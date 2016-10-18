ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ на строительство объекта "Жилые дома со встроенными помещениями в районе ул. Нейбута, 81 а,в г. Владивостоке. I этап строительства. Жилой дом № 3

20 Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирного жилого дома и (или) иного объекта недвижимости: их описание, подготовленное в соответствии с проектной документацией

Жилой дом № 3- 10-ти этажный шести-секционный жилой дом на базе изделий КПД 121 серии с техническим подпольем и чердаком. Жилой дом расположен в районе ул. Нейбута, 81 а. в г. Владивостоке. На первом этаже размещены помещения делового и обслуживающего назначения. Главные входные группы в жилую часть здания ориентированы на север. Не жилые помещения 1-го этажа имеют самостоятельные входы с южной стороны. Внешний вид здания продиктован окружающей ситуацией. На генплане здание расположено с учётом инсоляции жилых помещений, с учётом действующих нормативов. Дом запроектирован с перепадом по отметкам 3,2 м между третьей и четвертой блок-секциями. Блок-секции прямоугольные в плане с размерами в осях 12,52 х 25,60м, высота этажей (от пола до пола) – 2,7м. Каждая блок-секция оборудована лестницей типа Л1 и пассажирским лифтом ПП-1011 (Q=1000кг,V=1,0м/с) на 9 остановок, без машинного помещения. Лестничная клетка освещается через окна S=1,4м2. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями по ГОСТ 25772-83. На жилых этажах блок-секций расположено по 4 квартиры: 2 трехкомнатных, 2 двухкомнатных; общее количество квартир в доме - 192. Квартиры запроектированы с учетом требований СП54.13330. Двух - и трехкомнатные квартиры – с раздельными комнатами, кухнями, с летними помещениями в виде лоджий, с раздельными санузлами, с естественным и искусственным освещением и всеми видами инженерного обслуживания. На первых этажах блок секций расположены: - входная группа жилого здания; - помещение уборочного инвентаря жилой части здания (блок-секции 1, 3, 4, 6); - электрощитовая (блок-секции 1, 3, 4 ,6) - помещения общественного назначения, имеющие отдельный вход. В техподполье расположены: - водомерные узлы (блок-секции 1, 6); - помещения насосных (блок-секции 1, 6); - ИТП (блок-секции 2, 4). Расположение и площади технических помещений запроектированы с учетом инженерных сетей дома и земельного участка. Выходы из техподполья предусмотрены из каждой блок-секции. Кровля – скатная неутепленная с покрытием из профилированного листа, с наружным организованным водостоком. Для защиты от промерзания водосточных труб и желобов предусмотрены саморегулирующиеся нагревательные кабели, включающиеся автоматически через термостат от датчика для регистрации влажности и температуры, расположенного на северном скате кровли. Выход на кровлю осуществляется из лестничной клетки через чердак. Вентиляция холодного чердака осуществляется через вентрешетки на фронтонах и перфорированную подшивку низа свеса кровли. Наружная отделка блок-секций – окраска фасадной акриловой краской. Двери наружные подъездные и квартирные – металлические. Окна, балконные двери – из поливинилхлоридных профилей с заполнением двухкамерным стеклопакетом. Для доступа маломобильных групп населения в жилой дом перед входом в здание организован пандус согласно с СП 59.13330 и наклонный подъемник в лестничной клетке, для доступа в офисные помещения - наружные вертикальные подъемники. Предусмотрено размещение придомовых площадок в соответствие с нормами. Все площадки удалены от окон жилых и общественных зданий на расстояния в соответствии с нормативами. Проектной документацией предусмотрена одноуровневая железобетонная обвалованная парковка № 1 на 107 машиномест с размещением на кровле детских и спортивных площадок.