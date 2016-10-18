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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ на строительство объекта "Жилые дома со встроенными помещениями в районе ул. Нейбута, 81 а,в г. Владивостоке. I этап строительства. Жилой дом № 3

18 Октября 2016, 19:00 | Приморье

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

на строительство объекта «Жилые дома со встроенными помещениями в районе ул. Нейбута, 81 а,в г. Владивостоке. I этап строительства. Жилой дом № 3 со встроенными помещениями в районе ул. Нейбута, 81 а, в г. Владивостоке. Обвалованная автопарковка № 2»

(№ 1/3 по генеральному плану)

№ п/п Наименование информации Содержание информации

Информация о застройщике

1 Фирменное наименование Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Восточный ЛУЧ» (сокращенное наименование- ООО «Восточный ЛУЧ»)
2 Место нахождения Российская Федерация, Приморский край, 690002, г. Владивосток, проспект Красного знамени, дом 59, офис 715
3 Отдел продаж г. Владивосток, проспект Красного знамени, дом 59, офис 715
4 Режим работы Понедельник-пятница- с 8.00-17.00 час. Обед с 12.00-13.00 час.
5 Телефон, сайт, электронная почта 8 (423) 2-422-776 www.vlzu.ru vlzu@list.ru
6 Государственная регистрация Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 26.05.2015 года. Зарегистрировано ИФНС России по Первомайскому району г. Владивостока. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1152537003585, свидетельство серии 25 № 003950112
7 Учредители (участники)
застройщика, которые
обладают пятью и более процентами голосов в органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования
(наименования) юридического
лица – учредителя (участника),
фамилии, имени, отчества физического лица – учредителя (участника),
а также процента голосов, которым обладает
каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица

Физическое лицо:
Дарьинский Владислав Викторович
Размер доли в процентах: 33,33

Физическое лицо:
Козлов Игорь Михайлович
Размер доли в процентах: 33,33

Физическое лицо:
Дульнева Лариса Федоровна
Размер доли в процентах: 33,34

 
8 Сведения о проектах многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие
застройщик в течение 3-х лет, предшествующих опубликованию данной проектной декларации		 Не принимал
9 Вид лицензируемой деятельности застройщика Отсутствует
10 Финансовый результат текущего года на день опубликования проектной декларации: 0 руб.
11 Размер кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации На IV квартал 2016 года - 2000000 руб.
12 Размер дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации 0 руб.

Информация о проекте строительства

13 Цель проекта строительства Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями в районе ул. Нейбута, 81 а, в г. Владивостоке и обвалованной автопарковки.
14 Этапы и сроки реализации проекта Начало строительства IV квартал 2016 г. Окончание строительства II квартал 2018 г.
15 Результаты государственной экспертизы проектной документации Положительное заключение экспертизы от 27.09.2016г. регистрационный номер № 25-2-1-2-0110-16, выполненное Краевым государственным автономным учреждением «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края». Объект экспертизы: проектная документация «Жилые дома со встроенными помещениями в районе ул. Нейбута, 81 а, в г. Владивостоке. I этап строительства. Жилой дом № 3 со встроенными помещениями в районе ул. Нейбута, 81 а, в г. Владивостоке. Обвалованная автопарковка № 2»
16 Разрешение
на строительство		 Разрешение на строительство № RU25304000-569/2016 выдано Администрацией г. Владивостока 13.10.2016 г.
17 Право застройщика
на земельный участок,
в том числе реквизиты правоустанавливающего документа на земельный участок, собственник
земельного участка
(в случае, если
застройщик не является собственником
земельного участка)		 Собственник земельного участка – ИП Введенский Алексей Геннадьевич на основании свидетельства о государственной регистрации права от 12.07.2016 №25АВ715585. Земельный участок принадлежит ООО «Восточный ЛУЧ» (Застройщику) на праве аренды: договор № 001/2016 от 25.07.2016 аренды земельного участка с последующим выкупом (государственная регистрация произведена в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю 08.08.2016 № 001-25/011/201/2016-9968/1). Срок аренды с 01.08.2016 по 31.12.2018 г.
18 Кадастровый номер, площадь земельного участка, предоставленного для строительства жилых домов Кадастровый номер земельного участка: 25:28:010043:830, площадь земельного участка 32781кв.м. Местоположение: Российская Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится примерно в 410 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д.81 а.
19 Элементы благоустройства Проектом предусмотрено благоустройство: дорожные покрытия из асфальтобетона, тротуары, озеленение территории, наружное освещение, предусмотрены придомовые площадки: для парковки автомобилей; для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста; для отдыха взрослого населения; для занятий физкультурой; для сушки белья; для мусоросборников. Озеленение включает в себя устройства газона, посадку кустарников. Рядом с домом предусмотрена обвалованная автопарковка № 1 на 107 машиномест и парковка открытого типа на 39 мест. План благоустройства выполнен с учетом обеспечения маломобильных групп населения.
20 Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирного жилого дома и (или) иного объекта недвижимости: их описание, подготовленное в соответствии с проектной документацией Жилой дом № 3- 10-ти этажный шести-секционный жилой дом на базе изделий КПД 121 серии с техническим подпольем и чердаком. Жилой дом расположен в районе ул. Нейбута, 81 а. в г. Владивостоке. На первом этаже размещены помещения делового и обслуживающего назначения. Главные входные группы в жилую часть здания ориентированы на север. Не жилые помещения 1-го этажа имеют самостоятельные входы с южной стороны. Внешний вид здания продиктован окружающей ситуацией. На генплане здание расположено с учётом инсоляции жилых помещений, с учётом действующих нормативов. Дом запроектирован с перепадом по отметкам 3,2 м между третьей и четвертой блок-секциями. Блок-секции прямоугольные в плане с размерами в осях 12,52 х 25,60м, высота этажей (от пола до пола) – 2,7м. Каждая блок-секция оборудована лестницей типа Л1 и пассажирским лифтом ПП-1011 (Q=1000кг,V=1,0м/с) на 9 остановок, без машинного помещения. Лестничная клетка освещается через окна S=1,4м2. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями по ГОСТ 25772-83. На жилых этажах блок-секций расположено по 4 квартиры: 2 трехкомнатных, 2 двухкомнатных; общее количество квартир в доме - 192. Квартиры запроектированы с учетом требований СП54.13330. Двух - и трехкомнатные квартиры – с раздельными комнатами, кухнями, с летними помещениями в виде лоджий, с раздельными санузлами, с естественным и искусственным освещением и всеми видами инженерного обслуживания. На первых этажах блок секций расположены: - входная группа жилого здания; - помещение уборочного инвентаря жилой части здания (блок-секции 1, 3, 4, 6); - электрощитовая (блок-секции 1, 3, 4 ,6) - помещения общественного назначения, имеющие отдельный вход. В техподполье расположены: - водомерные узлы (блок-секции 1, 6); - помещения насосных (блок-секции 1, 6); - ИТП (блок-секции 2, 4). Расположение и площади технических помещений запроектированы с учетом инженерных сетей дома и земельного участка. Выходы из техподполья предусмотрены из каждой блок-секции. Кровля – скатная неутепленная с покрытием из профилированного листа, с наружным организованным водостоком. Для защиты от промерзания водосточных труб и желобов предусмотрены саморегулирующиеся нагревательные кабели, включающиеся автоматически через термостат от датчика для регистрации влажности и температуры, расположенного на северном скате кровли. Выход на кровлю осуществляется из лестничной клетки через чердак. Вентиляция холодного чердака осуществляется через вентрешетки на фронтонах и перфорированную подшивку низа свеса кровли. Наружная отделка блок-секций – окраска фасадной акриловой краской. Двери наружные подъездные и квартирные – металлические. Окна, балконные двери – из поливинилхлоридных профилей с заполнением двухкамерным стеклопакетом. Для доступа маломобильных групп населения в жилой дом перед входом в здание организован пандус согласно с СП 59.13330 и наклонный подъемник в лестничной клетке, для доступа в офисные помещения - наружные вертикальные подъемники. Предусмотрено размещение придомовых площадок в соответствие с нормами. Все площадки удалены от окон жилых и общественных зданий на расстояния в соответствии с нормативами. Проектной документацией предусмотрена одноуровневая железобетонная обвалованная парковка № 1 на 107 машиномест с размещением на кровле детских и спортивных площадок.
21 Кол-во в составе строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства после получения застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию Технико-экономические показатели дома Этажность: - 10 этажей, в т.ч. 8 жилых, 2 нежилых (этаж техподполья, этаж с размещением помещений делового и обслуживающего назначения). Общая площадь жилого здания – 18436,2 кв.м. Площадь застройки – 2419,1 кв.м. В составе многоквартирного дома запроектировано общее количество квартир 192 шт. Из них с 1 по 6 блок-секцию: - двухкомнатные – 96 шт; - трехкомнатные – 96 шт. Общая площадь квартир составляет – 12773,8 кв.м. Площадь техподполья составляет – 1760,5 кв.м.(с 1 по 6 блок-секцию). Площадь помещений обслуживающего назначения составляет 1403,33 кв.м. (с 1 по 6 блок-секцию) Проектируемый жилой дом оборудуется необходимыми видами инженерных сетей: центральное отопление, хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, вентиляция, водоотведение, электрооборудование, пожарная сигнализация, диспетчеризация лифтов, кабельный электрообогрев водосточной системы кровли. Технико-экономические показатели обвалованной парковки № 2 Общая площадь обвалованной парковки - 2998,6 кв.м; Объем(V) обвалованной парковки – 9815 м3; Количество этажей обвалованной парковки – 1 шт.; Площадь застройки -3020,13 кв.м; Количество парковочных мест -107 м/мест.
22 Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, если строящимся объектом недвижимости является многоквартирный дом Помещения делового и обслуживающего назначения.
23 Состав общего имущества в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передаче объектов долевого строительства участникам долевого строительства Техподполье (подвал), коридоры, чердаки, лестницы, входные и лестнично-лифтовые узлы, кладовые уборочного инвентаря, электрощитовые, ИТП жилого дома (индивидуальный тепловой пункт), водомерные узлы, помещения слаботочных систем, кабельные; земельный участок, на котором расположен дом.
24 Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию- июнь 2018 г.
25 Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию Управление градостроительства и архитектуры Администрации г. Владивостока
26 Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, Застройщик, Генподрядная организация, субподрядные организации, эксплуатирующие организации, проектировщики.
27 Возможные
финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства и меры по добровольному страхованию застройщиком
таких рисков		 Удорожание СМР, просроченная дебиторская задолженность. Меры по добровольному страхованию застройщиком возможных финансовых рисков при осуществлении проекта строительства: Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве.
28 Планируемая стоимость строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 494 500 000 руб.
29 Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков) Заказчик-застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Восточный ЛУЧ» (сокращенное наименование- ООО «Восточный ЛУЧ»), адрес местонахождения: г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д.59, оф.715; Генеральный подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью Строительная Производственная Компания «ГлавМонтажОбъединение» (сокращенное наименование ООО СПК «ГлавМонтажОбъединение»), адрес местонахождения: г. Уссурийск, ул. Выгонная, д. 2.
30 Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору Залог права аренды земельного участка, предоставленного для строительства жилых домов и иных объектов недвижимого имущества и строящихся на этом земельном участке многоквартирных жилых домов. Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.
31 Сведения об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров Отсутствуют. Не предусмотрены.
   

 

Дата размещения на сайте www.vlzu.ru «17» октября 2016 г.

Директор ООО «Восточный ЛУЧ»                    В.В.Дарьинский «17» октября 2016 г.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДОМ N 3

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Теги: строительство  проектная декларация 



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