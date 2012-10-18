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Минвостокразвития России выехало на место строительства нефтехимического комплекса в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 18 октября, ZRPRESS. Вопросы строительства нефтехимического комплекса в районе порта «Восточный» Приморского края обсуждены на выездном совещании Минвостокразвития России.
Совещание состоялось в городе Находке под руководством заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Дмитрия Шелехова.
Строительство нефтехимического комплекса в Приморском крае – проект, не имеющий аналогов в России по масштабу за последние полвека. Его реализует ОАО «НК Роснефть». Общий объем инвестиций составит более 400 миллиардов рублей.
В результате его реализации город Находка получит комплекс новых инфраструктурных объектов. Планируется построить новую тепловую станцию, провести реконструкцию электроподстанции «Лозовая», построить 27 км высоковольтной ЛЭП, два новых гидроузла и современные очистные сооружения, что улучшит качество питьевой воды и ликвидирует ее дефицит. Существенное развитие получит железнодорожный узел Находки.
Кроме того, в Приморье будут построены новые социальные объекты: жилые дома, поликлиника, детские сады, школа, профессиональный лицей.
Предприятие создаст свыше полутора тысяч новых рабочих мест. Уже в 2013 году ОАО «НК «Роснефть» намерено начать подготовку специалистов для строительства и эксплуатации нефтехимического комплекса.
Дмитрий Шелехов заверил, что Минвостокразвития России рассмотрит и внесет в соответствующие министерства предложения по включению в федеральные целевые программы проектов, связанных с улучшением инфраструктуры Находкинского городского округа.
По решению Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева ведомство возьмет на себя функции координатора и окажет содействие в реализации этого крупнейшего инвестиционного проекта.
В совещании приняли участие: начальник департамента по вопросам природопользования и ТЭК аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО Василий Нагибин, вице-президент ОАО «НК «Роснефть» Игорь Павлов, первый вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоров, генеральный директор ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» Юрий Касюк, представители Федерального агентства водных ресурсов, ОАО «ФСК ЕЭС», Дальневосточной железной дороги, дочерних обществ ОАО «Газпром», муниципальной власти, сообщает пресс-служба Министра РФ по развитию Дальнего Востока – полномочного представителя Президента РФ в ДФО.
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