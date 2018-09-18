"Того, кто это будет защищать, просто похоронят"

О проблемах внедрения в регионе энергосберегающих технологий «Золотому Рогу» рассказал кандидат технических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии Алексей Гришан

Расточительное использование человечеством энергетических и топливных ресурсов оборачивается угрозой апокалипсиса глобального потепления. Для России, где оно идет особенно быстро, эта проблема сегодня особенно актуальна, и государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы нацеливает на поиск грамотных решений, которые могут обеспечить эффективное противодействие грядущей глобальной катастрофе.

На вопросы Деловой газеты «Золотой Рог» о том, что следует предпринять в этом направлении, отвечает кандидат технических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии Алексей ГРИШАН:

- Алексей Алексеевич, для нас сегодня комфортна температура + 21O С, и просто немыслимо – как можно поступиться этим благом ради того, чтобы прекратить тепловое загрязнение окружающей среды…

- Человек в среднем около половины суток проводит дома. А дома – зимой холодно, а летом – жарко. При этом оплата за отопление растет и растет. И не только потому, что растет тариф на тепловую энергию, а и потому, что теплоснабжающие организации по каким-то причинам повышают удельный расход при выработке теплоты на отопление. Есть две объективные причины – почему он может повышаться. Это либо климат ужесточается, либо теплозащитные свойства зданий падают.

Однако наш климат хуже не становится, и СНиП по теплу тоже не меняется. К примеру, во Владивостоке отопительный сезон был и остается – 196 суток при среднезимней температуре - 3,9OС.

А на вопрос, ухудшаются ли теплозащитные свойства зданий, ответа сегодня нет. Его никто не изучает. Здания как надо не обследуются, энергопаспорта не составляются.

- То есть никакого актуального анализа ситуации сегодня нет?! А капремонт, который должен нас утеплять?!

- Вы можете представить корабль или машину, которые капитально ремонтируются в течение 20 лет?! А в моем доме по плану капремонтов этот процесс пойдет с этого года и должен закончиться в 2041-м! Это не капремонт, а отмывание денег, вытаскиваемых из населения, и, как ранее говорили – долгострой.

Но главное – утепление зданий при капремонте у нас в Приморье не предусмотрено.

- Как так?! Ведь в плане капремонтов нашего Фонда капремонтов есть пункт «капремонт фасадов»?

- Действительно, сегодня все федеральные законы и подзаконные акты требуют, чтобы после капремонта, строительства или реконструкции дом по теплозащите соответствовал новым требованиям по удельному расходу теплоты – 0, 016 гигакалории на 1 кв. метр за отопительный сезон. Сегодня Жилищный кодекс РФ требует от капремонта утепление зданий, в том числе – фасадов, и установку приборов учета. Но приморские депутаты приняли краевой закон, по которому это не делается.

Помимо жилья есть и другие источники теплового загрязнения – предприятия. Что касается производственных теплопотерь, то это вопросы по совершенствованию технологий, которыми должны заниматься главный инженер и главный экономист. Но они могут и не заниматься…

Например, ВТЭЦ-2 сбрасывает воду, охлаждающую ее оборудование, в реку Объяснения. Ученые ДВО РАН оценили мощность по «утекающему» теплу в 80 мегаватт. Много ли это?

На ул. Фадеева находится более двадцати 4-этажных жилых зданий, для которых в 2010-2012 годах делались оценки и проект – увеличить высоту до 9 этажей с выполнением утепления. Тепла от реки хватило бы на отопление всего этого жилмассива в 9-этажном варианте. Даже около 10 % экономилось бы от его текущей теплопотребности. Но проект, который продвигало товарищество «Горностай», почему-то не пошел. Я беседовал с жителями дома № 16 на ул. Фадеева, с которого намечалось начать проект, и люди, когда им показали, что они смогут снизить оплату за отопление в два раза и улучшить свои жилищные условия, были согласны на эту реконструкцию. В краевой администрации обещали помочь с финансированием проекта, но потом что-то поменялось, и тема умерла.

Я не могу сказать в цифрах, какой может быть экономия в деньгах, если сделать утепление всему жилому фонду Приморья, но знаю, как это выражается в топливе. По Владивостоку по жилью норма – 0,196 гигакалории на 1 кв. метр за отопительный сезон. Но с 1 января 2023 года эта норма должна ужесточиться до 0, 0516 гигакалории. То есть в три с лишним раза должно снизиться потребление теплоты на отопление зданий, и соответственно – и потребление топлива, и теплопотери. Должно резко сократиться загрязнение атмосферы продуктами сгорания. Но и бизнес при этом потеряет в три раза – за счет снижения продаж топлива. Поэтому движения в этом направлении не происходит.

- И, экономя таким образом, наверное, можно ожидать снижения экономических показателей края?!

- Поэтому и говорится, что с утеплением народ перебьется.

- То есть в этом плане наша экономика остается затратной?

- Вы правы. Когда лет 10 назад мы, как специалисты, предложили сократить теплопотребление одного из регионов в три раза, то его креативный губернатор ответил, что «никакой бизнес на это не пойдет, а того, кто это будет защищать, просто похоронят». Напомню также, что до 2004 года были попытки организовать независимое энергоснабжение. А кончились они тем, что независимым сказали: «Вы все правильно сделали. Но сети наши, и мы вашу дешевую электроэнергию по нашим сетям не пропустим».

- Но без утепления зданий все равно не обойтись.

- Поэтому надо отменить региональный закон, который игнорирует требования федерального закона №296 п. 6 ст. 16: «Не допускается ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и капитально отремонтированных зданий, не соответствующих современным требованиям по энергетической эффективности и не оснащенных приборами учета всех видов энергоресурсов» и соответствующую статью 166 Жилищного кодекса РФ, которая гласит, что капремонт предусматривает ремонт и утепление фасадов. Надо требовать выполнение и закона 384 ФЗ, в котором сказано, что он принят в связи с целями «повышения энергоэффективности зданий и сооружений» и «предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей». Не надо обманывать тех, кто будет покупать квартиру в том, что их дом или квартира соответствуют современным требованиям по теплозащите.

И сроки капремонта надо сократить, чтобы каждый дом делать не 30 лет, а максимум 3 года.

- Некоторые потребители уже давно утепляют фасады, не дожидаясь манны свыше.

- Да, здания утепляются, но город от этого становится пестрым. Каждый владелец квартиры делает его разноцветными «накладками». Но это также значит и то, что люди серьезно заинтересованы в утеплении. Хотя не всегда человек получает тот эффект, который он ожидает.

Однажды я сделал теплограмму трех этажей своего дома, где стенка нижней квартиры покрашена «теплой» краской, выше – утепление пенополистиролом, и на третьем этаже – «после строителей». Оказалось, краска никакой эффект теплоизоляции не показала и при температуре воздуха – 19,5O С температура на наружной поверхности стены была – 15-16O С, то есть на 4-5 градусов выше. Это говорит о том, что и окрашенная стена, и неокрашенная сильно прогревали наружный воздух. При том, что стена, утепленная пенополистиролом, на поверхности имела температуру всего на 1 градус выше наружной температуры воздуха! Но, утеплив так свою стену, хозяин этой квартиры теперь через краевой эффект отапливает дополнительно своих соседей. Лучший выход из такой ситуации – это утепление всего дома.

- Наверное, и затраты на каждую квартиру при таком решении должны быть меньше?

- Цена обычно договорная, но, конечно, меньше – это возможно.

Как-то я проверял тепловизором квартиру в новом доме на Океанском проспекте. Проверка показала, что подводит теплозащита наружной стены. При температуре в квартире + 26-28O С, в помещении было неуютно, как в подвале. Оказалось, что температура на внутренней поверхности стены была на 6-8 градусов ниже, при норме – не более 4 градусов. Через несколько лет строителей заставили выполнить теплоизоляцию стен этого дома – проблема оказалась общей для его жильцов. Решив ее, они сделали полезное дело и для экологии, устранив один из источников теплового загрязнения.

Что касается гражданских зданий – школ, детских садов, лечебных учреждений, то там государство отслеживает соответствие новых объектов нормам по теплозащите, но что касается жилого фонда, то вопрос открыт для стройнадзора и системы капремонта.

- А что дает установка в доме теплосчетчиков?

- Мой знакомый показал мне квитанции за тепло до установки в его доме теплосчетчиков, и после того, как они появились. Разница – 30%. Оказывается, что счета, которые нам предъявляют якобы за потребленную для отопления теплоту, не отражают ту теплоту, которая фактически потребляется домом. Есть вопрос приписок. Но каждый дом должен потреблять ровно столько тепла, сколько ему нужно для создания комфортных санитарно-гигиенических условий для жильцов.

Я считаю, что вообще хорошо бы на региональном уровне принять решение о формировании территорий комфортной жизни, которые отражали бы, в частности, надежность их теплоснабжения и переход на упомянутый ранее новый норматив потребления топлива.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Если снизить теплопотребление более чем в три раза, то зачем краю возводить новые энерго- и теплопроизводящие мощности?

- Нам говорят: «Не хватает мощностей!». А для чего их не хватает, если промышленных предприятий уже почти не стало? Да и оставшиеся заводы сегодня тоже не потребляют столько же электроэнергии, сколько потребляли ранее. Почему сейчас ее стало не хватать?! Наверное, чтобы за рубеж продавать. Это – как предположение. Но то, что у нас энергия тратится нерационально, – это факт.

Московский институт НИИ строительной физики, как-то сравнил немецкий стандарт по требованиям к зданиям применительно к нашим среднеевропейским условиям, и оказалось, что наш климат всего на 28% жестче, чем в Германии. Однако энергии на отопление мы потребляем в 3 раза больше, чем в Германии! Этот перерасход надо сокращать за счет утепления зданий. Тогда и тепловое загрязнение у нас уменьшится, и экология станет лучше, и жить всем нам в Приморье станет легче и дешевле.

На фото: Кандидат технических наук, член-корр. Российской инженерной академии Алексей Гришан: «Введению энергосберегающих технологий часто мешают неуемные аппетиты бизнеса».

Фото Натальи Комиссаровой

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.