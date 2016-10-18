Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье упростится процедура обеспечения дровами населения
Потребность жителей Приморского края в древесине, по данным на 2014 год, составляла 639,4 тыс м3. Из общей площади земель лесного фонда в крае под заготовку древесины в аренду передано около 68%. Тем не менее прошедшая зима показала, что лимита заготовки дров, которые определяются ежегодно для каждого поселения, не хватает, чтобы полностью закрыть потребности населения. В этом году решение дровяного вопроса приобрело системный характер.
Не первый год вопрос с заготовкой дров даже в населенных пунктах, окруженных лесом, оставался открытым. В ряде районов и городских округов в течение десятилетий не производились выделения лесосек под обеспечение населения древесиной для собственных нужд. Множество жалоб поступало от жителей края и на то, что процедура подачи заявления в лесничествах недостаточно прозрачна, в некоторых районах утомительна или вовсе недоступна для граждан. Уже этой осенью в Приморье процедура обеспечения дровами станет простой и максимально прозрачной: жители края смогут подать заявление на выдачу древесины не через лесничество, а через МФЦ или через портал госуслуг.
«Это максимально упростит подачу заявления на заключение договора купли-продажи для заготовки древесины для собственных нужд жителям края. Кроме того, впоследствии граждане, подавшие документы, смогут отследить свое заявление в рамках электронной очереди на официальной странице департамента. Это сделает процедуру выдачи древесины прозрачной и понятной, убрав из этого процесса недобросовестных предпринимателей, приближенных к лесничеству и некоторым главам муниципалитетов», - рассказал Евгений ВИШНЯКОВ, вице-губернатор Приморского края по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, лесного хозяйства.
А благодаря государственной программе Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы, будет взята под контроль и ситуация с нерациональным лесопользованием и черными лесорубами. Способствовать этому будет и реализация проектов по сохранению биологического разнообразия региона. В этом году администрация Приморского края и Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы заключили соглашение о сотрудничестве, на выполнение которого фонд планирует выделить более 58 млн рублей. Отдельный блок мероприятий посвящен рациональному использованию лесов Приморского края - борьбе с нелегальной заготовкой и торговлей древесиной, развитию и совершенствованию системы устойчивого лесопользования.
На фото: Уже этой осенью в Приморье процедура обеспечения дровами станет простой и максимально прозрачной: жители края смогут подать заявление на выдачу древесины не через лесничество, а через МФЦ или через портал госуслуг.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
Новости раздела
- В Приморье упростится процедура обеспечения дровами населения
- Ремонт крыш идет по графику
- Cергей Дарькин откопал корень жизни
- Схватиться за хвосты
- Для хорошей жизни Владивостоку нужно 1,2 триллиона рублей до 2030 года
- В игорную зону "Приморье" удалось заманить инвестора из Камбоджи
- Альтернативные способы оплаты услуг связи предлагает "Ростелеком"
- Во Владивостоке начали гонять бабушек за несанкционированную торговлю
- Режим аварийного межсетевого роуминга отменен во всех районах Приморского края
- Приморцы захватывают автобусный рынок в Хабаровске
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Мы будем защищать депутатов "Партии Дела" всеми законными способами"
- Автовладелец во Владивостоке сам помог украсть свою машину
- Во Владивостоке за "серую зарплату" оштрафовали более 1000 предприятий
- Во Владивостоке одна из центральных улиц перекрыта из-за аварии
- Губернатора Владимира Миклушевского могут призвать в армию
- 50 работников одного из предприятий в Приморье объявили голодовку
- Приморцам не стоит предлагать взятку в патрульных автомашинах ДПС
- Стал известен размер материнского капитала на 2017 год
- Дальний Восток захватывают тараканы-мутанты
- Японские ученые, приехавшие во Владивосток, оказались разведчиками