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В Приморье "Маны" и "Фольксвагены" опять вне закона

18 Октября 2017, 10:42 | Приморье

Пятый арбитражный апелляционный суд 9 октября рассмотрел апелляционные жалобы администрации Владивостока, МПВ «ВПОПАТ №1» и ООО «Флагман-Авто» на решение АС Приморского края по делу №А51-17751/2015.

В противостоянии городского автотранспортного предприятия и краевого управления Федеральной антимонопольной службы судьи вновь стали на сторону антимонопольного ведомства, согласившись с тем, что выход на маршруты приобретенных за счет бюджета муниципальных автобусов серьезно ущемил интересы частников.

Напомним, что еще в июле 2015 года Управление ФАС по Приморскому краю вынесло решение по делу о возможном ограничении конкуренции на рынке пассажирских перевозок во Владивостоке. Функцию координации действий участников антиконкурентного соглашения, как считает ФАС, выполнила администрация Владивостока во главе с Игорем ПУШКАРЕВЫМ вместе с действующими и бывшими сотрудниками из группы компаний «Востокцемент».

Практически сразу решение и предписание ФАС было обжаловано. В 2016 году Арбитражный суд Приморского края, а затем и Пятый арбитражный апелляционный суд признали доводы антимонопольщиков несостоятельными. Однако 29 марта 2017 года Арбитражный суд Дальневосточного округа отменил оба решения, направив дело на новое рассмотрение в краевой арбитраж. 10 августа АС Приморья оставил в силе ключевые требования антимонопольщиков, в том числе - отмену постановления администрации Владивостока, которое регулирует порядок предоставления субсидий организациям, перевозящим пассажиров по городским автобусным маршрутам.

Не согласившись с решением краевого арбитража, администрация Владивостока, МПВ «ВПОПАТ №1» и ООО «Флагман-Авто» направили жалобы в апелляционную инстанцию - Пятый арбитражный апелляционный суд. Однако по итогам состоявшегося 9 октября судебного заседания судьи 5-го ААС постановили оставить решение АС Приморского края от 10 августа без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения. Однако у проигравшей стороны есть право обжаловать последний судебный акт в АС Дальневосточного округа.

Андрей СЕРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: транспорт 



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