Резидент Свободного порта Владивосток запустил производство

Резидент Свободного порта Владивосток ООО «Тайгер Микс» запустил проект по производству сухих строительных смесей. В новое производство инвестировано уже порядка 24 млн рублей, создано 17 рабочих мест, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

На заводе установлено оборудование ведущего китайского производителя - компании CNBM, - которое произведено специально под заказ. Завод укомплектован трехвальным смесителем и автоматической фасовочной машиной, которая тарирует смеси в мешки по 25 кг. Завод уже отладил производство, настроил оборудование и приступил к выпуску первых партий продукции. В ближайшее время будет построен склад для хранения смесей. Производительность завода до 10 т/ч. Первая линейка продукции, старт производству которой уже дан, - это штукатурные и цементно-песчаные смеси, стяжка для пола и др.

С начала реализации ФЗ об СПВ в Корпорацию поступило 154 заявки на общую сумму более 236 млрд рублей. В результате реализации этих проектов будет создано более 25 тысяч рабочих мест на Дальнем Востоке. Из них уже стали резидентами 95 компаний, с объемом инвестиций более 126 млрд рублей.

Евгений СИДОРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.