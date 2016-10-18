Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сбербанк запустил проект "Мой бизнес"
Новый проект Сбербанка даёт предпринимателям возможность стать героями рекламного ролика. Для этого им нужно заполнить анкету на сайте http://story-sberbank.ru и рассказать историю своего успеха.
Посетители сайта проголосуют за самые оригинальные и вдохновляющие рассказы. По итогам голосования из 30 лучших работ жюри проекта выберет троих победителей. Про каждого из которых будет снят рекламный ролик – для трансляции в интернете.
Опубликовать историю можно до 30 октября 2016 года включительно. Победители будут названы 6 ноября 2016 года.
В состав жюри проекта «Мой бизнес» входят основатель пекарни и булочной «Батон» Ольга Добычина, директор управления развития малого бизнеса Сбербанка Александр Белокопытов, генеральный директор компании «Деловая среда» Михаил Федоренко, Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин.
Новости тематики
- Сбербанк запустил проект "Мой бизнес"
- Сбербанк проведёт серию мероприятий онлайн, посвящённых машинному обучению и анализу данных
- ООО СК "Сбербанк страхование" расширяет возможности оформления договоров ипотечного страхования
- Владивосток увидит выставку "Городской романс" в Приморской картинной галерее
- Вклады уходят в онлайн
- Сбербанк анонсировал запуск глобальной платформы торгового финансирования
- Для развития жилищного рынка в России необходимо снижать ставку по ипотеке
- Сбербанк потратился на восстановление самолетов "Трансаэро"
- Альфа-Банк предложит решения для роста
- На ВЭФ во Владивостоке день начинали с китайской оздоровительной гимнастики цигун
Новости раздела
- Японский гостиничный оператор намерен построить гостиницу в Свободном порту Владивосток
- Сбербанк запустил проект "Мой бизнес"
- Десятки улиц Владивостока "оделись" в новый асфальт
- Отопительный сезон в Приморье стартовал без осложнений
- В Приморье упростится процедура обеспечения дровами населения
- Ремонт крыш идет по графику
- Cергей Дарькин откопал корень жизни
- Схватиться за хвосты
- Для хорошей жизни Владивостоку нужно 1,2 триллиона рублей до 2030 года
- В игорную зону "Приморье" удалось заманить инвестора из Камбоджи
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Мы будем защищать депутатов "Партии Дела" всеми законными способами"
- Автовладелец во Владивостоке сам помог украсть свою машину
- Во Владивостоке за "серую зарплату" оштрафовали более 1000 предприятий
- Во Владивостоке одна из центральных улиц перекрыта из-за аварии
- Губернатора Владимира Миклушевского могут призвать в армию
- 50 работников одного из предприятий в Приморье объявили голодовку
- Приморцам не стоит предлагать взятку в патрульных автомашинах ДПС
- Стал известен размер материнского капитала на 2017 год
- Дальний Восток захватывают тараканы-мутанты
- Японские ученые, приехавшие во Владивосток, оказались разведчиками