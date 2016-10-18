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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ на строительство объекта "Жилые дома со встроенными помещениями в районе ул. Нейбута, 81 а, в г. Владивостоке. I этап строительства. Жилой дом № 1"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство объекта «Жилые дома со встроенными помещениями в районе ул. Нейбута, 81 а, в г. Владивостоке. I этап строительства. Жилой дом № 1 со встроенными помещениями в районе ул. Нейбута, 81 а, в г. Владивостоке»
(№ 1/1 по генеральному плану)
№ п/п Наименование информации Содержание информации
Информация о застройщике
|1 Фирменное наименование
| Застройщик: Общество с ограниченной
ответственностью «Восточный ЛУЧ» (сокращенное наименование- ООО «Восточный ЛУЧ»)
|2 Место нахождения
|Российская Федерация, Приморский край, 690002, г. Владивосток, проспект Красного знамени, дом 59, офис 715
|3 Отдел продаж
|г. Владивосток, проспект Красного знамени, дом 59, офис 715
|4 Режим работы
|Понедельник-пятница- с 8.00-17.00 час. Обед с 12.00-13.00 час.
|5 Телефон, сайт, электронная почта
|8 (423) 2-422-776 www.vlzu.ru vlzu@list.ru
|6 Государственная регистрация
|Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 26.05.2015 года. Зарегистрировано ИФНС России по Первомайскому району г. Владивостока. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1152537003585, свидетельство серии 25 № 003950112
| 7 Учредители (участники) застройщика,
которые обладают пятью и более
процентами голосов в органе
управления этого юридического лица,
с указанием фирменного наименования (наименования) юридического
лица –учредителя (участника),
фамилии, имени, отчества физического лица – учредителя (участника),
а также процента
голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица
|
Физическое лицо:
Физическое лицо:
Физическое лицо:
| 8 Сведения о проектах многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости, в которых
принимал участие застройщик в течение 3-х лет, предшествующих опубликованию данной проектной декларации
|Не принимал
|9 Вид лицензируемой деятельности застройщика
|Отсутствует
|10 Финансовый результат текущего года на день опубликования проектной декларации:
|0 руб.
|11 Размер кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации
|На IV квартал 2016 года - 2000000 руб.
|12 Размер дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации
|0 руб.
Информация о проекте строительства
| 13 Цель проекта
строительства
| Строительство многоквартирного жилого дома
со встроенными помещениями в районе
ул. Нейбута, 81 а, в г. Владивостоке.
| 14 Этапы и сроки
реализации проекта
| Начало строительства IV квартал 2016 г.
Окончание строительства IV квартал 2017 г.
| 15 Результаты
государственной экспертизы
проектной документации
| Положительное заключение экспертизы от 01.09.2016г. регистрационный номер № 25-2-1-2-0088-16, выполненное Краевым государственным автономным учреждением «Государственная экспертиза проектной документации
и результатов инженерных изысканий Приморского края». Объект экспертизы: проектная документация «Жилые дома со встроенными помещениями
в районе ул. Нейбута, 81 а,
в г. Владивостоке. I этап строительства.
Жилой дом № 1 со встроенными помещениями
в районе ул. Нейбута, 81 а, в г. Владивостоке»
| 16 Разрешение
на строительство
| Разрешение на строительство
№ RU25304000-571/2016 выдано
Администрацией
г. Владивостока 13.10.2016 г.
| 17 Право застройщика
на земельный участок,
в том числе реквизиты правоустанавливающего
документа на земельный участок, собственник земельного участка
(в случае, если застройщик
не является собственником земельного участка)
| Собственник земельного участка –
ИП Введенский Алексей Геннадьевич на основании свидетельства о государственной регистрации права от 12.07.2016 №25АВ715585. Земельный участок принадлежит ООО «Восточный ЛУЧ» (Застройщику) на праве аренды: договор № 001/2016 от 25.07.2016 аренды земельного участка с последующим выкупом (государственная регистрация произведена в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю 08.08.2016 № 001-25/011/201/2016-9968/1).
Срок аренды с 01.08.2016 по 31.12.2018 г.
| 18 Кадастровый номер, площадь земельного участка, предоставленного для строительства
жилых домов
| Кадастровый номер земельного участка: 25:28:010043:830, площадь земельного участка 32781кв.м. Местоположение: Российская Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится примерно в 410 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Нейбута, д.81 а.
|19 Элементы благоустройства
| Проектом предусмотрено благоустройство: дорожные покрытия из асфальтобетона, тротуары, озеленение территории, наружное освещение, предусмотрены придомовые площадки: для парковки автомобилей; для игр детей дошкольного
и младшего школьного возраста; для отдыха взрослого населения; для занятий физкультурой;
для сушки белья; для мусоросборников. Озеленение включает в себя устройства газона, посадку кустарников. Рядом с домом предусмотрена парковка открытого типа 159 мест. План благоустройства выполнен с учетом обеспечения маломобильных групп населения.
| 20 Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирного жилого
дома и (или) иного
объекта недвижимости: их описание, подготовленное
в соответствии с проектной документацией
| Жилой дом № 1- 10-ти этажный шести-секционный жилой дом на базе изделий КПД 121 серии с техническим подпольем и чердаком. Жилой дом расположен в районе ул. Нейбута, 81 а. в г. Владивостоке. На первом этаже размещены помещения делового и обслуживающего назначения. Главные входные группы в жилую часть здания ориентированы на север. Не жилые помещения
1-го этажа имеют самостоятельные входы с южной стороны. Внешний вид здания продиктован окружающей ситуацией. На генплане здание расположено с учётом инсоляции жилых помещений, с учётом действующих нормативов. Дом запроектирован с перепадом по отметкам 3,2 м между третьей и четвертой блок-секциями. Блок-секции прямоугольные в плане с размерами в осях 12,52 х 25,60м, высота этажей (от пола до пола) – 2,7м. Каждая блок-секция оборудована лестницей типа Л1 и пассажирским лифтом ПП-1011 (Q=1000кг,V=1,0м/с) на 9 остановок, без машинного помещения. Лестничная клетка освещается через окна S=1,4м2. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями по ГОСТ 25772-83.
На жилых этажах блок-секций расположено
по 4 квартиры:
2 трехкомнатных, 2 двухкомнатных; общее количество квартир в доме - 192.
Квартиры запроектированы с учетом требований СП54.13330. Двух - и трехкомнатные квартиры – с раздельными комнатами, кухнями, с летними помещениями в виде лоджий, с раздельными санузлами, с естественным и искусственным освещением и всеми видами инженерного обслуживания. На первых этажах блок секций расположены: - входная группа жилого здания; - помещение уборочного инвентаря жилой части здания (блок-секции 1, 3, 4, 6); - электрощитовая (блок-секции 1, 3, 4 ,6) - помещения общественного назначения, имеющие отдельный вход.
В техподполье расположены: - водомерные узлы (блок-секции 1, 6); - помещения насосных (блок-секции 1, 6); - ИТП (блок-секции 2, 4).
Расположение и площади технических помещений запроектированы с учетом инженерных сетей дома и земельного участка. Выходы из техподполья предусмотрены из каждой блок-секции.
Кровля – скатная неутепленная с покрытием
из профилированного листа, с наружным организованным водостоком. Для защиты
от промерзания водосточных труб и желобов предусмотрены саморегулирующиеся нагревательные кабели, включающиеся автоматически через термостат от датчика для регистрации влажности и температуры, расположенного на северном скате кровли. Выход на кровлю осуществляется из лестничной клетки через чердак. Вентиляция холодного чердака осуществляется через вентрешетки на фронтонах и перфорированную подшивку низа свеса кровли. Наружная отделка блок-секций – окраска фасадной акриловой краской. Двери наружные подъездные и квартирные – металлические. Окна, балконные двери – из поливинилхлоридных профилей с заполнением двухкамерным стеклопакетом. Для доступа маломобильных групп населения в жилой дом перед входом в здание организован пандус согласно с СП 59.13330 и наклонный подъемник в лестничной клетке, для доступа в офисные помещения - наружные вертикальные подъемники. Проектной документацией предусмотрено размещение придомовых площадок в соответствие с нормами. Все площадки удалены от окон жилых и общественных зданий на расстояния в соответствии с нормативами. Площадки хозяйственные, спортивные для отдыха взрослых и игр детей расположены на придомовой территории, входящей в площадь участка.
|21 Кол-во в составе строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства после получения застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию
|
Технико-экономические показатели дома
Этажность: - 10 этажей, в т.ч. 8 жилых, 2 нежилых (этаж техподполья, этаж с размещением помещений делового и обслуживающего назначения).
Общая площадь жилого здания – 18436,2 кв.м. Площадь застройки – 2419,1 кв.м. В составе многоквартирного дома запроектировано общее количество квартир 192 шт.
| 22 Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме,
не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, если строящимся объектом недвижимости является многоквартирный дом
| Помещения делового и обслуживающего
назначения.
| 23 Состав общего имущества в многоквартирном доме
и (или) ином объекте недвижимости, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после разрешения на ввод
в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передаче объектов долевого строительства участникам долевого строительства
|Техподполье (подвал), коридоры, чердаки, лестницы, входные и лестнично-лифтовые узлы, кладовые уборочного инвентаря, электрощитовые, ИТП жилого дома (индивидуальный тепловой пункт), водомерные узлы, помещения слаботочных систем, кабельные; земельный участок, на котором расположен дом с элементами озеленения и благоустройства.
| 24 Предполагаемый срок получения разрешения
на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) многоквартирного дома
и (или) иного объекта недвижимости
| Предполагаемый срок получения разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2017 г.
| 25 Орган, уполномоченный в соответствии
с законодательством
о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости
в эксплуатацию
|Управление градостроительства и архитектуры Администрации г. Владивостока
|26 Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
| Инспекция регионального строительного надзора
и контроля в области долевого строительства Приморского края, Застройщик, Генподрядная организация, субподрядные организации, эксплуатирующие организации, проектировщики.
| 27 Возможные
финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства
и меры по добровольному страхованию застройщиком таких рисков
|Удорожание СМР, просроченная дебиторская задолженность. Меры по добровольному страхованию застройщиком возможных финансовых рисков при осуществлении проекта строительства: Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве.
|28 Планируемая стоимость строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
|444 946 400 руб.
|29 Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков)
| Заказчик-застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Восточный ЛУЧ» (сокращенное наименование- ООО «Восточный ЛУЧ»), адрес местонахождения: г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д.59, оф.715; Генеральный подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью Строительная Производственная Компания «ГлавМонтажОбъединение» (сокращенное наименование ООО СПК «ГлавМонтажОбъединение»), адрес местонахождения: г. Уссурийск,
ул. Выгонная, д. 2.
|30 Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору
| Залог права аренды земельного участка, предоставленного для строительства жилых домов
и иных объектов недвижимого имущества и строящихся на этом земельном участке многоквартирных жилых домов. Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.
| 31 Сведения об иных договорах и сделках,
на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров
|Отсутствуют. Не предусмотрены.
Дата размещения на сайте www.vlzu.ru «17» октября 2016 г.
Директор ООО «Восточный ЛУЧ» В.В.Дарьинский «17» октября 2016 г.
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