Фермеры Приморья присматриваются к опыту американских коллег на рынке organic food

Корреспондент «Золотого Рога» побывал на американской ферме по производству органических продуктов питания

Несмотря на значительные достижения сельскохозяйственной науки в последнее столетие, внедрение новых технологий, позволяющих получать огромные урожаи и надои, сегодня одним из самых быстрорастущих сегментов пищевой индустрии в странах с развитым сельским хозяйством оказался, как ни странно, так называемый рынок organic food (натуральные продукты). В этом убедился корреспондент дальневосточной деловой газеты «Золотой Рог», посетивший в рамках программы обмена опытом по приглашению Минсельхоза США предприятия агропромышленной отрасли в Америке.

Рост производства органической сельскохозяйственной продукции в прошлом году в США составил 12%, что стало самым высоким показателем роста в агропромышленном секторе этой страны. В ТОП продаж попали такие продукты, как овощи и фрукты, молоко, упаковка.

В России органическое сельское хозяйство в некотором смысле только зарождается, если не принимать во внимание те личные хозяйства граждан, которые не применяли никогда химических препаратов, прежде всего пестицидов, а потому, можно сказать, и не выходили из этого сегмента. Тем не менее наши фермеры, работающие в массе своей по технологиям с применением пестицидов, что сегодня считается традиционным сельским хозяйством, уже обсуждают возможности частичного или даже полного перехода на технологии органического сельхозпроизводства. Среди сдерживающих факторов развития этого движения они называют неготовность законодательной базы, отсутствие четких критериев для этой категории продуктов в российских нормативных документах.

Очевидно, по этой причине первые сельхозпредприятия в нашей стране, применившие технологии органического сельского хозяйства, сертифицировали это производство в соответствии с существующими мировыми стандартами за рубежом. По данным Министерства сельского хозяйства США, на сегодняшний день сертификацию в Америке прошли 24 российские компании. В списке этих производителей, размещенном на сайте ведомства, есть и компания BRI-WESTER TRADING CO., LTD, указавшая в качестве места своего расположения Михайловский и Хорольский районы Приморского края. Согласно информации сайта, компания сертифицировала в 2014 году органическое производство зерновых, сои, кукурузы, рапса.

В США законодательство, регулирующее производство organic food, складывалось в 90-е годы. Одним из штатов, сыгравших ключевую роль в развитии органического сельского хозяйства, стала Калифорния, где были разработаны нормы, послужившие позже основой для федерального законодательства. Владелец и основатель органической овощной фермы Star Route Farms Варрен Вебер считает свою ферму старейшей в Калифорнии и связывает свой успех с умением приспосабливаться к природным условиям и способностью чутко реагировать на меняющиеся запросы рынка. Об этом он рассказал корреспонденту Дальневосточной деловой газеты «Золотой Рог», посетившему его ферму в сентябре этого года.

- У нас старейшая в округе Marin органическая ферма, ее площадь составляет 100 акров, или 40 гектаров, на которых ежегодно выращиваем несколько десятков различных видов овощей, зелени, салатов. Исторически Калифорния была тем штатом, где зарождалось органическое движение, и наша ферма была сертифицирована в 1974 году. Мы не были первыми в округе, кто стал выращивать органическую продукцию. Но из тех ферм, которые начинали раньше нас, на сегодняшний день не осталось ни одной. А мы из тех, кто выжил.

- Почему? Чем вы отличались от них?

- Трудно ответить на этот вопрос. Наверное, нам повезло. Органические фермы, возникавшие в 70-е годы, нашли тогда свою нишу и заполняли те места, которые не были заняты обычными фермерами. Постепенно органическое движение росло, в 70-80-е годы прирост составлял 20% в год. Это очень высокий процент. Крупные фермы, владевшие 5 тыс. акров земли и больше, стали обращать внимание на органическое движение, они наблюдали за тем, что происходит, и ждали, когда сложится благоприятная для них ситуация. В конце 90-х годов они активно пошли в этот сегмент, что резко изменило ситуацию для таких маленьких фермеров, как мы. Тогда нам было очень трудно. В итоге мы решили, что будем работать с ресторанами, продавать нашу продукцию тем, кому она действительно интересна. Нашими покупателями стали шеф-повара и те потребители, которые посещают обычные фермерские рынки. С 2000-х годов и по сей день наши рынки остаются теми же - рестораны и прямые продажи. Наверное, это и есть ответ на ваш вопрос: мы выжили потому, что отвечали запросам людей, были гибкими.

- Почему крупные фермеры пошли в этот сегмент? Что произошло?

- Они пришли тогда, когда рынок вырос и появилось достаточно магазинов. Открылась сеть больших супермаркетов Whole foods, которая продает органические продукты питания. Происходило тогда следующее. Например, в США есть компания Grimmway Farms (крупнейший в мире производитель моркови). Они выращивают 40% моркови, которая продается в стране. Это колоссальный объем. У них задействованы десятки тысяч акров земли под производство обычной, неорганической моркови. И где-то в 98-м году они решили выращивать и органическую морковь. Почему бы нет? Они взяли только один процент своего бюджета и только 5 тыс. акров пустили под это производство. Для них не были важны цены так, как для малых ферм, однако им требовались места, где можно было разместить весь этот объем, выставить продукцию на продажу. Рынок стал резко меняться. Например, мы выращивали латук, салат, который продавали уже помытым, порезанным по цене 11 дол. за коробку, а себестоимость ее составляла примерно 9,5 дол. Мы отправляли эти коробки по всей стране. И вдруг нам говорят: мы можем заплатить только 5 дол. за коробку, потому что появилась продукция в больших объемах. Нам стало сложно получить место на полке. Я какое-то время еще держался за этот сектор, но в конце концов отказался, потому что очень сложно было конкурировать. А через неделю после того, как стало известно о том, что я решил прекратить деятельность в этом сегменте, мне позвонили из крупной компании и спросили: «Вы не сдадите нам в аренду вашу землю?» И я сдал им 60 акров.

- А если еще придут крупные компании в другие сегменты, нет ли угрозы, что в один прекрасный момент вы лишитесь всего?

- Рынок – безжалостный повелитель. Такова реальность. Когда возникла та ситуация, я задал себе вопрос: кому интересна моя продукция? Если выходит, что она никому не интересна, тогда нужно выходить из этого сектора как можно быстрее.

- Это значит, что у мелких ферм нет будущего?

- Нет, у мелких ферм большое будущее. Что происходит сейчас на рынке? Потребители хотят знать, как выращивают продукцию, которую им поставляют, и хотят поддерживать свои местные фермы, а не покупать привозные продукты. Многие покупатели хотят, чтобы их дети знали, как на их стол попадают продукты питания. К нам раньше приезжали экскурсии школьников, многие из них вообще не знали, откуда появляется морковка, молоко, которое они пьют в школе каждый день. Сейчас в этом отношении наблюдается прогресс. Сколько эта тенденция продлится, никто не знает, но мы создали некоммерческую организацию и хотим добиться, чтобы наш округ стал первым в стране, где выращивается только экологически чистая продукция, и чтобы потребители знали, где именно производят такие продукты. Здесь у нас сейчас работают 20 молочных ферм, и только одна из них не является органической фермой.

Фермерам нужно посмотреть вокруг себя, чтобы понять, что они могут предложить на рынок интересного. Вот тут у нас на ферме сейчас проводится небольшой эксперимент. Мы решили посадить растение индиго, которое является естественным красителем. И предложить его тем производителям, которые используют натуральные краски.

- Как у вас организована логистика? Вы объединяетесь с другими фермерами, чтобы осуществить поставки в магазины, на фермерские рынки?

- В супермаркетах очень хорошая система дистрибуции. Но мы больше в эту систему не поставляем продукцию, а продаем ее только непосредственно потребителю. У нас есть свои грузовики, водители, и мы сами развозим ее потребителям. Наша ферма расположена достаточно близко от города. В 2 часа ночи грузовики отправляются и к 8 утра возвращаются. Мы продаем свою продукцию в нескольких близлежащих районах Калифорнии, в более отдаленных местах не продаем.

- В себестоимости продукции какая доля аренды земли?

- У нас вся земля в собственности находится, но при стандартной долгосрочной аренде - примерно 10-12% от чистой прибыли. В Калифорнии 50% ферм берут землю в долгосрочную аренду, потому что купить сложно, требуется большой капитал.

- Для покупки грузовиков, техники вы привлекаете кредиты?

- В течение нескольких лет мы работали с банком, но процент довольно высокий – 6,5%. Если брать кредит в январе, а возвращать только в октябре, как поступают многие фермеры на Среднем Западе, где выращивают пшеницу, сою, кукурузу, то это не лучший вариант работы с банком потому, что, во-первых, это долгий период, во-вторых, ты не можешь предсказать, какой у тебя будет урожай. Мы для себя поняли, что если поставлять продукцию на рынок в течение всего года, то это очень хорошо для оборота компании.

ВОПРОС РЕБРОМ

- У вас совсем нет господдержки?

- Немножко есть. Существует программа, которая позволяет получить деньги под определенные проекты, в основном природоохранные. Это безвозвратные гранты, но небольшие. В Калифорнии можно получить поддержку на ирригационные работы. В прошлом году мы закончили реализацию проекта по созданию небольших водохранилищ для трех участков: 45, 45 и 10 акров. Для каждого участка построили пруд для орошения и получили разрешение на то, чтобы закачивать туда воду зимой, а летом использовать ее вместо того, чтобы брать воду из ручья. Это сделано для того, чтобы сохранять лосося, который водится в этом ручье. Это один из принципов органического земледелия – найти баланс между необходимостью обрабатывать землю и охраной окружающей среды. До этого я строил водоем на свои деньги, без разрешения. Тогда это обошлось в $20 тыс. Но когда мы начали реализацию этого проекта, а тут вдоль ручья все фермеры органические, то стоимость его выросла за 17 лет строительства с 200 тыс. до 2,4 млн долларов. Налогоплательщики это все оплатили. Мы сами не потянули бы.

Я знаю, что в Европе поддерживают развитие органического производства и у нас понемногу растет поддержка. Но я считаю, что это неправильно. Если ты все время обращаешься к правительству за поддержкой, это значит, что ты на грани банкротства и тебе не место на рынке.

Елена АБАШЕВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.