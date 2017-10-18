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В Приморье "Маны" и "Фольксвагены" опять вне закона
Пятый арбитражный апелляционный суд 9 октября рассмотрел апелляционные жалобы администрации Владивостока, МПВ «ВПОПАТ №1» и ООО «Флагман-Авто» на решение АС Приморского края по делу №А51-17751/2015.
В противостоянии городского автотранспортного предприятия и краевого управления Федеральной антимонопольной службы судьи вновь стали на сторону антимонопольного ведомства, согласившись с тем, что выход на маршруты приобретенных за счет бюджета муниципальных автобусов серьезно ущемил интересы частников.
Напомним, что еще в июле 2015 года Управление ФАС по Приморскому краю вынесло решение по делу о возможном ограничении конкуренции на рынке пассажирских перевозок во Владивостоке. Функцию координации действий участников антиконкурентного соглашения, как считает ФАС, выполнила администрация Владивостока во главе с Игорем ПУШКАРЕВЫМ вместе с действующими и бывшими сотрудниками из группы компаний «Востокцемент».
Практически сразу решение и предписание ФАС было обжаловано. В 2016 году Арбитражный суд Приморского края, а затем и Пятый арбитражный апелляционный суд признали доводы антимонопольщиков несостоятельными. Однако 29 марта 2017 года Арбитражный суд Дальневосточного округа отменил оба решения, направив дело на новое рассмотрение в краевой арбитраж. 10 августа АС Приморья оставил в силе ключевые требования антимонопольщиков, в том числе - отмену постановления администрации Владивостока, которое регулирует порядок предоставления субсидий организациям, перевозящим пассажиров по городским автобусным маршрутам.
Не согласившись с решением краевого арбитража, администрация Владивостока, МПВ «ВПОПАТ №1» и ООО «Флагман-Авто» направили жалобы в апелляционную инстанцию - Пятый арбитражный апелляционный суд. Однако по итогам состоявшегося 9 октября судебного заседания судьи 5-го ААС постановили оставить решение АС Приморского края от 10 августа без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения. Однако у проигравшей стороны есть право обжаловать последний судебный акт в АС Дальневосточного округа.
Андрей СЕРОВ.
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