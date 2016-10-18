Cергей Дарькин откопал корень жизни

Экс-губернатор Приморья возвращает к жизни знаменитый совхоз по выращиванию женьшеня в Староварваровке

Известный своей предприимчивостью бывший губернатор Сергей ДАРЬКИН, похоже, отыскал новую «золотую жилу»: возглавляемое им ПАО «Инвестиционная группа «ТИГР» попытается вдохнуть новую жизнь в знаменитый совхоз по выращиванию женьшеня в селе Староварваровка Анучинского района, ликвидированного как юрлицо еще в 2005 году после процедуры банкротства, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Эксперты отмечают, что рентабельность проекту могут обеспечить поставки «корня жизни» в АТР, но тот же Китай сегодня развернул настолько масштабные плантации ценного растения, что вряд ли пустит на свой рынок конкурента. Проект достаточно долгоиграющий, так как женьшень дает результаты лишь через шесть лет после посадки. При этом есть свои технологические тонкости. Чтобы вырастить корень женьшеня, нужно учитывать влажность почвы: он не переносит застоя воды; даже кратковременное затопление участка или переувлажнение почвы вызывает гибель растения. Важный момент на фоне недавнего буйства стихии в Приморье. Для получения высокого урожая также необходима хорошая заправка почвы удобрениями.

Досье "Золотого Рога": Женьшень, как лекарственное растение, применяется в народной медицине с древнейших времен. Особой популярностью пользуется в странах Восточной Азии, где ему приписывались исключительные целебные свойства, излечивающие чуть ли не все болезни. Женьшень - многолетнее травянистое растение со стержневым цилиндрическим корнем. В верхней части корня ежегодно закладывается одна, реже 2-3 зимующие почки, из которых весной развивается один или несколько стеблей. В естественных условиях дикорастущий женьшень встречается в Приморском крае и на юге Хабаровского края, а также в северо-восточной части Китая. Произрастает он под пологом широколиственных хвойных лесов, преимущественно на северных склонах гор, на рыхлых, хорошо дренированных почвах. Встречается единичными экземплярами, редко семьями (от двух до двадцати и более растений). Природные запасы женьшеня ограничены, поэтому промышленное выращивание женьшеня культивируют в Китае, КНДР, Японии, Канаде и США.

Привлекательность проекта понятна. Только через Гонконг - ведущий мировой рынок женьшеня - в начале 90-х ежегодно проходило свыше 3 тыс. тонн корня. Вклад России в мировой рынок женьшеня на этом фоне ничтожно мал и неуклонно снижается: если в 1987 году в России было заготовлено примерно 3,5 тонны корня, то в 1993-м не произвели и половины этого количества.

«Купили землю под выращивание женьшеня в Приморском крае, хотим возродить бывший совхоз единственный в СССР по производству женьшеня, на базе этого хозяйства сделать долгосрочный проект, его период окупаемости - 7-10 лет. Сейчас мы проверяем женьшень, который там растет, не дикий, а культивированный, – проверяем химические свойства в наших лабораториях, чтобы понять, какой продукт мы сможем получить и что с ним потом сможем сделать», - сообщил Сергей Дарькин в интервью ИА «Восток России».

Совхоз «Женьшень» - первое специализированное хозяйство по выращиванию женьшеня в промышленных объемах в СССР - был организован в Анучинском районе еще в 1961 году, а первые семена завозились из Северной Кореи. Совхоз возделывал плантации в 50 гектаров и поставлял продукцию не только на Дальний Восток, но и в Москву и ряд союзных республик. С плантаций собирали до 150 килограммов ценного корня, а некоторые экземпляры достигали веса 80 граммов. После распада СССР торговые связи были потеряны, и в 2002 году совхоз фактически прекратил существование – техника и другие материальные ценности были переданы работникам в счет зарплаты, а вот в чьи руки перешли земельные угодья – не афишируется. Последним руководителем совхоза «Женьшень» был Александр ДЗЮБА.

Эксперты считают, что экономическая основа для возрождения плантаций женьшеня в Приморье основательно порвана.

«В конце 80-х килограмм сухого дикого женьшеня стоил на международном рынке $250 тыс. Это был стимул к тому, чтобы производить женьшень под пологом леса в диких условиях. Приведу пример Кореи, которая 5% национального бюджета получает за счет выращивания и продажи женьшеня. Эту идею мы давно пытались вложить в головы людей, принимающих решения. Но интерес пропадал, когда они понимали, что хороший женьшень надо выращивать 25 лет. Ну а когда был принят Лесной кодекс, то перспектив у женьшеня просто не осталось. Срубить и продать лес оказалось проще, это быстрая выгода. Сегодня я уже не могу пойти к губернатору и предложить восстановить производство дикого женьшеня в крае. За последние 20 лет он украден и вывезен к соседям. Китайцы научились его выращивать, и теперь они монополисты на этом рынке. А мы все потеряли. Выкрадены даже старые плантации женьшеня, которые были в заповедниках «Уссурийский» и «Кедровая падь»!» - рассказывал Деловой газете «Золотой Рог» академик РАН, директор Биолого-почвенного института ДВО РАН Юрий ЖУРАВЛЕВ.

Похоже, у Сергея Михайловича свое видение перспектив культурного выращивания ценного корня.

Досье "Золотого Рога": ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» (ТИГР) зарегистрировано в Москве в декабре 2014 года, ПАО «Фонд ТИГР» - во Владивостоке в этот же день. Обе компании имеют уставный капитал в 200 млн рублей и единственного акционера в лице Сергея Михайловича Дарькина. В совет директоров ПАО «ТИГР» кроме президента Сергея Дарькина входят хорошо знакомые ему по коридорам местного «Белого дома» бывшие вице-губернаторы Андрей НОРИН (ныне заместитель гендиректора ПАО «Находкинская БАМР» по общим вопросам) и Сергей ПЕРЕДРИЙ (председатель совета директоров ПАО «Находкинская БАМР»), а также генеральный директор АО «Дальинвестгрупп» (владеет контрольным пакетом «Находкинской БАМР») Савелий ПОНОМАРЕНКО и гендиректор и единственный владелец зарегистрированного в Москве ООО «Дальневосточная инвестиционная компания» Анна ХМАРУК.

Отметим, что женьшень далеко не единственное приложение интересов экс-губернатора. В частности, ПАО «ТИГР» планирует инвестировать в рыбный бизнес Дальнего Востока порядка $1 млрд.

«Я и мои партнеры видим большой потенциал в этом секторе: при правильной организации маржа в рыбной отрасли может достигать 20-25%, и сама отрасль готова принять крупные инвестиции. У нас есть очень эффективный закон о рыбной отрасли, стратегия ее развития и, самое главное, конструктивная позиция Росрыболовства, которое действительно поддерживает отрасль», - рассказал в кулуарах Восточного экономического форума Сергей Дарькин.

По его словам, за последний год группа инвестировала в регион $50 млн.

«Средства пошли в новый проект по аквакультуре, в проект по выращиванию женьшеня, в разработку одного из месторождений золота. Сейчас в работе проект по модернизации одного из портов. Планируем построить новый нефтеналивной терминал в Находке и сухой порт на границе с Китаем», - отметил Дарькин.

«ТИГР» также успела организовать поставки в Гонконг трепанга. «Опыт оказался успешным, сейчас мы ведем переговоры о создании СП с китайскими партнерами по продаже и переработке трепанга. Другой пример - ведем переговоры с японскими инвесторами об СП по производству сурими. Специально под этот проект мы готовы вкладываться в строительство новых судов, но нужны гарантии, что наша продукция получит доступ на рынок страны», - пояснил президент «ТИГР».

Сергей Дарькин также владеет 33% долей ООО «РРК Холдинг», которое в начале августа приобрело у ПАО «Русская аквакультура» 100% акций ЗАО «Русская рыбная компания» (РРК, крупнейший дистрибьютор охлажденной и свежемороженой рыбы в России с выручкой в 16,2 млрд рублей за 2015 год). Стоимость сделки составила около 1,8 млрд рублей. В результате сделки долг «Русской аквакультуры» (находится в сфере интересов подмосковного губернатора Андрея ВОРОБЬЕВА) снизился на 2,3 млрд рублей, поскольку РРК была продана с текущей задолженностью. Не секрет, что Андрей Воробьев и Сергей Дарькин знакомы давно. Еще в 2010 году как глава ЦИК «Единой России» Андрей Юрьевич пообещал, что партийная фракция в приморском заксобрании поддержит только его кандидатуру на пост губернатора края. Так и случилось. Похоже, пришло время отдавать долги.

Вернемся к другим активам. Сергею Дарькину в настоящее время также принадлежит 45% долей ООО «Рускор» в Южно-Сахалинске, гендиректором которого является все тот же Андрей Норин. Есть у экс-губернатора и 25% акций АО «Тихоокеанское прибрежное рыболовство и рыбоводство» (ТПРР), зарегистрированного в г. Долинске Сахалинской области. Еще 12,75% акций ТПРР принадлежат брату экс-губернатора, бывшему генеральному директору ПАО «Находкинская БАМР» Олегу ДАРЬКИНУ, а 62,25% - АО «Дальинвестгрупп», которое, по некоторым данным, контролируется супругой Сергея Дарькина Ларисой БЕЛОБРОВОЙ.

КРОМЕ ТОГО

Не рыбой единой

В портфеле «ТИГРов» присутствует месторождение золота в Хабаровском крае, лицензию на разработку которого имеет зарегистрированное в Хабаровске ООО «Дальзолото». Лицензию на разработку Делькенской золотоносной площади в Ульчском районе «Дальзолото» получило год назад, заплатив на аукционе 26,96 млн рублей. В целом ресурсный потенциал месторождения оценивается в 41 тонну золота по категории Р1 и 1,5 тонны по категории P2.

По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», ПАО «Фонд ТИГР» принадлежит только 50% долей «Дальзолота», остальные 50% - хабаровскому ООО «Фолград», единственным учредителем которого является гендиректор Вадим САБУРОВ. Пикантность ситуации в том, что ООО «Дальзолото» с 2000 года возглавлял хорошо известный в Приморье бизнесмен, а с 2007 года депутат Госдумы Валерий СЕЛЕЗНЕВ (задекларированный заработок - 392 млн за 2015 год).

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.