ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ на строительство объекта "Жилые дома со встроенными помещениями в районе ул. Нейбута, 81 а, в г. Владивостоке. I этап строительства. Жилой дом № 1"

20 Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирного жилого

дома и (или) иного

объекта недвижимости: их описание, подготовленное

в соответствии с проектной документацией

Жилой дом № 1- 10-ти этажный шести-секционный жилой дом на базе изделий КПД 121 серии с техническим подпольем и чердаком. Жилой дом расположен в районе ул. Нейбута, 81 а. в г. Владивостоке. На первом этаже размещены помещения делового и обслуживающего назначения. Главные входные группы в жилую часть здания ориентированы на север. Не жилые помещения

1-го этажа имеют самостоятельные входы с южной стороны. Внешний вид здания продиктован окружающей ситуацией. На генплане здание расположено с учётом инсоляции жилых помещений, с учётом действующих нормативов. Дом запроектирован с перепадом по отметкам 3,2 м между третьей и четвертой блок-секциями. Блок-секции прямоугольные в плане с размерами в осях 12,52 х 25,60м, высота этажей (от пола до пола) – 2,7м. Каждая блок-секция оборудована лестницей типа Л1 и пассажирским лифтом ПП-1011 (Q=1000кг,V=1,0м/с) на 9 остановок, без машинного помещения. Лестничная клетка освещается через окна S=1,4м2. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями по ГОСТ 25772-83.

На жилых этажах блок-секций расположено

по 4 квартиры:

2 трехкомнатных, 2 двухкомнатных; общее количество квартир в доме - 192.

Квартиры запроектированы с учетом требований СП54.13330. Двух - и трехкомнатные квартиры – с раздельными комнатами, кухнями, с летними помещениями в виде лоджий, с раздельными санузлами, с естественным и искусственным освещением и всеми видами инженерного обслуживания. На первых этажах блок секций расположены: - входная группа жилого здания; - помещение уборочного инвентаря жилой части здания (блок-секции 1, 3, 4, 6); - электрощитовая (блок-секции 1, 3, 4 ,6) - помещения общественного назначения, имеющие отдельный вход.

В техподполье расположены: - водомерные узлы (блок-секции 1, 6); - помещения насосных (блок-секции 1, 6); - ИТП (блок-секции 2, 4).

Расположение и площади технических помещений запроектированы с учетом инженерных сетей дома и земельного участка. Выходы из техподполья предусмотрены из каждой блок-секции.

Кровля – скатная неутепленная с покрытием

из профилированного листа, с наружным организованным водостоком. Для защиты

от промерзания водосточных труб и желобов предусмотрены саморегулирующиеся нагревательные кабели, включающиеся автоматически через термостат от датчика для регистрации влажности и температуры, расположенного на северном скате кровли. Выход на кровлю осуществляется из лестничной клетки через чердак. Вентиляция холодного чердака осуществляется через вентрешетки на фронтонах и перфорированную подшивку низа свеса кровли. Наружная отделка блок-секций – окраска фасадной акриловой краской. Двери наружные подъездные и квартирные – металлические. Окна, балконные двери – из поливинилхлоридных профилей с заполнением двухкамерным стеклопакетом. Для доступа маломобильных групп населения в жилой дом перед входом в здание организован пандус согласно с СП 59.13330 и наклонный подъемник в лестничной клетке, для доступа в офисные помещения - наружные вертикальные подъемники. Проектной документацией предусмотрено размещение придомовых площадок в соответствие с нормами. Все площадки удалены от окон жилых и общественных зданий на расстояния в соответствии с нормативами. Площадки хозяйственные, спортивные для отдыха взрослых и игр детей расположены на придомовой территории, входящей в площадь участка.