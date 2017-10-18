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Из Свободного порта получился Голливуд
Съемки лирической комедии планирует начать новоиспеченный резидент СПВ
В Приморье открыта современная творческая площадка по производству и продвижению кинопроектов, привлечению российских и зарубежных съемочных групп для создания новых киноисторий, способствующих формированию имиджа Дальнего Востока.
В творческой копилке самого нетривиального резидента свободного порта Владивосток - ООО «Морской волк. Создание киноисторий» - уже есть успешные проекты, получившие мировое признание. Однако началом послужил полнометражный документальный фильм «Нормандия - Неман. Монолог», посвященный 70-летию Великой Победы и забытым страницам истории Приморского края, ставший участником пяти российских и международных кинофестивалей и обладателем четырех специальных призов.
«Именно успех этого фильма подтолкнул нас к идее стать резидентами свободного порта Владивосток. Мы увидели, насколько востребован документальный формат в последнее время, поэтому появилось желание показать широкой аудитории настоящий Дальний Восток, рассказать истории людей, чьими усилиями он возрождается, рассказать, что, к примеру, свободный порт и территории опережающего развития - это не просто глубоко индустриальные и непонятные вещи, а реальные люди, которые преобразовывают территорию», - рассказала учредитель ООО «Морской волк. Создание киноисторий» Александра МАКСИМЕЦ.
Компания была зарегистрирована во Владивостоке в январе 2016 года. Затем после подписания соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» был получен статус резидента СПВ.
Сегодня инициаторы компании могут рассказать уже о нескольких успешных кинопроектах, одним из которых стала антидопинговая история «Правило Кубертена», на создание которой ушло восемь месяцев, а съемки велись в Москве, Саратове и Лос-Анджелесе. За неполные 5 месяцев фильм был приглашен на 4 кинофестиваля, на 2 из которых (в Красногорске и Казани) он был представлен в рамках торжественного открытия.
«В настоящее время мы завершаем работу над документальным фильмом под рабочим названием «Русский медведь», посвященным известному российскому спортсмену и актеру Олегу ТАКТАРОВУ. Уже в ноябре фильм должен выйти на канале «Матч ТВ». Ведем переговоры с одной из ведущих кинокомпаний из КНР о создании совместного проекта. Причем инициатором сотрудничества выступили именно китайские товарищи, заинтересовавшись одним из наших сюжетов. Это будет художественный фильм, лирическая комедия, события которой разворачиваются в двух временных и, можно сказать, исторических периодах... А один из «главных героев» этой ленты - Дальний Восток», - сказала Александра Максимец.
Напомним, что на прошлой неделе исполнилось два года со дня вступления в силу Федерального закона «О свободном порте Владивосток». За это время в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» обратилось свыше 500 инвесторов, желающих получить статус резидента. Подано 515 заявок на общую сумму инвестиций свыше 420 млрд рублей и планами создания более 41000 рабочих мест. Положительные решения приняты в отношении 400 заявок, из них соглашения подписаны с 320 резидентами на общий объем капиталовложений 348 млрд рублей. Реализация такого количества инвестпроектов позволит трудоустроить 31580 человек.
Но это планы. Реально же в течение двух лет резиденты свободного порта Владивосток реализовали 25 инвестиционных проектов. До конца 2017 года обещают ввести в эксплуатацию еще 20 новых проектов.
Юрий РОГОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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