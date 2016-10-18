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Сбербанк запустил проект "Мой бизнес"

18 Октября 2016, 13:20 | Приморье

Новый проект Сбербанка даёт предпринимателям возможность стать героями рекламного ролика. Для этого им нужно заполнить анкету на сайте http://story-sberbank.ru и рассказать историю своего успеха.

Посетители сайта проголосуют за самые оригинальные и вдохновляющие рассказы. По итогам голосования из 30 лучших работ жюри проекта выберет троих победителей. Про каждого из которых будет снят рекламный ролик – для трансляции в интернете.

Опубликовать историю можно до 30 октября 2016 года включительно. Победители будут названы 6 ноября 2016 года.

В состав жюри проекта «Мой бизнес» входят основатель пекарни и булочной «Батон» Ольга Добычина, директор управления развития малого бизнеса Сбербанка Александр Белокопытов, генеральный директор компании «Деловая среда» Михаил Федоренко, Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: сбербанк  малый бизнес 



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