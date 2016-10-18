Десятки улиц Владивостока "оделись" в новый асфальт

Во Владивостоке продолжается ремонт основных магистралей, внутриквартальных проездов и пешеходных зон. Особое внимание уделяется подъездным путям к медицинским и образовательным учреждениям, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

К настоящему времени ремонтные работы завершены на улицах Иртышской, Днепровской, Магнитогорской, Ландышевой, Невской, Никифорова, Лиманной, Лейтенанта Шмидта, Тигровой, Луговой и многих других. Подрядчики завершили ремонт проездов - от ул. 1-й Матросской до 3-й Матросской, на ул. Вострецова и Адмирала Корнилова. Выполнен ремонт подъездной дороги к океанариуму на острове Русском.

В постоянном режиме проводится аварийно-восстановительный ремонт, он завершен на десятках участков дорог, среди которых проспект 100-летия Владивостока, улицы Адмирала Горшкова, Ильичева, Анны Щетининой, Некрасовская, Хабаровская и многие другие.

Продолжается работа по благоустройству пешеходных зон на улицах Карбышева, 52, Сабанеева, 15, Бородинской, Кутузова, Постышева, Вилкова, Пушкинской, Нерчинской.

Масштабный ремонт дорог завершается на Партизанском проспекте. Здесь заменены все люки инженерных сетей и канализационные решетки, полностью заменено дорожное полотно, отремонтирован тротуар.

Как сообщили в городском управлении дорог и благоустройства, в ближайшее время начнется восстановительный ремонт на Некрасовском путепроводе и на путепроводе на Второй Речке. На время проведения работ перекрытия дорог не планируется.

Не остались без внимания и подъездные дороги к учреждениям здравоохранения и образования. В этом году по программе «Здоровый город» отремонтированы подъездные дороги к Приморской детской краевой клинической туберкулезной больнице на ул. Второй, 21, к детской поликлинике №6 на ул. Сахалинской, 58, Владивостокской поликлинике №6 на ул. Борисенко, 31. Завершен ремонт и улицы Свердлова, где по поручению главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА отремонтировали подъездную дорогу к детскому саду «Ласточка».

Кроме того, муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» в постоянном режиме проводит работы по благоустройству: помимо ремонта дорожного полотна бригады рабочих восстанавливают поврежденные декоративные столбики и цепи на центральных улицах краевого цента, наносят дорожную разметку, обслуживают знаки и светофоры, проводят работы по благоустройству клумб и цветников.

На фото: Дороги в столице Приморья ремонтируют, как говорится, под ключ.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.