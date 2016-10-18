Пластик во Владивостоке берут в оборот

Во Владивостоке в рамках экопроекта «Возьми пластик в оборот!» установлены 20 новых контейнеров, которые втрое вместительнее своих предшественников - пирамидок. Проект реализуется в целях уменьшения объема пластиковых отходов и предотвращения их несанкционированного складирования на территории города, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Контейнеры для пластика появились во дворах Советского района: по ул. Кутузова, 7; Багратиона, 6; Русской, 88, 53, 58-а, 59/3; Давыдова, д. 4, 22, 28-а, 28-в; пр. 100-летия Владивостока, 133 и 118; ул. Чапаева, 16 и 12; Кирова, 20, 26, 62, 24-а, 42; Магнитогорской, 24.

Сбором и вывозом собранного пластика занимается ООО «Ноль отходов», которое и установило новые модули совместно с городским управлением охраны окружающей среды и природопользования. Собранный пластик компания отправляет на вторичную переработку.

По словам исполнительного директора ООО «Ноль отходов» Романа КИСЛИЦЫНА, компания планирует установить в краевом центре еще около 150 подобных контейнеров.

Всего же во Владивостоке вместе с новыми контейнерами установлено более 120 специальных мусорных емкостей для пластика. Из них около сотни контейнеров - желтых «пирамидок» - были установлены ранее компанией «Гранула Z».

Помимо этого, во Владивостоке установлено более 150 специальных контейнеров для сбора стекла и порядка 20 модулей для утилизации особо ртутьсодержащих отходов (бытовых термометров, отработанных ламп), а также батареек.

За информацией об участии в проекте «Возьми пластик в оборот!» следует обращаться в управление охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока по тел. 2-614-279.

Светлана СМИРНОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.