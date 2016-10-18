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Во Владивостоке станет тесно от лайнеров
Количество судозаходов круизных лайнеров в столице Приморья должно увеличиться в три раза
Количество судозаходов круизных лайнеров в Приморье в следующем году увеличится в три раза. Регулярная круизная линия свяжет Приморье, Японию и Южную Корею, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Делегация из Республики Корея под руководством президента Морского туристического центра провинции Кангвон приехала в Приморье обсудить детали сотрудничества. Перспективы развития круизного туризма между Приморьем и Азией обсуждались на 21-м Саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран СВА. И вот уже корейские партнеры готовы обсудить детали регулярной круизной линии между Китаем, Японией и Приморским краем.
Как отметил президент Морского туристического центра провинции Кангвон Руспублики Корея ПАК Тэ Ук, с тех пор была проделана большая работа, и они готовы обсудить конкретные планы по реализации проекта.
«Мы ставим перед собой цель сделать Владивосток одним из узлов круизной и паромной линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Первое круизное судно из Республики Корея, лайнер «Коста Виктория» посетил Приморье в мае этого года, и пассажиры остались очень довольны этим визитом. В следующем году мы планируем еще шесть судозаходов «Коста Виктории» во Владивосток, а также еще около 10 рейсов других компаний - это практически каждый месяц», - сообщил Пак Тэ Ук.
По словам руководителя делегации, планируется, что круизная морская линия свяжет китайский порт Тяньцзинь, корейские Пусан и Сокчо, японские Сакайминато и Хаката и российский Владивосток. К концу ноября корейская сторона предоставит расписание, регулярные рейсы начнутся с февраля 2017 года.
Что касается паромного сообщения Сокчо - Зарубино, трехстороннее соглашение о возобновлении которого было подписано на саммите губернаторов регионов стран Северо-Восточной Азии, первый рейс планируется летом следующего года. После модернизации порт Сокчо может принимать суда водоизмещением до 100 тысяч тонн, и у корейской стороны большие планы по развитию паромного сообщения.
«На линии планируется использовать суда вместимостью около тысячи пассажиров, кроме того, паромная линия сможет перевозить в два раза больше контейнерных грузов, чем ранее. Для осуществления этого проекта мы привлекли бизнес, компании, занимающиеся туристическим и гостиничным бизнесом. Одна из них рассматривает возможность строительства гостиницы во Владивостоке», - добавил Пак Тэ Ук.
Президент Морского туристического центра провинции Кангвон отметил, запуск регулярного круизного сообщения в АТР имеет особое значение в рамках концепции Олимпийского пути.
«В ближайшие годы в странах Северо-Восточной Азии пройдут сразу три Олимпиады: в 2018 году - в провинции Кангвон Республики Корея, в 2020 году - в Токио, в 2022 году - в Пекине. Это уникальная возможность выстроить транспортные коридоры в макрорегионе. Помимо развития туристических связей между странами СВА, Олимпийский путь имеет высокое экономическое значение, так как предполагает объединение имеющихся и создаваемых в регионах наземных и воздушных путей сообщения», - отметил руководитель делегации.
Директор департамента международного сотрудничества Приморского края Алексей СТАРИЧКОВ отметил, Владивосток стремительно развивается как популярное туристическое направление, это говорит о том, что будущие круизные и паромные линии будут пользоваться спросом.
«По нашим данным, количество туристов, посетивших Приморье, по итогам года превысит полмиллиона человек. Владивосток как европейский город в Азии, превращается в культурную столицу СВА, и в свете интенсификации сотрудничества и концепции Олимпийского пути мы видим новые возможности для развития нашего края. Уверен, что Олимпиады привлекут множество болельщиков со всего мира, и это будущие потенциальные клиенты наших круизных и паромных линий», - подчеркнул руководитель ведомства.
Отметим, в этом году Приморье посетили пять круизных лайнеров, шестой судозаход во Владивосток ожидается 20 октября.
Евгений СИДОРОВ.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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