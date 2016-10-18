Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ремонт крыш идет по графику
В Приморье используются новые технологии качественного ремонта кровли
Краевой государственной программой «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.» предусмотрено выполнение капитального ремонта кровель качественно и с применением новых технологий, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Начальник проектно-сметного отдела Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края Эллина ЛЮКШИНА отмечает, что в ремонтной кампании этого года акцент был сделан на капитальный ремонт крыш, поскольку их надежность – самая насущная проблема жилого фонда нашего региона.
К тому же от состояния кровли напрямую зависит состояние остальных конструктивных элементов домов.
Протекающая крыша – это разрушающиеся стены и перекрытия, аварийная электропроводка, плесень и грибок в квартирах. Поэтому любой серьезный ремонт всегда начинают именно с кровли. Только после этого имеет смысл менять инженерные сети и обновлять фасад. Именно поэтому муниципалитеты Приморья в первую очередь в общую программу капремонта вносили ремонт крыш.
Основной массив многоквартирных домов в Приморском крае был построен в 60-80-е годы. Тогда для кровли в основном использовались шифер и рубероид, которые сегодня стали анахронизмом. Технологии строительства меняются постоянно, и это учитывается в капремонте крыш.
Сегодня рынок предлагает огромное разнообразие кровельных материалов: это гибкая и жесткая черепица, профилированные листы, наплавляемые материалы. Они прочнее, долговечнее и надёжнее тех, что использовались при строительстве домов, которые сегодня надо ремонтировать.
Технологии ремонта и используемых стройматериалов подбирают проектировщики. Они выбирают те материалы и технологии, которые оптимально подходят для каждого конкретного дома. Но при этом есть ограничения по стоимости ремонта: он не должен превышать предельно допустимых показателей, утвержденных Минстроем РФ.
Наиболее распространенным методом капремонта стало переустройство плоской кровли на скатную вентилируемую. Для этого на крыше монтируется стропильная система, по которой крепятся металлические профилированные листы. Такие крыши надёжнее обычных плоских, лучше защищают помещения от дождя и повышают теплотехнические характеристики дома.
При проведении такого ремонта старое покрытие, как правило, не демонтируется. При этом для защиты перекрытия используется современный материал базалит (базальтовая вата). Это негорючий и нетоксичный утеплитель, изготовленный из вещества вулканического происхождения. В базалите никогда не заводятся грызуны.
Стропильные системы обязательно обрабатываются биозащитными компонентами. Современные СНиПы также предъявляют повышенные требования к пожарной безопасности зданий. Деревянные конструкции обрабатываются огнезащитным составом. Большие по площади чердаки делятся на секции противопожарными перегородками.
Скатные кровли не используются на зданиях выше пяти этажей. При ремонте плоской кровли используются современные полимерно-битумные материалы на полиэфирной либо стеклооснове. Они наплавляются на крышу, обеспечивая отличную герметизацию.
В Фонде капремонта предупреждают, что любая кровля требует бережной эксплуатации. Как бы хорошо ни старались строители, долгосрочного эффекта не будет, если целостность покрытия окажется нарушена, например, при установке антенны.
Передвигаться на чердаках можно только по специальным ходовым мостикам, чтобы не повредить утеплитель и мембрану пароизоляции. После ремонтов кровель управляющим компаниям рекомендовано запретить кому-либо, кроме специалистов, доступ на крышу.
Вне зависимости от вида работ гарантия по капитальному ремонту со стороны подрядчика составляет 5 лет. Производители стройматериалов при этом могут брать на себя более длительные гарантийные сроки на свою продукцию, используемую для ремонта кровель.
- Мы работаем с проверенными и ответственными подрядчиками, которые проходят сложный конкурсный отбор, - особо отметила Эллина Люкшина. - Компании, не имеющие собственной материально-технической базы и постоянного штата строителей, к торгам нами не допускаются.
На фото: При ремонте плоской кровли используются современные материалы.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Ремонт крыш идет по графику
- Теплосчетчик выгоден
- Долевое строительство как драйвер
- Чистовая отделка делает жилье доступным
- Главная схватка за покупателя еще впереди
- На чем хромает качество стройки
- Отопительный сезон начался с севера
- Территория повышенного комфорта
- Приморским домам не хватает теплозащиты
- Можно ли пить воду из крана?
Новости раздела
- В Приморье упростится процедура обеспечения дровами населения
- Ремонт крыш идет по графику
- Cергей Дарькин откопал корень жизни
- Схватиться за хвосты
- Для хорошей жизни Владивостоку нужно 1,2 триллиона рублей до 2030 года
- В игорную зону "Приморье" удалось заманить инвестора из Камбоджи
- Альтернативные способы оплаты услуг связи предлагает "Ростелеком"
- Во Владивостоке начали гонять бабушек за несанкционированную торговлю
- Режим аварийного межсетевого роуминга отменен во всех районах Приморского края
- Приморцы захватывают автобусный рынок в Хабаровске
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Мы будем защищать депутатов "Партии Дела" всеми законными способами"
- Автовладелец во Владивостоке сам помог украсть свою машину
- Во Владивостоке за "серую зарплату" оштрафовали более 1000 предприятий
- Во Владивостоке одна из центральных улиц перекрыта из-за аварии
- Губернатора Владимира Миклушевского могут призвать в армию
- 50 работников одного из предприятий в Приморье объявили голодовку
- Приморцам не стоит предлагать взятку в патрульных автомашинах ДПС
- Стал известен размер материнского капитала на 2017 год
- Дальний Восток захватывают тараканы-мутанты
- Японские ученые, приехавшие во Владивосток, оказались разведчиками