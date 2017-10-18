Обман опережающего развития

Интеллектуалы Приморья не хотят тянуть «производственную лямку» экономики края, а всевозможные агентства по привлечению человеческого капитала только рапортуют об достигнутых успехах

В отраслях, назначенных флагманами опережающего развития экономики Приморского края, по-прежнему не разобрались с проблемой дефицита кадров. Рабочих рук не хватает ни в строительстве, ни в судостроении, ни в рыбной отрасли, ни в сельском хозяйстве, ни в туризме. Как отмечают эксперты, подогреть интерес населения к ручному труду так и не удалось, как не удалось в полной мере убедить интеллектуальную элиту края не покидать домашний регион.

Дефицит кадров в отраслях, связанных с производством и ручным трудом, обозначен не столько отсутствием интереса населения к ручному труду, сколько искусственной и скоропалительной сменой тренда на административном уровне: кадровый рынок еще не успел естественным образом наполниться специалистами в сферах сельского хозяйства, строительства и т.д.

- Не успела Россию захватить естественная волна интереса к интеллектуальным специальностям, как государству резко понадобились рабочие. Понятное дело, что их нет в том количестве, которое необходимо – большинство закончило институты финансов, экономики, юриспруденции, журналистики и т.д, что вполне естественно – никто ведь не знал, что наступят «темные времена», - считает кандидат экономических наук по специальностям «Экономика и управление народным хозяйством» и «Финансы, денежное обращение и кредит» Максим Кривелевич.

Еще одна причина, по которой даже выпускники профильных вузов (Дальрыбвтуза, МГУ и др.), в конце концов, выбирают профессии, не связанные со своими специальностями, - это низкие зарплаты, не соответствующие реальному объему работ на предприятиях. К примеру, при хорошем раскладе средняя заработная плата матроса-рыбообработчика на судне в Приморье составляет 60-70 тыс. рублей в месяц. За эти деньги русский моряк будет работать в тяжелейших условиях, круглыми сутками выполняя монотонную работу, в то время как в европейских приморских странах моряки, отработав сезон, могут обеспечивать семьи в течение всего оставшегося года. Не хватает населению и доверия к производственной отрасли, ведь общая сумма долгов по зарплатам в Приморском крае (лидирующие по стране 644 млн рублей) состоит в том числе из долгов именно производственных предприятий, к примеру, завода «Радиоприбор», «Промышленной группы «Новик», «25 центрального автомобильного ремонтного завода» и др.

Без корейцев строить дороже

Одна из самых проблемных в плане дефицита кадров отраслей в Приморье – это строительство. До недавнего времени «черный труд» на стройках края осуществлялся руками граждан Северной Кореи, однако после принятия санкций Совбеза ООН, в числе которых запрет на выдачу новых разрешений на работу для граждан КНДР, ждать острой нехватки рабочих рук придется уже в 2018 году, когда сроки действующих разрешений начнут подходить к концу.

По словам экспертов, в Приморье от 30 до 70% строителей – это северные корейцы, и «родных» специалистов, которые могли бы заменить рабочую силу из КНДР на стройках края, нет.

- Для строительных компаний Приморского края трудовой ресурс из Северной Кореи не то что бы самый дешевый, но самый удобный, - отметил директор саморегулируемой организации (СРО) «Альянс строителей Приморья» Сергей ФЕДОРЕНКО. – Северные корейцы отличаются дисциплинированностью, высокой работоспособностью, оперативностью и профессионализмом в своем деле. В основном на стройках они выполняют «грязную» работу и задействованы при каркасно-монолитном домостроении, где требуются бетонщики, каменщики и другие специалисты. К тому же отношения приморских строительных компаний с организациями, поставляющими рабочую силу из Северной Кореи, налажены давно и плотно. Только из КНДР можно привезти бригаду рабочих по 50-70 человек под конкретный проект, которая останется здесь работать на 3-5 лет.

Альтернатива северокорейским рабочим – только выходцы из стран ближнего зарубежья (узбеки, таджики), чей труд с недавних времен подорожал, но при этом вовсе не стал качественнее. Молодежь Приморья на такую работу не стремится, ведь оплата пока что того не стоит: сейчас самый трудолюбивый гражданин КНДР в 14-16-часовой рабочий день на износ на стройке в Приморье зарабатывает всего около 50-70 тыс. рублей. Русские такими темпами работать не способны.

- Конечно же, при лучшем раскладе строителям придется готовить отечественных специалистов и увеличивать им заработную плату, - считает Федоренко. – Однако, скорее всего, нехватку заменят гражданами из Узбекистана и Таджикистана, что тоже приведет к удорожанию конечной стоимости квадратного метра, ведь в связи с ростом курса доллара рабочие из стран ближнего зарубежья теперь обходятся предприятиям дороже.

По данным Ассоциации корейских организаций в Приморье, на предприятиях края сегодня трудится около 7 тыс. рабочих из Северной Кореи, что составляет половину от общего количества трудящихся корейцев на Дальнем Востоке – в целом в регионе их работает 14 тыс. человек. При этом из примерно 20 тыс. человек, в целом занятых в строительной отрасли региона, 6 тыс. человек – граждане Северной Кореи.

Суда строят украинцы

Строить суда приморцы тоже не хотят, так что судостроительная отрасль региона испытывает похожие проблемы дефицита кадров, разве что здесь обозначилась потребность в специалистах более высокого уровня, нежели на обычных стройках. Как отмечают эксперты, среди молодежи Приморья таких специалистов нет, так что приходится привлекать рабочую силу из других регионов – в частности, с территорий Крыма и Украины.

- Нам приходится работать в условиях непростой кадровой конкуренции, и, конечно же, мы испытываем проблему нехватки кадров – такова сегодняшняя картина на рынке труда в судостроительной отрасли, - отметила заместитель генерального директора по кадровой политике АО «Восточная Верфь» Елена ВОХМИНА. – Судостроителей с территорий Крыма и Украины мы привлекаем уже давно – ежегодно по 250 рабочих, которые остались без работы в своих регионах. Такой метод ведения кадровой политики обходится нам недешево, однако, к сожалению, рынок труда в Приморье до сих пор не может обеспечить наше предприятие таким количеством профессионалов.

По словам экспертов, средний возраст работника в судостроительной отрасли сегодня – 44 года. Молодых профессионалов рабочих и инженерных специальностей (кораблестроителей, конструкторов, технологов сварки) очень мало – внутри региона их практически не готовят. Для того чтобы снизить расходы на привоз рабочих из других регионов, некоторые судостроительные предприятия края совместно с вузами начали готовить кадры самостоятельно. Так, в сентябре 2015 года завод «Восточная Верфь» вместе с колледжем ВГУЭС выиграл конкурс по государственной поддержке Целевого обучения молодых судостроителей. Результат – 9 выпускников были приняты на работу в Восточную Верфь.

Вообще, по словам экспертов, только тесное профориентационное сотрудничество самих судостроительных предприятий с вузами может решить проблему нехватки кадров.

- Последние три года мы также активно сотрудничали с Инженерной школой ДВФУ, - добавила Вохмина. – Ежегодно по 20-25 студентов из этой школы принимаются к нам на производственную и преддипломную практику. С лучшими из них с прошлого года мы заключаем договоры о целевом обучении и платим им ежемесячную стипендию в размере 11 500 рублей. С прошлого года также возобновили сотрудничество с МГУ им. Невельского: студентов принимаем сначала на практику, а затем после их выпуска - на работу.

В море - без престижа

Дефицит квалифицированных кадров в рыбохозяйственной индустрии Приморского края наглядно просматривается по динамике количества выпускников Дальрыбвтуза: ежегодно из университета выпускается все меньше и меньше специалистов. Так, если в 2015 году общее количество выпускников составило 1 245 человек, то в 2016 году это количество уменьшилось почти в три раза – 474 человека. В 2017 году из университета выпустилось всего 90 человек.

Сильнейший кадровый голод испытывает отрасль марикультуры: как отмечают эксперты, своих специалистов в ведении морского хозяйства в Приморье практически нет. Связано это, в первую очередь, с общей неразвитостью марикультуры в Приморье.

- Развитию отрасли мешают законодательные несовершенства, - считает президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Александр ПЛАТОНОВ. – Отрасль до сих пор испытывает те же проблемы, что и 10-15 лет назад: дикость рынка, браконьерство, неоднозначность правил игры. К сожалению, местным игрокам рынка не способны толком помочь ни режим Свободного порта Владивосток, ни Территории опережающего развития – эти игроки слишком малы, их остались единицы, и почти все они работают за идею. А вот иностранные коллеги, китайцы, испытывающие интерес к морским угодьям Приморья и располагающие более-менее крупными инвестициями, такими преференциями вполне могут воспользоваться, и, возможно, с ними отрасль марикультуры в Приморье начнет развиваться. Однако развивать ее будут вовсе не наши специалисты: на свои рабочие места, созданные у нас, китайцы, скорее всего, привезут своих специалистов. У нас таких профессионалов в необходимых количествах, увы, не готовят.

Сегодня в Приморье действуют 52 рыбоводных хозяйства, в пользовании которых 108 рыбоводных участков общей площадью более 18 тысяч гектаров. Власти региона, похоже, понимают важность развития отрасли, потому что действия в этом направлении предпринимаются: так, уже в этом году в рамках реализации соответствующей краевой госпрограммы для приморских предприятий аквакультуры запланированы субсидии в общем размере 20 млн рублей. Эти средства будут направлены на расселение молоди, лизинг и приобретение техники. Кроме того, освоение свободных морских участков будет продолжаться активнее: сейчас в распоряжении потенциального инвестора в марикультуру на Дальнем Востоке - более 20 млн необремененных гектаров в акватории 12-мильной зоны морей Дальнего Востока. Большая часть из них – в Приморье и Сахалинской области. Совсем скоро морские гектары начнут «расходиться» наподобие Дальневосточных: в бесплатном онлайн-сервисе, разработанном Фондом развития Дальнего Востока, инвесторы смогут выбрать себе морской участок самостоятельно.

Менее плачевная, но все же кризисная ситуация с кадрами сохраняется в рыбодобывающей промышленности: кроме рыбообработчиков не хватает кораблям и номерных механиков, и электромехаников, и других морских специалистов. По словам экспертов, молодежь предпочитает зарабатывать те же деньги, или немногим меньше, в офисах, интеллектуальным трудом.

По словам управляющего ГК «Доброфлот» Александра ЕФРЕМОВА, ситуацию с дефицитом кадров в рыбной отрасли Приморья можно назвать парадоксальной: отрасль, в которой сосредоточена большая доля морских биоресуорсов, востребованных по всей России и за рубежом, по логике не должна испытывать кадровый голод.

«Не хватает людей профильных специальностей, с высшим профильным образованием – это инженеры, производственники рыбообработки, судоводители, технические и механические инженерные специальности. Современное информационное общество сформировало достаточно негативный имидж у рыбацкой профессии, и даже наличие профильного вуза (Дальрыбвтуз) в Приморье не особенно меняет картину. Между тем рыбная отрасль является базовой для региона, так что необходимо придать этой морским профессиям больше престижа. Сегодня в этоим отрасли есть деньги, есть интересная работа, есть условия и важные задачи. Сегодня работа в море стала намного комфортнее, чем была раньше. К примеру, на судах компании «Доброфлот» есть даже Интернет», - говорит Александр Ефремов.

Около трех лет назад проблему дефицита кадров в рыбодобывающей отрасли Приморья предлагали решить призывом: то есть помимо прохождения привычной армейской службы в воинских частях распределять призывников еще и на рыбацкий флот. Но идея, похоже, не прижилась…

Сельское хозяйство: уповая на Китай

Низкий интерес молодежь Приморья проявляет и к сельскохозяйственной отрасли региона. В основном проблема в тяжелом труде и отсутствии возможностей хорошо зарабатывать. По данным экспертов Forbes, к 2017 году в России нехватка кадров в сельском хозяйстве превышала 89%. В Приморье проблема классически решается за счет приезжих, в основном выходцев из стран ближнего зарубежья. На приморских полях работают узбеки, таджики, китайцы и северные корейцы. Кстати, последние в ближайшем будущем, скорее всего, уедут домой. В сельском хозяйстве Приморья, по данным Ассоциации корейских организаций, трудится сегодня около 1000 северных корейцев.

Зато сельскохозяйственные отношения Приморья и Китая в настоящее время напротив - укрепляются.

- Рабочих рук в отрасли сельского хозяйства Приморья и правда очень не хватает, - отметила председатель Приморской краевой организации профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ Тамара ДАНЧУК. – Среди соотечественников специалистов очень и очень мало – интерес к отрасли у коренного населения не высок. Из ситуации предприятия выходят по-разному: многие обеспечивают себя рабочей силой из Узбекистана, которая, кстати говоря, заметно подорожала в связи с ростом курса доллара. Однако мы считаем, что важно налаживать более крепкие сельскохозяйственные отношения с Китаем, в том числе и для обмена специалистами. Так, недавно с этой целью мы заключили соглашение с китайской провинцией Хэйлунцзян. Чтобы защитить права работников обоих стран, обеспечить им качественное проживание, медицинское обслуживание, своевременную оплату труда на территориях Приморья и Китая, мы договорились, что все работники будут состоять в Профсоюзе.

Туризм: романтический отток

Еще одна «золотая жила» Приморья, въездной туризм, стала таковой сравнительно недавно: интерес к Приморью у туристов из стран АТР начал расти с 2014 года, когда обвалившийся рубль превратил край в дешевый супермаркет для китайских шопоголиков, и продолжает расти до сих пор, несмотря на относительную стабилизацию и укрепление рубля. Однако специалистов, способных обеспечить гостям высококачественный сервис, в регионе до сих пор раз-два и обчелся. В столице Приморья, Владивостоке, ко всему прочему не хватает еще и гостиниц.

- Подготовку специалистов во ВГУЭС я всегда оценивал хорошо, - говорит президент ДВ ассоциации рестораторов и отельеров Роман ИВАНИЩЕВ. – Однако, окончив вуз, эти квалифицированные кадры, которых нам так не хватает, в большинстве своем стремятся уезжать из Приморья в Москву и Санкт-Петербург. Дефицит специалистов, особенно на фоне роста въездных туристских потоков в регион, сохраняется, и для того чтобы профессионалам было интересно работать в Приморье, владельцы заведений и отелей должны иметь для них интересные предложения и в плане заработка, и в плане сложности и интересности задач. Люди ведь уезжают в основном из романтических соображений, за бесценным опытом и деньгами. Многие из них, кстати, возвращаются и привозят свой опыт сюда, тем самым развивая нашу индустрию гостеприимства.

По словам экспертов, в региональной сфере обслуживания и гостеприимства, за исключением высоких должностей, работают в основном люди без образования. При этом в регионе уже успел сформироваться «костяк» специалистов с опытом, которые не планируют покидать отрасль.

- На этих людях все и держится, - подытожил Иванищев.

МНЕНИЕ

- Несомненно, в экономически сложное для России время Приморский край находится в более выгодных условиях, чем остальные регионы страны, - говорит кандидат экономических наук по специальностям «Экономика и управление народным хозяйством» и «Финансы, денежное обращение и кредит» Максим Кривелевич.

– Условия эти обеспечены, во-первых, усиленным вниманием со стороны государства, которое выделило для ДВ региона преференции и льготы для становления на путь опережающего развития, а во-вторых, включенностью нашего региона в экономические процессы стран АТР, в частности, Китая, который сейчас находится на взлете и тянет за собой соседей. В таких условиях вопросы «почему в крае до сих пор наблюдается дефицит кадров в отраслях, назначенных флагманами развития?» и «почему население продолжает утекать из Приморья?» вполне логичны.

На первый взгляд ситуация может вызвать недоумение, но при близком рассмотрении можно выявить закономерности. Во-первых, все же прошло еще не так много времени с тех пор, как Приморью определили вектор опережающего развития, а во-вторых, качество жизни основного населения еще не вышло на уровень, на котором регион стал бы более-менее привлекательным для жизни. Будем честными: реальные доходы граждан продолжают падать, а высококвалифицированным специалистам во многих сферах здесь нечего делать: кадровый рынок не может предложить им тех зарплат, которых они достойны. Кадровый рынок Приморья, к сожалению, не нуждается в высококвалифицированных специалистах в сфере IT, например, или информационной безопасности.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.