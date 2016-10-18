Местная турсамодеятельность

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Целью государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.» является повышение конкурентоспособности туристического рынка Приморья, что неотделимо от продвижения территории. Поскольку этот функционал в немалой степени лежит на органе местного самоуправления, поддержка различных туристических проектов на муниципальном уровне идет в ногу с госпрограммой. Приведем несколько мероприятий в качестве примера.
К таким проектам можно отнести яркое и красочное мероприятие - День тигра, который ежегодно отмечается во Владивостоке. Этот уникальный экологический праздник стал визитной карточкой приморской столицы. Идея проекта возникла в 2000 году, и его целью стало привлечение жителей всей планеты к необходимости сохранения на Земле такого редкого животного, как амурский тигр. Мероприятие получило официальный статус и перешагнуло границы не только Приморского края, но и России. Сегодня День тигра привлекает отечественных и иностранных туристов и становится успешным примером событийного туризма.
Президент России Владимир Путин назвал День тигра на Дальнем Востоке самым ярким экологическим праздником страны. По его словам, этот день объединяет всех, кого волнует судьба этого прекрасного хищника, всех, кто неравнодушен к дикой природе и стремится жить с ней в гармонии, оберегать ее, формируя здоровую окружающую среду и для себя, и для будущих поколений.
Еще один масштабный и уникальный праздник, которым может похвастаться столица Приморья, - фестиваль «Владивостокская крепость». Как следует из названия, мероприятие посвящено комплексу оборонительных сооружений и призвано развивать краеведческий туризм и популяризировать уникальный туристический объект «Владивостокская крепость». Другая его цель - военно-патриотическое воспитание молодежи города Владивостока, ведь крепость - это символ величия и мощи исторической России.
В сентябре фестиваль отметил четвертую годовщину и порадовал гостей историческими средневековыми боями, соревнованиями лучников и раннесредневековым турниром по особым правилам судейств, сувенирной ярмаркой. Итогом мероприятия стали очень высокие показатели: объекты Владивостокской крепости посетило несколько тысяч человек. Поскольку подобных сооружений нет нигде в мире, крупнейшие российские и азиатские туроператоры признают, что у крепости колоссальный туристический потенциал.
Но яркими событиями, способными привлечь туристов, отличается не только столица Приморья. Подобные проекты реализуются и в других муниципалитетах. Так, в Шкотовском районе в сентябре прошел ежегодный фестиваль-ярмарка «Живи, родник». Праздничное мероприятие приурочено к сбору урожая. По словам администрации района, оно является не ярмаркой товаров, а ярмаркой талантов, искусства и народного творчества.
Гости фестиваля смогли познакомиться с историей и бытом Шкотовского района, принять участие в народных играх и забавах, выставке-распродаже прикладного творчества, сельскохозяйственной ярмарке товаров местных производителей. На празднике было представлено множество сувенирной продукции, созданной руками жителей разных поселений. Среди них - по-настоящему уникальные изделия, которые не делает никто на Дальнем Востоке, поэтому они востребованы не только в России, но и за рубежом.
Фото автора.
Наталья КОМИССАРОВА.
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