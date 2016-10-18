Для хорошей жизни Владивостоку нужно 1,2 триллиона рублей до 2030 года

Развитие Владивостока и Приморья во многом определит успех «поворота на Восток» для всей России. Таков лейтмотив недавнего заседания Совета по стратегическому развитию Владивостока, которое было посвящено актуализации Стратегии развития города на период до 2030 года, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В обновленной версии Стратегии-2030, которую вскоре представят на суд городской общественности и депутатов, содержится вполне адекватная картина будущего Владивостока. Но, как и во всех амбициозных программах развития, пока нет окончательной ясности с финансовым и кадровым обеспечением заявленных планов.

Финансисты выйдут вперед

Актуализированный проект Стратегии-2030 представил профессор ДВФУ, директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Александр АБРАМОВ. По его словам, в обновленной версии Стратегии учтены изменения экономической конъюнктуры, произошедшие в последние годы, а также создание новых институтов развития - режима Свободного порта и территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР). Однако миссия столицы Приморья в ближайшие полтора десятилетия заметно не изменится, считает эксперт.

- Владивосток-2030 - это безопасный город с высоким качеством бюджетного управления и высоким качеством жизни, новой структурой экономики и развитым инновационным потенциалом. Это лучший город на Дальнем Востоке РФ для начала успешного бизнеса, место для жизни и отдыха успешных людей. Это гостеприимный город, готовый стать второй родиной каждому, кто ищет место приложения своих способностей и талантов, - нарисовал образ Владивостока будущего Александр Абрамов. Кстати, международную роль города предлагается усилить созданием Центра мониторинга и обеспечения безопасности на случай чрезвычайных ситуаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который работал бы под эгидой Организации Объединенных Наций.

По расчетам приморских ученых, при сохранении темпов развития города, достигнутых в 2013-2015 годах, к 2030 году экономика Владивостока вырастет почти в девять раз, при этом ведущее место в ее структуре займет финансовая деятельность - 72% общего объема валового муниципального продукта (против 10% в 2014 году). Рост налоговых поступлений в бюджет Владивостока предполагается в 17 раз по сравнению с 2013 годом.

Достичь светлого будущего возможно разными путями, которые зависят от внешних и внутренних условий. Экстенсивный сценарий роста зависит от активности внешних игроков - примером такого сценария является подготовка Владивостока к саммиту АТЭС-2012. Второй сценарий - интенсивное развитие при смене экономической парадигмы, инвестиционной активности бизнеса, развитии новых секторов экономики. Равновесный сценарий предполагает, что Владивосток находит свою нишу среди российских и мировых городов. Впрочем, сегодня как на уровне страны, так и на уровне города имеет место четвертый, стрессовый сценарий, основной чертой которого является формирование резервов. При этом эксперты не исключают, что в 2019 и 2029 годах произойдет очередной мировой экономический кризис, который также не обойдет стороной Россию.

1,2 трлн для хорошей жизни

По задумке авторов обновленной Стратегии-2030, приоритетными направлениями развития Владивостока на ближайшие полтора десятка лет должны стать безопасность граждан, структурное оздоровление экономики и рост доходов бюджета, реформирование структуры управления городом, обновление модели пространственного развития, инвестиции в человеческий капитал. По каждому из основных направлений эксперты предложили перечень конкретных проектов, с указанием их стоимости и возможных источников финансирования. Например, увеличивать доходную часть бюджета Владивостока предлагается за счет создания муниципального жилого фонда временного расселения и муниципального парка арендной техники для благоустройства и содержания придомовых территорий.

Всего по этому направлению предполагаются инвестиции в объеме 20 млрд руб., которые должны принести доход в 67 млрд руб. А в рамках всей Стратегии-2030 предлагается воплотить в жизнь 83 проекта на общую сумму почти 1,2 трлн руб. Среди них - строительство делового центра Владивостокской агломерации (стоимость - 180 млрд руб. в ценах 2016 года), нового морского пассажирского терминала на Русском острове и инновационного города-спутника на берегу бухты Суходол.

- Все эти проекты принесут городу прибыль, но в разные сроки. Что касается источников финансирования, то это могут быть как бюджетные средства, так и инвестиции со стороны корпоративных инвесторов сектора и социальных сообществ, - уточнил Александр Абрамов. - Но все эти действия должны быть поддержаны с помощью организационных усилий на муниципальном уровне. Речь может идти о выпуске облигаций займа города Владивостока, средства от продажи которых можно будет пустить в соответствующие проекты, создании системы страхования госконтрактов и так далее. Все эти меры должны найти отражение в комплексе новых муниципальных программ.

Владивостокцам нужно размножаться

Полет мысли своих коллег-экспертов достаточно жестко «приземлил» директор Азиатско-Тихоокеанского института миграционных процессов, кандидат экономических наук Юрий АВДЕЕВ, чей доклад касался демографических перспектив краевого центра. Хотя в последние годы во Владивостоке отмечается небольшой прирост населения, обеспечить устойчивость этой тенденции в ближайшие 15 лет будет очень сложно, считает эксперт. Практически неизбежное сокращение населения снижает вероятность реализации таких проектов, как Свободный порт, ТОРы и «дальневосточный гектар».

- Демографическая динамика восьми последних лет внушала определенный оптимизм, и стратегия развития города до 2020 года строилась на ожиданиях дальнейшего роста рождаемости и снижения смертности, - акцентировал внимание Юрий Авдеев. - Но данные краевой статистики говорят о том, что это кратковременная тенденция. К 2030 году в фертильный возраст вступает малочисленное поколение, родившееся на рубеже веков - оно более чем вдвое меньше, чем сегодняшнее поколение 25-35-летних. А рост доли населения старше трудоспособного возраста к 2030 году закономерно приведет к росту показателей смертности.

По мнению Авдеева, для того, чтобы не допустить резкого снижения численности населения Владивостока, нужно стимулировать рождение как можно большего числа детей в молодых семьях и в семьях, которые уже имеют детей. Наряду с федеральным и региональным материнским капиталом необходимо предусмотреть муниципальный фонд для поддержки многодетных семей, а также принять меры по улучшению их жилищных условий, считает эксперт. Второй, не менее важной мерой должна стать поддержка здоровья людей старшего поколения.

- Если эту работу не начать сегодня, то отрицательная демографическая динамика может усугубиться и продлиться как минимум до 2075 года, - отметил ученый.

В этих условиях актуальным вопросом ближайших 15 лет станут конкуренция за человеческий капитал и продуманная миграционная политика - Владивостоку предстоит повысить собственную привлекательность для проживания. Вот цифры: в 2014 году общий прирост населения города за счет миграции составил около 2 тыс. человек, но эта прибавка была обеспечена в основном за счет перемещений внутри Дальневосточного региона. За этот же год другие регионы страны «перетянули» к себе около 1,7 тыс. владивостокцев.

- К нам в город приезжают люди из других регионов Дальнего Востока, но мы их удержать не можем и становимся «донорами» для европейской части РФ. Хотя в обозримой перспективе обеспечить рост населения города возможно только за счет миграции. Поэтому Владивосток и его агломерация могли бы стать «полигоном» для принципиально нового миграционного режима, - сделал вывод Юрий Авдеев.

Агломерация: донор или вампир?

Практически все доклады о развитии Владивостока так или иначе затрагивали тему координации с соседними муниципальными образованиями. Инструментом такой координации, по идее, должна стать созданная в 2014 году Владивостокская агломерация. Доктор географических наук, академик ДВО РАН Петр БАКЛАНОВ в своем докладе отметил, что для успешного развития агломерации необходимо более эффективное использование ее земли и морского побережья, которое пока используется стихийно. Отдельным аспектом является изменение транспортной схемы с выносом грузового транспорта из центра города.

- Говорить о развитии Владивостока можно только параллельно оценивая перспективы соседних территорий, - уверен Петр Бакланов. - За счет создания агломерации вопросы обеспечения трудовыми ресурсами новых производств можно решить более эффективно.

Ряд участников обсуждения выразили опасения, что развитие Владивостокской агломерации может привести к потере столицей Приморья своего промышленного и человеческого потенциала - например, за счет переноса производств на площадки ТОРов. На что один из авторов Стратегии-2030 Александр Абрамов уточнил, что на соседние территории перемещается только «старая» экономика. А в самом городе будут сосредоточены в основном информационные, финансовые и образовательные услуги, значительно более финансово емкие и прибыльные для бюджета.

Впрочем, без ответа пока остаются важнейшие стратегические вопросы - например, о том, кто будет воплощать обозначенные учеными проекты в качестве главы Владивостока. А главное - пока непонятно, в каком направлении будет развиваться российская экономика: пойдет ли она по пути реформ и либерализации либо весь потенциал и страны и дальше будет работать на восстановление статуса сверхдержавы?

Досье "Золотого Рога": Год назад между администрацией Владивостока и Дальневосточным федеральным университетом был заключен контракт на выполнение научно-исследовательской работы, посвященной актуализации Стратегии развития Владивостока на период до 2020 года с продлением на период до 2030 года. В рамках первого этапа этой работы был проведен анализ влияния внешних и внутренних факторов на развитие городского округа, осуществлена оценка тенденций социально-экономического развития города. Сегодня, на втором этапе определяются цели и задачи Стратегии, а также развернутый план мероприятий по достижению указанных целей. После подготовки и общественного обсуждения проект Стратегии-2030 должен быть представлен для утверждения депутатами Думы Владивостока. Одобренная Стратегия станет основой для бюджетного планирования, разработки муниципальных программ, внесения изменений в Генеральный план и иных решений, которые будут приниматься городскими властями в будущем.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.