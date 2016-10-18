Схватиться за хвосты

Бизнес в Приморье проявляет робкий интерес к отходам горнопромышленного производства

По данным краевого департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, только в 2015 году на территории Приморского края предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, образовали 32,6 млн т отходов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Если в целом оценивать объем накопленных в крае отходов, то свыше 95% отходов приходится на предприятия добывающей промышленности, предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа, воды и обрабатывающие производства. Большая часть из них представлена практически неопасными вскрышными породами, золошлаковыми отходами, «хвостами» и шламами. Хотя эти отходы представляют собой самые низкие IV-V классы опасности, это не значит, что за ними не стоят экологические проблемы.

Действующая в настоящее время в крае программа «Охрана окружающей среды на 2013-2020 годы» предусматривает избавление территории от подобных отходов, которые, если и не вызывают прямую экологическую угрозу, занимают слишком большие участки земель, выведенных из экономического оборота. В интервью с заместителем начальника по недропользованию по ДФО, начальником Приморнедр Михаилом ПОПОВЫМ мы обсуждаем наиболее актуальные вопросы, связанные с горнопромышленными отходами.

- Михаил Алексеевич, что можно считать горнопромышленными отходами?

- Горнопромышленные отходы весьма разноплановые, есть так называемые «хвосты» обогатительных фабрик, есть вскрышные породы, а есть просто бедные руды. И все это в совокупности относится к горнопромышленным отходам, или ГПО. Они ценны тем, что в них содержатся остатки полезных компонентов.

В Приморье накоплено много ГПО, ведь добыча руды ведется здесь уже более 100 лет. Только в Кавалеровском районе за время эксплуатации оловорудных месторождений было переработано около 50 млн т руды. Напомню, что в советское время Хрустальненский комбинат добывал до 30% российского олова. Можно себе представить, сколько касситерита осталось в хвостах этого комбината. Если допустить, что процент извлечения минерала из руды составлял в среднем около 90%, то не менее 10% касситерита до сих пор лежит в отходах и ждет своего инвестора.

- В чем опасность наличия таких отходов?

- Несмотря на то что в целом ГПО признаны отходами низкого уровня опасности, вряд ли вы захотите жить рядом с отвалом или отстойником обогатительной фабрики. А у нас много горнопромышленных отходов находится в непосредственной близости к населенным пунктам. Ничего хорошего от такого соседства нет. В отходах ГПО могут присутствовать минералы, которые разлагаются в результате выветривания. С водой они попадают в ручьи и реки, просачиваются в грунтовые воды, загрязняя их. Такие отходы могут пылить.

В старых горнодобывающих районах ГПО занимают очень большие территории. В Хорольском районе отходы Ярославского ГОКа занимают равнинные участки, где могли бы размещаться сельхозугодья. Поэтому переработка ГПО решила бы целый ряд проблем, в том числе экологические.

- Какие-то отходы горного производства сегодня перерабатываются в Приморском крае?

- В мире появляются новые, более совершенные технологии, которые позволяют повысить процент извлечения полезного компонента из руд. И те отходы, что ранее не представляли коммерческого интереса, становятся источником прибыли. На сегодня, пожалуй, наиболее интересны для переработки ГПО, содержащие драгметаллы. К ним в первую очередь проявляется реальный интерес.

В Приморском крае понемногу начата переработка отходов оловорудных месторождений. В частности, в Кавалеровском районе на Дальнетаежном месторождении уже несколько лет ведется добыча касситерита их хвостов. Преимущество касситерита в том, что этот минерал устойчив к природным воздействиям в отличие, например, от сульфидов, содержащих цинк и свинец.

- Кто же занялся такой переработкой?

- Китайские инвесторы, которые привезли сюда свое оборудование и технологию. Сейчас они пытаются вовлечь в переработку «хвосты» еще двух оловорудных месторождений - Высокогорского и Арсеньевского.

Думаю, что с каждым годом интерес к отходам горнопромышленного производства будет нарастать. Во-первых, потому, что минеральные ресурсы исчерпываются, мы наблюдаем, что в разработку вовлекаются все более бедные первичные руды. И потом, совершенствуются технологии извлечения. И этот интерес особенно будет проявляться к тем отходам, которые образовались в давние времена, когда были совсем другие технологии извлечения полезного компонента из руд и обогащения, по сравнению с сегодняшними.

- Какие отвалы и «хвосты» могут стать интересными вслед за упомянутыми?

- В Приморском крае это отходы Ярославского ГОКа. Помимо плавикового шпата – основной руды, они содержат редкоземельные элементы – бериллий и литий. А как известно, сегодня интерес к редкоземельным металлам в мире растет.

Но для организации работ на горнопромышленных отвалах необходимо подготовить технологический регламент. Собственники Ярославского ГОКа отправляли в Китай промышленные пробы со своего хвостохранилища, чтобы подобрать современную технологию извлечения. Почему в Китай, потому что у нас таких технологий сейчас нет, а в Китае есть, они отрабатывают такие месторождения. Предприятие столкнулось с тем, что отправка образцов проб за границу, даже небольших объемов, достаточно волокитное дело. Потребовались многочисленные разрешения, как будто они отправляли не пробы, а товарную продукцию. Переработка предполагается на нашей территории, поэтому все эти препоны, на мой взгляд, совершенно не обоснованы и только затрудняют процесс вовлечения ГПО в переработку. Таковы, к сожалению, наши нормативные правила, которые надо упрощать.

Государству стоит задуматься и, наоборот, стимулировать переработку отходов, хотя бы расположенных вблизи населенных пунктов. Ведь в результате переработки горнопромышленных отходов решается сразу три задачи. Во-первых, извлекаются полезные компоненты, оставшиеся после первичной обработки руд. Во-вторых, после вторичной переработки остается инертный материал, который может служить строительным сырьем, например использоваться для отсыпки дорог. И, в-третьих, решаются экологические проблемы. Состояние окружающей среды, воздействие ее на здоровье человека сегодня одна из важных составляющих в жизни общества. Поэтому государству выгодно поддерживать интерес инвесторов к переработке горнопромышленных отходов.

- ГПО - это фактически очень бедные руды, тем не менее вы говорите о возрастающем интересе к их переработке. Из чего же складывается экономика такого производства?

- Дело в том, что при отработке отходов обогатительных фабрик горно-обогатительных комбинатов не требуется дробление горных пород, как при первичной переработке руды. Это выгодно, учитывая, что стоимость дробления составляет примерно 40% в себестоимости производства рудного концентрата. А зачастую технология обогащения требует дробления до очень мелкой фракции, породу необходимо истирать буквально в пыль. Кроме того, не требуется проведение вскрышных работ, т. е. подготовка руды к добыче, что тоже недешево. При переработке отходов требуются только затраты на обогащение.

- Кому принадлежат горнопромышленные отходы?

- Тому, кто их произвел. Но в случае, если горнодобывающее предприятие уже не существует, отходы принадлежат тому, на чьих землях они находятся.

- Требуется ли получать лицензию на переработку ГПО?

- Горнопромышленные отходы, с одной стороны, не являются недрами, но с другой - являются техногенными месторождениями. Поэтому переработка ГПО возможна как объекта недропользования и как объекта, содержащего опасные производственные отходы. В обязательном порядке лицензию на недропользование нужно получать только на отходы, содержащие драгметаллы и драгкамни.

На фото: Только в прошлом году на территории Приморского края предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, образовали 32,6 млн т отходов!

Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

КСТАТИ

В Приморье расширили «зоны покоя» произрастания липы

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ подписал распоряжение о внесении изменений в «Лесной план Приморского края на 2009-2018 годы».

Согласно документу, так называемые «зоны покоя», где запрещена промышленная вырубка липы, расширены. Теперь «зоны покоя» устанавливаются на большей части территории Приморского края на лесных участках с преобладанием липы.

«Мы учли пожелания пчеловодов края и по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского создали такие зоны в радиусе трех километров вокруг зарегистрированной пасеки на основании договоров аренды, договоров безвозмездного срочного пользования, оформленных в установленном порядке», - рассказали специалисты. В ведомстве также добавили, что исключение составляют подготовительные работы при заготовке древесины и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий.

Напомним, ранее Владимир Миклушевский заявлял, что при решении данного вопроса важно найти баланс между лесозаготовителями и пчеловодами. «Я обязан учитывать интересы разных сторон. Поэтому нужно найти грамотный баланс не только с точки зрения заинтересованных сторон, но и с точки зрения экологии. Но могу пообещать пчеловодам, что их интересы будут учтены, этот вопрос я держу на личном контроле», - заявил глава региона.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.