает комплексную модернизацию производственных мощностей порта и будет реализован в 2018-2020 гг. В рамках третьего этапа в порту будет установлен вагоноопрокидыватель и произведена замена кранового оборудования порта. Суммарные инвестиции в реализацию третьего этапа оцениваются до 2,5 млрд рублей.

Отметим, что в октябре гендиректора сменила другая стивидорная компания из Находки - ОАО «Находкинский морской рыбный порт» (НМРП). С 30 сентября досрочно прекращены полномочия Дениса ГЛАДКОВА, возглавлявшего стивидора с октября 2014 года. Его сменщиком стал гендиректор ООО «Стивидорная компания «Терминал» Евгений МОСИН, контракт с которым заключен сроком на один год - по 29 сентября 2018 года включительно.

Ранее совет директоров НМРП принял решение о размещении допэмиссии объемом 190,5 млн рублей (4 млн 762,901 тыс. обыкновенных акций номиналом 40 рублей) по закрытой подписке в пользу ООО «Стивидорная компания «Терминал» по цене 48,54 рубля за бумагу.

Досье "Золотого Рога": АО «Находкинский морской рыбный порт» - самый южный порт России. Техническое оснащение порта позволяет ежегодно перерабатывать до 1,8 млн тонн экспортно-импортных, транзитных и каботажных грузов общим весом от 100 до 6 тонн. Причальный фронт включает 9 причалов общей длиной 1 271,8 метров. Все причалы универсальны и позволяют перерабатывать различную номенклатуру груза. Три причала, арендованные, специально реконструированы для работы с контейнерами, оборудованием, тяжеловесами и т.п.

При условии полного размещения допэмиссии контроль над портом в ближайшее время перейдет к московскому ООО «Центраст», единственным собственником которого является офшорная компания Glazore business services limited, зарегистрированная в трасте Totalserve Trust Company Limited на Британских Виргинских островах.

Олег КЛИМЕНКО.