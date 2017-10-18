Рыбный интерес Елены Текиевой

Успешная банкирша займется возрождением одного из старейших рыбозаводов Приморья

Совладельца Примтеркомбанка Елена ТЕКИЕВА нашла куда инвестировать средства, вырученные от продажи ООО «Славянский лесной терминал» японскому холдингу «Иида Групп Холдингз» (Iida Group Holdings, Токио). Успешная бизнес-вумен стала партнером экс-начальника Государственной администрации Владивостокского морского рыбного порта Павла ОСТРОВСКОГО и владельца ПАО «Славянский судоремонтный завод» Юрия РАДЧЕНКО в проекте по возрождению рыбозавода в пос. Славянка, одного из старейших в крае.

Специально под проект партнерами в мае 2015 года было учреждено ООО «Рыбозавод Славянка» с уставным капиталом 40 тыс. рублей. Совладельцами ООО выступают Павел Островский (40%) и ООО «Нерпа» (зарегистрировано в пос. Славянка на улице Нерпинская), 80,09% капитала которого принадлежит Юрию Радченко, 19,91% - Елене Текиевой.

Отметим, что ранее ООО «Нерпа» владела ООО «Научно-производственная компания аквакультуры «Нереида» в пос. Зарубино. В настоящее время владелицей 55% акций НПКА «Нереида» является супруга Сергея Дарькина Лариса БЕЛОБРОВА. За 17 лет своей работы компания освоила уникальные технологии культивирования приморского гребешка и дальневосточного трепанга, стала самой большой морской фермой в России и вышла на западные и иностранные рынки.

115 млн на рыбопереработку

ООО «Рыбозавод Славянка» уже получило статус резидента Свободного порта Владивосток с проектом технического переоборудования рыбозавода, расположенного на побережье бухты Нерпа Славянского залива в Хасанском районе. Инвестор намерен возобновить рыбопромысел, переработку, производство, заморозку и хранение рыбы и морепродуктов. Плановая производственная мощность завода составит до 15 тыс. тонн продукции в год.

По данным Минвостокразвития, объем осуществленных инвестиций в проект изначально составлял более 7 млн рублей. Для реализации проекта резидент увеличил объем инвестиций до 115 млн рублей, о чем было заключено дополнительное соглашение с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ, управляющая компания приморским ТОРами и Свободным портом Владивосток).

Запуск производства компания планирует осуществить до конца 2017 года. Технология рыбоперерабатывающего комплекса предполагает первичную и глубокую переработку рыбы и марикультуры от ее вылова до отправки на собственный склад-холодильник в виде мороженых блоков или отдельных рыбин, фарша или филе. Применение технологии безотходности производства позволит эффективно использовать биоресурсы акватории региона. Весь выловленный объем продукции будет доставляться на рыбозавод для дальнейшей переработки.

Новое производство может создать 338 новых рабочих мест в регионе. «Компания намерена обеспечить рабочие места всем желающим работать на нашем производстве жителям близлежащих населенных пунктов Хасанского района и воспользоваться преференцией резидента СПВ для привлечения квалифицированной иностранной рабочей силы и специалистов, имеющих опыт работы на иностранном оборудовании», - говорит генеральный директор компании ООО «Рыбозавод Славянка» Игорь ВИШНЕВСКИЙ, он же директор ООО «Остров».

Уже без «Беркута»

Отметим, что проект по созданию рыбопромышленного комплекса на базе рыбозавода в поселке Нерпа в свое время анонсировала группа компаний «Беркут» (в настоящее время контролируется Виктором ПОКОТИЛОВЫМ).

Три года назад «Беркут» подписал меморандум о совместной реализации проекта с южнокорейской компанией GW Corporation (Пусан). Проект предполагал модернизацию и развитие причального фронта, холодильного и рыбоперерабатывающего оборудования. Кроме того, в рамках диверсификации деятельности предприятия планировалось использование рыбозавода в качестве консигнационного склада рыбопродукции, направляемой на экспорт в Южную Корею и Китай.

Японский интерес

Как ранее сообщала деловая газета «Золотой Рог», Елена Текиева осенью прошлого года продала ООО «Ферст Вуд Приморье» (Ferst Vud Primore) 99,09% капитала ООО Стивидорная компания «Славянский лесной терминал», владеющего терминалом в бухте Славянка. Еще 0,01% капитала записан на Цунодзаки ТОСИО, бывшего гендиректора «Ферст Вуд Приморье»).

Причальный фронт терминала включает грузовой причал общей протяженностью 138 м с глубиной до 5 метров. В порт подведены железнодорожные пути от близлежащей железнодорожной станции Блюхер. Общая площадь складов порта для открытого хранения грузов составляет 45 тыс. кв. м.

Досье "Золотого Рога": ООО «Ферст Вуд Приморье» зарегистрировано в сентябре 2014 года во Владивостоке с уставным капиталом 300 млн рублей. Специализация: «строительство жилых и нежилых зданий». Генеральный директор – СИГЕРУ Окада. Единственный учредитель – «Иида Групп Холдингз Кабусики Гайся» (Токио). По итогам 2016 года «Ферст Вуд Приморье» получил 54,277 млн рублей чистой прибыли.

Как ранее сообщала деловая газета «Золотой рог», ООО «Славянский лесной терминал» в статусе резидента Свободного порта Владивосток планирует инвестировать 2 млрд рублей в запуск завода по производству и обработке пиломатериалов в Хасанском районе. В проекте также будет задействован холдинг «Приморсклеспром», обеспечивая поставки сырья. Ранее «Ферст Вуд Приморье» стала собственником 24,96% акций ОАО «Приморсклеспром». Еще 31,24% акций одного из крупнейших лесопредприятий Приморья принадлежит гендиректору Виктору ДОРОШЕНКО.

Начало работ по строительству завода было запланировано на III-IV кварталы 2017 года, запуск производственной деятельности - на I квартал 2019 года. Производственная мощность и объем переработки исходного сырья составят 300 тыс. кубометров в год. Комплекс будет оснащен оборудованием для обработки древесины и распилки цельных стволов деревьев для дальнейшего изготовления досок, брусков и других стройматериалов. Древесные отходы компания планирует направлять на производство биотоплива.

По словам генерального директора ООО «Ферст Вуд Приморье» (управляющая компания СЛТ) Сигеру Окада, сухой пиломатериал будет реализовываться как на внутреннем рынке России, так и отправляться на экспорт в Японию, Китай, Южную Корею и другие страны.

«Наша компания также планирует выход на рынок малоэтажного деревянного домостроения Дальнего Востока. Таким образом, лес, заготовленный в Приморском крае, будет переработан на месте и использован при строительстве жилья на территории региона. Режим свободного порта Владивосток позволит нам реализовать данный инвестиционный проект с максимальной эффективностью в кратчайшие сроки», - пояснял Сигеру Окада.

Досье "Золотого Рога": В состав Iida Group Holdings входят компании Hajime Construction, Iida Home Max, Touei Housing, Tact Home, Arnest One and ID Home. Дочерние компании в рамках холдинга специализируются на проектировании, строительстве и реализации жилой недвижимости. Iida Group также имеет давние партнерские отношения с ОАО «Тернейлес».

Что в остатке

Что касается Елены Текиевой, то в ее бизнес-кейсе предостаточно успешных проектов и без лесного терминала. По данным деловой газеты «Золотой Рог», Елене Владимировне принадлежат 100% ООО «Аграрный комплекс» (Владивосток), 50% ООО «Бастион» (Славянка), 45% ООО «Восход» (пос. Трудовое), 66,67% ООО «Турцентр Беркут», 90% ООО «Хасанпортинвест» (оба - Владивосток), доля в ООО «Хасанская транспортная компания» (пгт. Краскино) и др.

Также г-жа Текиева является партнером ряда китайских инвесторов. В частности, ей принадлежит 40% ООО «Дальневосточная торговая фармацевтическая компания Хуае» (Владивосток), еще 60% - Сунь СЯОИНУ. Владеет Елена Владимировна и 49% ООО «Транзитной электронной коммерции «Чан Цзи Ту» (остальные 51% принадлежат китайской «Чан Цзи Ту» из города Чаньчунь).

Китайские инвесторы являются партнерами Елены Текиевой и по ее самому успешному проекту – финансовому. На сегодняшний день г-же Текиевой принадлежит 70,01% Примтеркомбанка, первого коммерческого банка Приморья, основанного еще в 1988 году. Другие владельцы - Суй Юнцюань (9,999%), Ван Лэй (9,998%) и Хань Вэньсюе (9,997%).

Примтеркомбанк сегодня имеет пять дополнительных офисов на территории Приморья – два во Владивостоке, по одному в Находке, Спасске-Дальнем и Славянке. По итогам 2016 года Примтеркомбанк получил прибыль в размере 3,151 млн рублей, тогда как годом ранее был получен убыток в 17,246 млн рублей.

Досье "Золотого Рога":





Джамбулат Текиев родился в Чечено-Ингушской АССР 28 февраля 1968 года, окончил Полтавский кооперативный институт, аспирантуру НИИ Труда России в Москве, кандидат экономических наук. В 2006 году окончил юридический институт ДВГУ. В 1990 году, после окончания института по распределению направлен для работы в Хасанский район Приморского края заместителем председателя Райпо. С 1993 года возглавлял ТОО «Беркут» в Хасанском районе (ныне - ООО). Начинавшее с торговли предприятие выросло в многоотраслевой холдинг. После избрания Текиева в Законодательное собрание Приморского края в ноябре 2002 года управление над бизнесом приняла Елена Текиева, одно время бывшая самой богатой супругой в депутатском корпусе Приморья. 18 сентября 2016 года Джамублат Текиев избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края 6-го созыва по одномандатному округу №5, в который входят Надеждинский муниципальный район и часть территории Уссурийского городского округа. Утвержден председателем комитета по региональной политике и законности Законодательного Собрания. Член регионального политсовета партии «Единая Россия».

Олег КЛИМЕНКО.