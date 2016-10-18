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Отопительный сезон в Приморье стартовал без осложнений
На данный момент к подаче отопления в крае готовы 878 котельных
В Приморском крае по графику стартовал отопительный сезон. Всего подача тепла в настоящее время осуществляется в 22 муниципальных образованиях края. Одним из первых городов, где в социальные учреждения и дома стало поступать тепло, стал Спасск-Дальний. На сегодняшний день там уже запущены все котельные, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам сообщили, что в шести муниципалитетах отопление подаётся на все объекты соцкультбыта и жилые дома.
«Сейчас процесс запуска теплоснабжения идет в Анучинском, Дальнереченском, Кавалеровском, Красноармейском, Партизанском, Спасском, Хорольском, Черниговском, Тернейском муниципальных районах, а также в Арсеньеве, Большом Камне, Дальнегорске, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Находке, Уссурийске», – сообщила и.о. директора департамента Елена ПАРХОМЕНКО.
К примеру, одной из первых запустили мазутную котельную №2, которая подает тепло на весь больничный комплекс г. Спасска-Дальнего и на все с. Спасское. Ее запуск состоялся в прошлые выходные и прошел без сбоев. Все техническое оборудование котельной за лето было подготовлено к новому отопительному сезону. Работа проходит в штатном режиме, за чем следят работники. Котельную обслуживает небольшой штат.
На сегодняшний день на выход идет вода, прогретая до 40-42 градусов Цельсия, обратно возвращается при температуре в 36-37 градусов. По словам работников, зимой температуру воды на выходе увеличивают до 70 градусов, при этом возвращается она на 20-23 градуса ниже, в зависимости от уличной температуры. Интересно, что работники второй котельной на территории для поддержания экологии высадили сад из разных деревьев: вишня, абрикосы, слива, яблоня и другие.
Добавим, что в настоящее время в крае запущены 362 котельные, которые отапливают 655 социально важных объектов и 1 832 жилых дома.
Елена Пархоменко отметила, что процесс начала отопительного сезона постепенный, подключить в один день все населённые пункты того или иного муниципалитета технологически невозможно.
«Возможны технологические сбои при запуске оборудования и наполнения систем, которые оперативно устраняются аварийными бригадами. Также необходимо обратить внимание управляющих компаний, ТСЖ на регулировку внутридомовых систем отопления, так как часто бывает, что тепло не подается в дом именно из-за неисправности оборудования внутри дома», – подчеркнула она.
По словам гендиректора «Примтеплоэнерго» Алены ГРИГОРЬЕВОЙ, руководители филиалов краевого предприятия в муниципалитетах несут персональную ответственность за запасы топлива и оперативное устранение возможных аварий.
Отметим, отличительной особенностью нынешнего отопительного сезона является то, что в этом году вступили в силу новые правила, согласно которым регионы имеют право отступать от федеральных стандартов и начинать отопительный сезон по своему усмотрению, а не когда среднесуточная температура продержится ниже восьми градусов в течение пяти дней.
Всего к подаче отопления в крае готовы все 878 котельных, которые обеспечат теплом почти две тысячи социально значимых объектов и почти 1,5 тыс. жилых домов. Запас мазута составляет 100%, угля - 84%, что стало возможным благодаря краевой государственной программе «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае на 2013-2020 гг.».
Губернатор региона Владимир Миклушевский заявил, что несмотря на последствия тайфуна «Лайонрок» край уверенно входит в отопительный сезон.
Иван КРЫШАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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