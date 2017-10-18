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Слишком ретивых контролеров от бизнеса будет отгонять рабочая группа

18 Октября 2017, 11:40 | Приморье

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Генеральная прокуратура создали постоянно действующую рабочую группу по защите прав и законных интересов инвесторов на территории Дальневосточного федерального округа - соответствующее распоряжение подписали руководители двух ведомств Александр ГАЛУШКА и Юрий ЧАЙКА.

В состав группы со стороны министерства вошли первый заместитель министра Александр ОСИПОВ, замминистра Александр КРУТИКОВ, директор Департамента привлечения частных инвестиций Юлия КОСАРЕВА, директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Григорий СМОЛЯК, генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид ПЕТУХОВ, руководитель Корпорации развития Дальнего Востока Денис ТИХОНОВ.

Решение о создании данной рабочей группы принято на заседании третьей совместной коллегии Минвостокразвития и Генпрокуратуры, главной темой которого стал вопрос о защите прав инвесторов, работающих в макрорегионе.

«Практика прокурорского надзора убеждает в наличии отдельных проблем, решение которых требует от нас дополнительных усилий и согласованных действий. Несвоевременно совершенствуются региональная нормативно-правовая база, в ряде субъектов еще не приняты правовые акты о порядке заключения специального инвестиционного контракта в промышленном секторе и предоставлении инвестиций для объектов капитального строительства за счет регионального бюджета. Практически во всех субъектах контролирующими органами нарушаются специальные требования к проведению проверок юридических лиц, работающих в пределах территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток», - заявил в своем выступлении на совместной коллегии Генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Вице-премьер - полпред Президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ отметил, что на Дальнем Востоке за последние 2,5 года в отношении предпринимателей проведено свыше 130 тысяч всевозможных проверок.

«Очевидно, что мы не ставим вопрос о прекращении реализации контрольно-надзорных полномочий.  В то же время давайте ответим себе на вопрос - такое ли количество проверок необходимо?» - подчеркнул Юрий Трутнев.

Глава Минвостокразвития Александр Галушка привел «антирейтинг» надзорных органов, составленный на основе опроса предпринимателей. Лидирующие позиции в нем занимают налоговая служба, Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

Напомним, в ходе совещания по реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, состоявшемся на Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области 3 августа, Президент России Владимир ПУТИН поручил ограничить количество внеплановых проверок бизнеса на Дальнем Востоке.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Трутнев  инвестиции  Галушка  малый бизнес 



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