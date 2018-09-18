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"Группа ННК" подарила Владивостоку автобус
Комфортабельный транспорт позволит сгладить острую проблему на маршруте, связывающем центр города и кампус ДВФУ на острове Русский
К началу учебного года парк общественного транспорта Владивостока пополнился новым комфортабельным автобусом. Подаренный городу компанией АО «Группа ННК» МАЗ -203 будет выполнять рейсы по востребованному у студентов ДВФУ маршруту №15 – из центра города до кампуса университета на острове Русском, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Новый автобус от АО «Группа ННК» был передан администрации города 14 сентября. Автомобиль Минского завода МАЗ-203 стал 55-м «работником» маршрута №15 «Изумруд – ДВФУ – Океанариум». Воспользоваться его услугами смогут не только студенты и преподаватели университета, но также гости и жители приморской столицы. Новый автобус имеет 28 посадочных мест, а его номинальная вместимость – 113 человек. Мягкая подвеска, пневматическая тормозная система, двигатель Mercedes-Benz и низкая посадка обеспечат комфорт поездки, удобную посадку и высадку пассажиров.
Оценили новый автобус не только студенты кампуса, но и врио губернатора Андрей ТАРАСЕНКО и глава Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО. Как отметил мэр города, такой подарок станет хорошим примером для всего бизнеса Приморья. «Думаю, что другие предприниматели возьмут на заметку этот опыт АО «Группа ННК» и тоже станут участвовать в социальной жизни города, – отметил глава Владивостока. – До начала учебного года автобус уже начнет работу, в дальнейшем он будет оборудован безналичной системой оплаты проезда, чтобы еще больше увеличить комфорт поездок». В свою очередь, Андрей Тарасенко подчеркнул необходимость снижения цен проезда для студентов – представителей социально незащищенной группы населения.
Директор департамента розничной реализации АО «Нефтегазхолдинг» группы компаний ННК Дмитрий РОСТИСЛАВОВ рассказал Деловой газете «Золотой Рог», что компания приняла решение на безвозмездной основе предоставить мэрии Владивостока новый автобус. «Надеемся, что с ним жизнь студентов будет более комфортной, поскольку его график движения разработан с учетом пожеланий населения. Учащиеся и преподаватели смогут максимально быстро и в удобное время добираться на занятия и обратно в город. Также автобус ННК, как и остальной муниципальный транспорт, будет оборудован системой ГЛОНАСС, которая позволит отслеживать график поездок», – рассказал Дмитрий Ростиславов.
Президент АО «Группа ННК» Эдуард ХУДАЙНАТОВ отметил важность принятого администрацией города решения о представлении подаренного автобуса ДВФУ. «Отрадно, что проявляется столько внимания к потребностям молодежи. От нашей работы зависит стабильность и рост качества жизни в регионах присутствия. Поэтому мы активно развиваем социальные проекты, в том числе нацеленные на поддержку молодежи, ветеранов, пенсионеров. Надеемся, с появлением еще одного автобуса ваша жизнь станет более комфортной, и больше времени будет оставаться как на учебу, так и на студенческую жизнь – яркую, творческую, веселую» - рассказал президент АО «Группа ННК».
Наталья КОМИССАРОВА, фото автора.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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