Форум, исполняющий желания

120 млрд рублей инвестиций и тысячи рабочих мест – главные итоги ВЭФ-2018 для Приморского края

На прошедшем с 11 по 13 сентября Восточном экономическом форуме власти Приморья заключили около 50 соглашений. В крае появятся новые агропромышленные, судостроительные и нефтеперерабатывающие предприятия, портовые мощности, а в процессы ремонта дорог и управления городской инфраструктурой будут внедрены современные технологии. Кроме того, глава Приморья Андрей ТАРАСЕНКО использовал ВЭФ-2018 для того, чтобы согласовать с руководством страны ряд мероприятий по развитию Приморского края.

Партнерами Приморского края по заключенным соглашениям стали крупные российские и зарубежные корпорации и банки. Общая сумма инвестиций в экономику региона в рамках этих соглашений оценивается в 120 млрд рублей, а социальный эффект измеряется тысячами новых рабочих мест и повышением качества жизни в крае.

Агропромышленный форпост

На полях ВЭФ Андрей Тарасенко и его заместители провели более 20 встреч – с делегациями из Франции, Таиланда, КНДР, Монголии, Канады, Швеции, Вьетнама, Республики Корея, всех девяти провинций Китая, прибывших на форум, и другими.

Ряд крупных соглашений заключен в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности. 11 сентября было подписано трехстороннее соглашение между администрацией Приморья, Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и ООО «Управляющая компания «Дамате». Документ предусматривает строительство в Приморье птицеводческого комплекса для производства 22,5 тыс. тонн мяса индейки в живом весе, комбикормового завода мощностью 15 тонн в час и элеватора мощностью 30 тыс. тонн. Как пояснили в краевом департаменте экономики и развития предпринимательства, реализовать проект планируется в одной из ТОР в Приморье. Объем инвестиций составит более 12 млрд рублей. Будет создано не менее 450 новых рабочих мест. Производство биотехнологических кормов в ТОР «Надеждинская», тепличное хозяйство в ТОР «Михайловский», агропромышленный кластер «Порт Сучан» - вот еще ряд проектоа, которые предусмотрены заключенными в ходе ВЭФ-2018 соглашениями.

Приток инвестиций ждет и другие отрасли промышленности края. Например, «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» намерен построить современную компакт-верфь и организовать серийное производство ресурсосберегающих высокотехнологичных судов. Объем вложений составит не менее 5 млрд рублей.

Протокол о намерениях, предусматривающих локализацию производства воздушных судов DHC6-400 на территории региона, 12 сентября подписал первый вице-губернатор Приморья Александр КОСТЕНКО. В рамках ВЭФ–2018 он встретился с главой бизнес-миссии Канады Эрин ЧАТТЕР. Представитель иностранной делегации сообщила, что канадские деловые круги заинтересованы в сотрудничестве с Приморским краем. И одно из возможных направлений сотрудничества между Канадой и Приморьем – это создание производства приобретенных в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2020 годы» воздушных судов DHC6-400 TwinOtter, на которых уже несколько лет осуществляются внутрикраевые авиаперевозки. Предполагается, что до конца сентября 2018 года пройдет следующий раунд переговоров по этому вопросу.





- «Канадцы» успешно эксплуатируются на внутренних рейсах авиакомпанией «Аврора». Самолеты отлично зарекомендовали себя как перед авиакомпанией, так и перед жителями края, – отметил Сергей АНЦИФЕРОВ, директор российского представительства компании Viking Air Limited, производящей гражданские самолеты DHC-6.

В свою очередь, Александр Костенко пообещал всестороннее содействие администрации Приморья в создании подобного производства в Приморье и подчеркнул, что преференции, которые дают законы о Свободном порте Владивосток и ТОРах, создают благоприятные условия для размещения в Приморье крупных производств с участием иностранного капитала.





- Когда история Свободного порта Владивосток только начиналась, было много негатива, сомнений. Сейчас многие вещи можно пойти и потрогать, мы как резиденты СПВ на днях также ввели объект в эксплуатацию. Это работа длительная, монотонная, но ей необходимо заниматься, - подчеркнул председатель приморского отделения «Деловой России» Алексей ТИМЧЕНКО. – ВЭФ – это не только приход в Приморье крупных инвесторов, но и создание вокруг большого количества предприятий малого бизнеса. Да и вообще, сам по себе приезд шести тысяч человек во Владивосток – это благо для города и края.





Участник ВЭФ отдыхает после нескольких сверхнасыщенных событиями дней ВЭФ-2018.

Со своей нефтью и своим НПЗ

Наибольший объем инвестиций в экономику Приморья (50 млрд рублей) предполагает соглашение о намерениях по строительству в крае нефтеперерабатывающего завода, заключенное на ВЭФ с китайской энергетической инжиниринговой корпорацией SINOMEC. Оно стало результатом встречи, которую Андрей Тарасенко провел с представителями SINOMEC в июне этого года в Пекине. Тогда глава Приморья предложил китайской корпорации поучаствовать в строительстве завода модульного типа, производящего дизель и мазут, а на последующих этапах – бензин. Потребность края в бензине составляет 1,5-2 млн тонн ежегодно. Остальную продукцию предприятия можно отправлять на экспорт.

В ходе реализации проекта, согласно соглашению, планируется создать не менее 1 тысячи новых рабочих мест. В настоящее время власти края вместе с инвестором определяют перспективную территорию для размещения будущего завода. Андрей Тарасенко предложил рассматривать участки, которые позволят производить отгрузку, в том числе, морскими путями – с прицелом на будущий экспорт. Кроме того, уточнил глава края, везти в Приморье сырье для переработки на местном заводе готовы «Газпром нефть» и «Татнефть».

Поспособствовать разведке запасов собственной нефти в Приморье, а также развитию горнодобывающей отрасли, традиционно значимой для края, должно соглашение о развитии сотрудничества в сфере комплексного геологического изучения и освоения недр, подписанное главой Приморья Андреем Тарасенко и генеральным директором АО «Росгеология» Романом ПАНОВЫМ. Соглашение предусматривает эффективное и рациональное использование природных ресурсов Приморья, охрану окружающей среды, совершенствование нормативно-правового регулирования отношений в этой сфере. Росгеология намерена заниматься геологическим изучением и мониторингом недр с применением прогрессивных методов и технологий геологоразведочных работ, высокотехнологичных способов прогнозирования, выявления и комплексного использования минерального сырья.

- Приморью для развития экономики необходима разведка и комплексное освоение месторождений полезных ископаемых. Без этого невозможно говорить о возрождении целого ряда отраслей экономики региона, – заявил руководитель края.

Участники подписания отметили важность подготовки и повышения квалификации специалистов для геологоразведочной отрасли. Причем делать это нужно, убежден Андрей Тарасенко, именно в образовательных учреждениях Приморья. Администрация региона готова участвовать в совместной разработке механизмов повышения статуса геологических специальностей, совершенствовании программ подготовки специалистов.

Вложения в качество жизни

Одно из наиболее значимых и для экономики, и для социальной сферы Приморья соглашений с участием администрации Приморья касается строительства Центра протонной терапии онкологических заболеваний во Владивостоке. Уникальное для России медучреждение будет оснащено передовым оборудованием, которое позволит диагностировать заболевания на ранних стадиях и проводить высокоточную щадящую терапию. Предварительно под размещение центра выбран земельный участок на острове Русском. Партнером в реализации проекта станет компания «Ростех».

- Строительство протонного центра в Приморье поддержал Президент России Владимир Путин во время нашей с ним встречи, заручились также поддержкой Правительства России. Готовы работать с вами и развивать высокотехнологичную медицинскую помощь в Приморье, – обратился к представителям «Ростеха» Андрей Тарасенко. - Уверен, что этот проект будет востребован не только у населения края, но и жителей других регионов, стран АТР. К тому же, успешный опыт сотрудничества с вами у нас уже есть – в Приморье сейчас строится Центр ядерной медицины.

Как было отмечено в ходе подписания документа, клиники подобного уровня имеют всего несколько стран в мире, среди них США, Япония, Китай. Центр создается в рамках проекта строительства сети аналогичных клиник в регионах РФ, призванного повысить доступность современных методов диагностики и лечения онкозаболеваний. Планируется, что клиника, оснащенная высокоэффективным медицинским оборудованием для лечения рака, примет первых пациентов в 2022 году, ее пропускная способность составит более 1 тысячи человек в год. Однако высокотехнологичное диагностическое оборудование уже поставили в ДВФУ и готовят к работе. С его помощью обследование первых пациентов планируется начать в 2019 году. Одним из ключевых направлений сотрудничества корпорации и региона станет подготовка медицинских кадров для нового центра с привлечением вузов Приморского края.

Важнейший социальный проект – социальная карта «Приморец», дающая скидку на продукты, лекарства и проезд в общественном транспорте – будет реализован в крае при активном участии Сбербанка РФ. Это предусмотрено соглашением между администрацией Приморского края и кредитной организацией. Кроме того, руководитель края Андрей Тарасенко и президент крупнейшего банка России Герман ГРЕФ договорились о взаимодействии по инвестиционным проектам, в том числе – в области промышленности, агропромышленного комплекса, торговли, туризма, электроэнергетики, транспорта и других направлений. Соглашение также предполагает содействие Сбербанка в развитии инфраструктуры и увеличении объемов жилищного строительства в Приморье.

Еще одно соглашение, связанное с инфраструктурой, было подписано с крупной южнокорейской корпорацией KT Сorporation. Глава Приморья Андрей Тарасенко и генеральный директор компании Ку Хен Мо договорились о запуске в крае проекта, который позволит управлять инфраструктурой того или иного населенного пункта через сеть, обеспечивая высококачественную бесперебойную связь. Система «Умный город» интегрирует модули управления практически во всех сферах жизни – энергетике, транспорте, безопасности, досуге населения, позволяя горожанам жить в более комфортных, безопасных и надежных условиях. В настоящий момент корейской компанией успешно реализовано 13 подобных проектов в различных странах мира.

Повысить качество услуг ЖКХ поможет меморандум о сотрудничестве с японской компанией Mitsui, предполагающий установку двух ветроэнергетических установок на острове Попова рядом с Владивостоком. Это позволит модернизировать электроэнергетическую инфраструктуру острова и снизить расходы на топливо.

Госсовет: инвестиции «от Путина»

Важнейшее значение для качества жизни в Приморье имеют решения, принятые по итогам заседания президиума Госсовета, посвященного Дальнему Востоку. Оно состоялось во Владивостоке 10 сентября, накануне открытия ВЭФ-2018. На заседании президент России Владимир Путин объявил о создании новой национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года с перспективой до 2035 года.

Предполагается, что новая «дальневосточная» программа объединит мероприятия национальных проектов в рамках «майского указа» президента и госпрограмм, а также долгосрочные планы ведомств и крупных компаний.

Кроме того, по просьбе Андрея Тарасенко президент России распорядился выделить Приморскому краю более 5 млрд рублей на развитие дорожной сети, а также оказать содействие региону в ликвидации последствий недавнего наводнения и подготовке программы по предупреждению ЧС в будущем. Жителям Приморского края, полностью или частично потерявшим имущество после недавнего наводнения, удвоят выплаты. При этом увеличение выплат не потребует дополнительных расходов краевой казны за счет других статей бюджета. Дополнительные деньги будут получены из федерального бюджета.

- Нужно как можно быстрее с МЧС определить ущерб и потребность в той помощи, которую вы ожидаете от федерального центра. Людям нужно помогать и дороги восстанавливать, и мосты, – поддержал предложение главы региона Владимир Путин.

Кроме того, глава Приморья озвучил идею изменить федеральное законодательство в части предотвращения чрезвычайных ситуаций. По мнению Андрея Тарасенко, нужно дать региону возможность выделять деньги на расчистку русел рек и укрепление дамб еще до того, как стихия нанесла свой удар, а не при введении режима ЧС, как сейчас. Еще одно обращение направлено в правительство России – оно касается строительства новой дамбы в Уссурийске. Также в крае готовится собственная программа по защите населенных пунктов от наводнений.

В связи с предстоящими инвестициями в дороги уместно вспомнить о еще одном соглашении, подписанном в рамках ВЭФ-2018. Компания «Газпромнефть» намерена поставлять в Приморье особые полимерные компоненты для ремонта и строительства дорог.





- Сегодня мы предлагаем полимерно-модифицированный битум. Это особый материал, применение которого продлевает срок службы дорожного полотна, – уточнил генеральный директор ООО «Газпромнефть – Битумные материалы» Дмитрий ОРЛОВ. - В качестве примера успешного применения этого материала можно привести мост на остров Русский, дорожное полотно которого в течение пяти лет находится почти в идеальном состоянии.

Кроме этого, специалисты компании разработали целую линейку материалов, среди которых особые битумные ленты, применяемые для того, чтобы не было продольного шва при асфальтировании. «Газпромнефтью» создан научно-исследовательский центр, где можно подобрать и разработать марку продукта с учетом климатических особенностей региона. Андрей Тарасенко отметил, что в Приморье уже оценили качество продукции, поставляемой «Газпромнефтью» и ее дочерними компаниями.

- Нам нужно менять подход к строительству, ремонту дорог и здесь без передовых технологий не обойтись, – заявил руководитель края, пригласив компанию участвовать в соответствующих торгах и работать в Приморье.

На фото: Итоги Восточного экономического форума позволят Приморью уверено подниматься по лестнице инвестиционной привлекательности.

Фото Юрия РОГОВА.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.