Первый поезд прошел по участку Раджин – Хасан

13 октября по участку Раджин (КНДР) – Хасан (РФ) прошел демонстрационный поезд. Данным мероприятием завершился первый этап реконструкции железнодорожного участка Хасан – Раджин.

По этому случаю у дома Дружбы России и КНДР в районе пограничной железнодорожной станции Туманган (КНДР) состоялся торжественный митинг. Участие в нем приняли старший вице-президент ОАО «РЖД» Валерий Решетников, начальник Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Михаил Заиченко, заместитель министра железных дорог КНДР Чу Джэ Док и другие официальные лица.

- Данный участок железной дороги является пилотной частью проекта по восстановлению всей Транскорейской магистрали для ее интеграции с Транссибом и предусматривает создание на базе порта Раджин крупного транзитного узла, - отметил старший вице-президент ОАО «РЖД» Валерий Решетников.

За три года специалистами российских и корейских железных дорог совместно со строителями была проделана серьезная работа. На сегодняшний день на участке Раджин – Туманган (граница с Россией) уложена новая совмещенная колея (1520 мм и 1435 мм) длиной 32 километра, на 20 км осуществлен капитальный ремонт пути (работы по замене верхнего строения пути продолжатся и после пропуска демопоезда), стрелочные переводы и дополнительные приемоотправочные пути, реконструирован ряд станций, начата работа в тоннелях, протянуты магистральные линии связи и электрической централизации, восстановлены водоотводные сооружения.

Следующим шагом станет строительство в порту Раджин современного грузового терминала. Сначала через реконструированный участок из России пойдет экспортный уголь. Мощности новой инфраструктуры рассчитаны под перевозку до 5 млн. тонн этого груза.

Одновременно будет прорабатываться возможность использования созданной инфраструктуры для перевалки контейнерных грузов из Южной Кореи и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона с выходом на сеть российских железных дорог, как изначально и планировалось.

Как отметил Михаил Заиченко, чтобы обеспечить перспективные объемы грузоперевозок, в дальнейшем необходимо серьезно модернизировать инфраструктуру участка Барановский – Хасан – связующего звена Транскорейской магистрали и Транссиба. С этой целью предусматривается строительство разъездов и реконструкция станций, удлинение приемоотправочных путей, открытие ранее законсервированных разъездов, капитальный ремонт пути на ряде перегонов, установка современных устройств электроснабжения. Выполненный комплекс работ позволит довести провозную способность участка до 17 млн. тонн в год.

Общие затраты на реализацию проекта по реконструкции участка Хасан – Раджин со строительством контейнерного терминала в порту Раджин оцениваются в 8,3 млрд рублей.

Досье: Проект стартовал три года назад – в октябре 2008 года было подписано соглашение между компанией ОАО «РЖД» и министерством железных дорог КНДР о сотрудничестве в реализации этого проекта, затем создано совместное предприятие «РасонКонТранс» (70% у российской стороны, 30% – у корейской), которое в 2009 году приступило к практической стадии реализации проекта. Управление проектом и координацию строительства осуществляет указанное СП, которым заключен договор аренды железной дороги на участке Туманган – Раджин с компанией «Тонхе» Министерства железных дорог КНДР на срок 49 лет. Финансирование работ осуществляется за счет уставного капитала СП и заемных средств, привлекаемых СП на основе бизнес-плана проекта.