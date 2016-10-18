Японский гостиничный оператор намерен построить гостиницу в Свободном порту Владивосток

Крупный японский оператор гостиничного бизнеса рассматривает возможность строительства во Владивостоке. Детали обсудили на встрече представителей деловых кругов страны восходящего солнца с вице-губернатором Приморья Сергеем НЕХАЕВЫМ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

С японской стороны в ней принял участие президент АК «Гостиница Окура» Огита ТОСИХИРО, совладелец крупной строительной корпорации «Гоё кэнсэцу» Мидзуно ЯСУХИРО, председатель правления «Asia Pacific Legal Office» Саотоме Коичи и управляющий директор «Owl Hong Kong Ltd» Хонна Масахиро. С российской - представители Администрации Приморского края, Министерства по развитию Дальнего Востока, Фонда по развитию ДВ и Забайкальского региона, Инвестиционного агентства края, а также различных институтов развития. Стороны обсудили условия работы в рамках Свободного порта Владивосток, состояние рынка гостиничных услуг и перспективы развития туристкой отрасли в Приморье.

Вице-губернатор Сергей Нехаев подчеркнул, турпоток в Приморье растет стремительными темпами в последние три года, темпы роста в несколько раз превышают средние по стране. И эта тенденция, по оценкам специалистов, сохранится и приумножится, с учетом нормы об упрощенном визовом режиме в Свободном порту Владивосток.

«Приморье претендует на роль туристского хаба, принимающего и распределяющего турпоток в другие российские регионы и страны АТР. Эта модель развития поддержана на федеральном уровне Ростуризмом, исходя из этого работаем над туристской и транспортной инфраструктурой. Приморский край становится европейской витриной в Азии, здесь будут открыты филиалы крупнейших музеев России - это Эрмитаж, русский музей и Третьяковская галерея. Уже открыта четвертая сцена Мариинского театра и филиал знаменитого Вагановского балетного училища. Все это способствует росту туристской привлекательности края, и цифры подтверждают этот тренд - рост потока с деловыми и туристскими целями составляет 32%», - отметил заместитель главы региона.

Владивосток - вторая консульская столица России и центр конгрессно-выставочной деятельности на российском Дальнем Востоке, добавил Сергей Нехаев. Во время проведения крупных международных мероприятий город испытывает дефицит гостиничного фонда, особенно номеров высокого класса. Средняя же заполняемость гостиниц за последние годы увеличилась с 49% до 56%.

«У нашей сети несколько брендов, отличительная черта - собственные рестораны: в каждой гостинице Окура есть японский, китайский и европейский, мы считаем это важным, наш лозунг - «лучший сервис и еда». Нас интересует вариант строительства отеля во Владивостоке, и мы готовы рассмотреть подходящие площадки», - заявил Огита Тосихиро.

Досье "Золотого Рога": В управлении группы «Гостиница Окура» 80 отелей от 4 до 6 звезд, сообщил президент АК Огита Тосихира. 50 из них - в Японии, 30 - за рубежом, 5 из них - в стадии строительства. В числе акционеров - более 100 компаний, зарегистрированных на японской бирже.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.