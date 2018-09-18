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Гребешкам привьют китайский юань
Российские власти призвали китайских мореводов вложиться в марикультурный бизнес России
Российская аквакультура на Дальнем Востоке нуждается в китайских технологиях выращивания гидробионтов, а также в посадочном материале и оборудовании. Китайские коллеги готовы все это поставить, но при этом указывают на необходимость отмены пошлин на ввоз оборудования и товаров, требуемых для строительства заводов по искусственному воспроизводству. Об этом представители России и Китая заявили на панельной сессии «Аквакультура: первые шаги рыбной индустрии».
Глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ заявил, что отрасль уже показывает первые результаты. Общий урожай уже более 200 тыс. тонн, при этом есть перспективы в ближайшие десять лет значительно увеличить показатели.
Выйти на объемы выращивания продукции можно за счет увеличения продуктивности выращивания и сбора гидробионтов, а также за счет введения в промышленный оборот новых водных участков. Пока в России средний показатель продуктивности с гектара - 0,6 тонн, при нормативе тонна. Чтобы двигаться в этих направлениях, необходимо привлекать коллег из Китая.
«Необходимо создать специализированные центры, в которые будут переданы технологии. В этом нам помогут коллеги из Китая. У них уже есть готовые решения. Одна из проблем - нехватка посадочного материала. Восполнить пробел могут китайские компании, которые заинтересованы в работе с российскими хозяйствами», - заявил глава Росрыболовства.
Сумма китайских инвестиций в проекты может быть рекордной для Дальнего Востока. Так, в преддверии ВЭФ компания «Биобанк» приняла решение существенно увеличить площади водных арендованных акваторий для товарного выращивания гребешка и серого морского ежа. «Биобанк» уже подал заявку на формирование участка 3 тыс. гектаров.
Как рассказал Деловой газете «Золотой Рог» генеральный директор компании «Биобанк» Александр КОЛЕСНИКОВ, их предприятие активно сотрудничает с даляньской компанией «Восточные морские продукты».
«Мы очень ценим компетенцию и многолетний опыт наших китайских коллег в разведении морских гидробионтов. Внедрение современных технологий получения жизнестойкой молоди и товарного выращивания позволяет существенно повысить объёмы производства. Сегодня с российской стороны, стараниями Минвостокразвития, запущен в эксплуатацию интерактивный электронный сервис, позволяющий компоновать и выставлять на торги морские акватории под товарное выращивание. Наше предприятие заинтересовано в увеличении акваторий и в совместном инвестировании средств в эти площади. 9 сентября нами подписано соглашение с китайской компанией «Восточные морские продукты» о совместной работе», - сказал глава «Биобанка».
Напомним, что в 2018 году в отрасли созданы новые предпосылки для ее ускоренного развития. Морское фермерство на Дальнем Востоке впервые получило прозрачные механизмы ведения бизнеса. Фондом развития Дальнего Востока совместно с Минвостокразвития и Росрыболовством по поручению президента и правительства реформирована нормативная база и разработан специальный интернет-сервис, обеспечивающий инвесторам доступ к водным акваториям для разведения и выращивания марикультуры. Теперь инвесторы могут самостоятельно формировать участки под марикультуру, а затем приобретать их на электронных торгах.
«В первую очередь нами была сформирована база данных и электронный сервис, который объединил в себе огромный массив данных, - отмечает гендиректор «Фонда развития Дальнего Востока» Алексей ЧЕКУНКОВ. - Это интерактивная карта, которую мы делали совместно со специалистами Минобороны, Роскартографии. С учетом всех чувствительных вопросов безопасности и одновременно требований инвесторов мы собрали огромные пласты информации, проанализировали миллионы гектаров морских участков для того, чтобы создать прозрачный и удобный сервис. Понятный инвесторам в эпоху информационных технологий, когда мы привыкли получать интерактивные услуги несколькими движениями пальцев по экранам наших смартфонов. Создана система, которая объединила два ранее разрозненных ключевых процесса для того, чтобы инвесторы могли вложить капитал в эту отрасль. Первое - это выбор и создание участка для того, чтобы заниматься марикультурой. И второе - это проведение электронных торгов. Прозрачных, с максимальным удобством для инвесторов и максимальной выгодой для государства».
Проведена работа по систематизации в единой базе данных установленных законом ограничений в отношении акватории морей Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Подготовлена и стандартизирована с учетом требований административных процессов необходимая управленческая документация. Систематизация, стандартизация и использование цифровых технологий позволили упростить внутриведомственные процессы в сфере создания и распределения рыбовод-
ных участков. Благодаря использованию электронного документооборота оптимизированы трудозатраты на подготовку и проверку проектов документов: теперь эту функцию выполняет электронная система.
«40 млрд рублей будет вложено в развитие совместного марикультурного бизнеса на Дальнем Востоке, - заявил гендиректор Wenlian Aquaculture Гонань ЦЮ. - Активно эта отрасла развивается не только в Китае, но и в Канаде. Но у России есть огромное преимущество в виде чистых глубоководных акваторий. Теперь есть задача адаптации технологий. Аквакультура начинается с посевного материала. Правда, для поставки его нужно отстроить заводы. Правительству России нужно рассмотреть вопросы импорта товаров и технологий. Пока пошлины удерживают ввоз товаров, которые пойдут на строительство объектов. Развить отрасль поможет ассоциация. Во всем мире есть такие организации. В них входят чиновники, ученые и предприниматели. Если наделить эту структуру правом принятия решения, то многие проблемы были бы решены».
Симбиоз китайских технологий и экологически чистых акваторий станет настоящим прорывом в ближайшие 5-7 лет. Эксперты считают, что только Приморский край может производить более 50 тыс. тонн деликатесной и экологически чистой продукции, которая будет отличаться по качеству и цене от продукции, которая производится в странах Азии.
На фото: Симбиоз китайских технологий и экологически чистых акваторий позволит увеличить производство деликатесов в разы.
Фото Юрия РОГОВА
Юрий НУРМУХАМЕТОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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