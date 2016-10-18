Заповедник в объективе туриста

В последние десятилетия экотуризм приобрел широкую популярность, и для туристов появляются новые оригинальные и увлекательные направления. Одно из них - фотоохота, цель которой - заснять представителей животного мира в естественной среде обитания.

Заповедник - идеальное место для любителей фотоохоты, так как более естественную среду обитания животных сегодня сложно придумать. Именно поэтому Приморский край имеет все перспективы стать настоящей Меккой фотоохотников на Дальнем Востоке, так как регион включает в себя шесть государственных природных заповедников. Благодаря работе государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.», каждый из них предлагает туристам широкий выбор экологических маршрутов, где объектив путешественника запечатлеет первозданную природу. Инфраструктура же самого крупного заповедника Приморского края - Сихотэ-Алинского - открывает еще большие возможности для фотоохоты.

В 2014 году для создания инфраструктуры в заповедниках и национальных парках АНО «Центр «Амурский тигр» и Сихотэ-Алинский заповедник организовали студенческий экологический отряд «Тигр». Студенты из отряда ежегодно прокладывают новые экологические тропы и поддерживают в порядке уже благоустроенные: выкашивают участки, требующие ухода, красят стыки на настиле, чтобы сделать передвижение туристов более безопасным, устраняют последствия воздействия непогоды на тропу.

Конечно, увидеть на экомаршруте дикое животное туристам удается нечасто. А поскольку встреча всегда становится неожиданностью, качественные фотографии можно пересчитать по пальцам даже у профессиональных фотографов. Впрочем, удачные кадры красот богатого мира флоры и следы диких животных могут стать достоянием даже любителя-фотоохотника. «Встретить на тропе след тигра или медведя - уже не редкость, а значит, мы добились своей цели - инфраструктура троп стала «элементом» природы, который ей не вредит, но позволяет туристам раскрыть ее тайны», - прокомментировал Сергей АРАМИЛЕВ, директор Дальневосточного филиала центра «Амурский тигр».

















Впрочем, отчаиваться фотоохотникам не придется: на территории Сихотэ-Алинского заповедника есть уголок, где представителей животного мира можно рассматривать круглый год. Это мыс Северный - одно из немногих мест побережья Японского моря, где собирается большое количество тюленей. Летом и во время осенне-зимних миграций на рифах в море можно одновременно увидеть до 400 ларг. Для удобства туристов на мысе оборудована смотровая вышка, где каждый желающий может наблюдать за жизнью тюленей через подзорную трубу. А фотоохотники, не удовлетворившиеся кадрами из смотровой вышки, могут спуститься на берег моря и познакомиться с тюленями поближе. Ларги - очень любопытные животные, которые чутко реагируют на незнакомые звуки. И если турист решит добиться их внимания, громко распевая и хлопая в ладоши на берегу, привлеченные звуками такого концерта тюлени приблизятся на максимально возможное расстояние, и их легко будет поймать в объектив.

Фото автора.

Наталья КОМИССАРОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2016 год.