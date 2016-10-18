Ремонт крыш идет по графику

В Приморье используются новые технологии качественного ремонта кровли

Краевой государственной программой «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.» предусмотрено выполнение капитального ремонта кровель качественно и с применением новых технологий, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Начальник проектно-сметного отдела Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края Эллина ЛЮКШИНА отмечает, что в ремонтной кампании этого года акцент был сделан на капитальный ремонт крыш, поскольку их надежность – самая насущная проблема жилого фонда нашего региона.

К тому же от состояния кровли напрямую зависит состояние остальных конструктивных элементов домов.

Протекающая крыша – это разрушающиеся стены и перекрытия, аварийная электропроводка, плесень и грибок в квартирах. Поэтому любой серьезный ремонт всегда начинают именно с кровли. Только после этого имеет смысл менять инженерные сети и обновлять фасад. Именно поэтому муниципалитеты Приморья в первую очередь в общую программу капремонта вносили ремонт крыш.

Основной массив многоквартирных домов в Приморском крае был построен в 60-80-е годы. Тогда для кровли в основном использовались шифер и рубероид, которые сегодня стали анахронизмом. Технологии строительства меняются постоянно, и это учитывается в капремонте крыш.

Сегодня рынок предлагает огромное разнообразие кровельных материалов: это гибкая и жесткая черепица, профилированные листы, наплавляемые материалы. Они прочнее, долговечнее и надёжнее тех, что использовались при строительстве домов, которые сегодня надо ремонтировать.

Технологии ремонта и используемых стройматериалов подбирают проектировщики. Они выбирают те материалы и технологии, которые оптимально подходят для каждого конкретного дома. Но при этом есть ограничения по стоимости ремонта: он не должен превышать предельно допустимых показателей, утвержденных Минстроем РФ.

Наиболее распространенным методом капремонта стало переустройство плоской кровли на скатную вентилируемую. Для этого на крыше монтируется стропильная система, по которой крепятся металлические профилированные листы. Такие крыши надёжнее обычных плоских, лучше защищают помещения от дождя и повышают теплотехнические характеристики дома.

При проведении такого ремонта старое покрытие, как правило, не демонтируется. При этом для защиты перекрытия используется современный материал базалит (базальтовая вата). Это негорючий и нетоксичный утеплитель, изготовленный из вещества вулканического происхождения. В базалите никогда не заводятся грызуны.

Стропильные системы обязательно обрабатываются биозащитными компонентами. Современные СНиПы также предъявляют повышенные требования к пожарной безопасности зданий. Деревянные конструкции обрабатываются огнезащитным составом. Большие по площади чердаки делятся на секции противопожарными перегородками.

Скатные кровли не используются на зданиях выше пяти этажей. При ремонте плоской кровли используются современные полимерно-битумные материалы на полиэфирной либо стеклооснове. Они наплавляются на крышу, обеспечивая отличную герметизацию.

В Фонде капремонта предупреждают, что любая кровля требует бережной эксплуатации. Как бы хорошо ни старались строители, долгосрочного эффекта не будет, если целостность покрытия окажется нарушена, например, при установке антенны.

Передвигаться на чердаках можно только по специальным ходовым мостикам, чтобы не повредить утеплитель и мембрану пароизоляции. После ремонтов кровель управляющим компаниям рекомендовано запретить кому-либо, кроме специалистов, доступ на крышу.

Вне зависимости от вида работ гарантия по капитальному ремонту со стороны подрядчика составляет 5 лет. Производители стройматериалов при этом могут брать на себя более длительные гарантийные сроки на свою продукцию, используемую для ремонта кровель.

- Мы работаем с проверенными и ответственными подрядчиками, которые проходят сложный конкурсный отбор, - особо отметила Эллина Люкшина. - Компании, не имеющие собственной материально-технической базы и постоянного штата строителей, к торгам нами не допускаются.

На фото: При ремонте плоской кровли используются современные материалы.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.