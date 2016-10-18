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В Приморье расширили "зоны покоя" произрастания липы
Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ подписал распоряжение о внесении изменений в «Лесной план Приморского края на 2009-2018 годы».
Согласно документу, так называемые «зоны покоя», где запрещена промышленная вырубка липы, расширены. Теперь «зоны покоя» устанавливаются на большей части территории Приморского края на лесных участках с преобладанием липы.
«Мы учли пожелания пчеловодов края и по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского создали такие зоны в радиусе трех километров вокруг зарегистрированной пасеки на основании договоров аренды, договоров безвозмездного срочного пользования, оформленных в установленном порядке», - рассказали специалисты. В ведомстве также добавили, что исключение составляют подготовительные работы при заготовке древесины и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий.
Напомним, ранее Владимир Миклушевский заявлял, что при решении данного вопроса важно найти баланс между лесозаготовителями и пчеловодами. «Я обязан учитывать интересы разных сторон. Поэтому нужно найти грамотный баланс не только с точки зрения заинтересованных сторон, но и с точки зрения экологии. Но могу пообещать пчеловодам, что их интересы будут учтены, этот вопрос я держу на личном контроле», - заявил глава региона.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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