В Приморье упростится процедура обеспечения дровами населения

Потребность жителей Приморского края в древесине, по данным на 2014 год, составляла 639,4 тыс м3. Из общей площади земель лесного фонда в крае под заготовку древесины в аренду передано около 68%. Тем не менее прошедшая зима показала, что лимита заготовки дров, которые определяются ежегодно для каждого поселения, не хватает, чтобы полностью закрыть потребности населения. В этом году решение дровяного вопроса приобрело системный характер.

Не первый год вопрос с заготовкой дров даже в населенных пунктах, окруженных лесом, оставался открытым. В ряде районов и городских округов в течение десятилетий не производились выделения лесосек под обеспечение населения древесиной для собственных нужд. Множество жалоб поступало от жителей края и на то, что процедура подачи заявления в лесничествах недостаточно прозрачна, в некоторых районах утомительна или вовсе недоступна для граждан. Уже этой осенью в Приморье процедура обеспечения дровами станет простой и максимально прозрачной: жители края смогут подать заявление на выдачу древесины не через лесничество, а через МФЦ или через портал госуслуг.

«Это максимально упростит подачу заявления на заключение договора купли-продажи для заготовки древесины для собственных нужд жителям края. Кроме того, впоследствии граждане, подавшие документы, смогут отследить свое заявление в рамках электронной очереди на официальной странице департамента. Это сделает процедуру выдачи древесины прозрачной и понятной, убрав из этого процесса недобросовестных предпринимателей, приближенных к лесничеству и некоторым главам муниципалитетов», - рассказал Евгений ВИШНЯКОВ, вице-губернатор Приморского края по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, лесного хозяйства.

А благодаря государственной программе Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы, будет взята под контроль и ситуация с нерациональным лесопользованием и черными лесорубами. Способствовать этому будет и реализация проектов по сохранению биологического разнообразия региона. В этом году администрация Приморского края и Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы заключили соглашение о сотрудничестве, на выполнение которого фонд планирует выделить более 58 млн рублей. Отдельный блок мероприятий посвящен рациональному использованию лесов Приморского края - борьбе с нелегальной заготовкой и торговлей древесиной, развитию и совершенствованию системы устойчивого лесопользования.

На фото: Уже этой осенью в Приморье процедура обеспечения дровами станет простой и максимально прозрачной: жители края смогут подать заявление на выдачу древесины не через лесничество, а через МФЦ или через портал госуслуг.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.