Пустырь для инвестора

Катастрофическая нехватка, а где-то и полное отсутствие инфраструктурных объектов сводит на нет потенциал Свободного порта Владивосток и ТОРов

Анализ практической деятельности резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток вновь провели в ходе Восточного экономического форума. Уже пришедшие на Дальний Восток инвесторы и те, кто только собирается это сделать, сошлись во мнении: условия бизнеса на территориях опережающего развития и в СПВ выгоднее, чем в среднем по России, но для успеха нужно уравнять их с условиями на зарубежных рынках сбыта. Кроме того, ограничителем роста экспорта – который, собственно, и был основным смыслом создания особых режимов – все в большей степени становится неразвитая транспортная инфраструктура Дальнего Востока.

В ходе сессии «Территории опережающего социально-экономического развития и свободный порт Владивосток: настоящее и будущее» было озвучено, что за последний год режимы ТОР и СПВ продемонстрировали почти трехкратный рост количества резидентов. В ДФО создано 18 ТОРов, а режим порто-франко распространен на 22 муниципальных образования в разных регионах. Но, несмотря на это, почти все участники дискуссии назвали условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке недостаточно выигрышными не то что в глобальном, но и в общероссийском масштабе.

Дальний Восток как система

- Налоговый режим здесь близок к идеальному, это позволило нам, по нашим проектным данным, снизить сроки окупаемости наших инвестиций на три года. Это существенно, — отметил президент корпорации «ТехноНИКОЛЬ» Сергей КОЛЕСНИКОВ. – Единственная проблема, с которой мы столкнулись при экспортной деятельности: на Дальнем Востоке удельные тарифы на 1 километр перевозки выше, чем в европейской части России, примерно на 25-30 процентов. Есть даже проблема с поддонами, которые в других регионах производят все, кому не лень.

- Вне всякого сомнения, данный режим нам интересен. Но те преференции, которые даются, можно назвать базовыми. На Дальнем Востоке условия выгоднее. Но когда мы говорим о проектах большого масштаба и смотрим на географию, мы сравниваем условия не с теми, что есть в России, а с тем, что есть за рубежом. Борясь за зарубежные рынки, мы должны понимать себестоимость нашей продукции, - подчеркнул Алексей КОЗЛОВ, управляющий директор группы «СИБУР», которая планирует реализовать проект по строительству газохимического комплекса на Дальнем Востоке. По мнению Козлова, проекты на территориях с особыми режимами необходимо координировать с приоритетными национальными проектами.

- База, которая заложена в ТОСЭРах, должна получать отраслевую надстройку, если мы хотим получить проекты мирового уровня, - добавил Козлов.

- У Минвостокразвития есть огромная база данных по резидентам ТОР, известны все параметры их проектов. Эту информацию надо интегрировать во все государственные программы. Иначе получим ситуацию, когда резиденты будут двигать свои проекты, а инфраструктуры под них не будет, - констатировала Ирина ОЛЬХОВСКАЯ, первый заместитель генерального директора ООО «Управляющая портовая компания».

Помимо недостаточной степени координации проектов бизнеса в ТОРах и проектов государства на Дальнем Востоке, несовершенство есть и у налоговых преференций, которые изначально преподносились как главное преимущество особых режимов ведения бизнеса.

- Мы предлагаем изменить механизм применения льготной ставки по налогу на имущество в размере 0% для резидентов ТОР. Применять ее не с момента регистрации резидента, а с момента введения в эксплуатацию созданного им объекта, - отметила Анна ЦИВИЛЕВА председатель совета директоров ООО «Колмар Груп». – Например, у нас проект будет реализован к 2020 году, а резидентами мы являемся с 2016 года. То есть четыре года из льготного периода уже выпали.

В свою очередь, замглавы Минэкономразвития РФ Вадим ЖИВУЛИН указал на необходимость систематизации мер поддержки инвесторов.

- Сегодня на территории России работает более 400 территориальных режимов поддержки. Схожесть этих инструментов поддержки нередко сбивает с толку и инвесторов, и действующих резидентов. Поэтому в будущем меры поддержки должны подстраиваться под те виды деятельности, которые тот или иной резидент планирует осуществлять, - объяснил Живулин.

«Рай» кончается за пределами ТОР

- Для меня основная проблема этих режимов (ТОР и СПВ. – Прим. авт.) – в том, что они сконструированы таким образом, чтобы огородить забором маленькую территорию, и там сделать отдельный рай. Но потом мы все равно выходим за пределы этого «рая» и сталкиваемся и с таможней, и с транспортом, - отметил генеральный директор DNS Дмитрий АЛЕКСЕЕВ.

К проблемам, осложняющим экспорт продукции – главную задачу созданных вблизи емких рынков АТР территорий с особым режимом, инвесторы отнесли также неразвитость международных транспортных коридоров и пунктов пропуска. Например, упомянутый выше президент компании «ТехноНИКОЛЬ» Сергей Колесников привел пример того, как выстраиваются экспортные цепочки на Дальнем Востоке: компания экспортирует свою продукцию в АТР не только из Хабаровска, но и из Выборга, и стоимость доставки до Сингапура из Выборга дешевле – при том, что этот путь гораздо длиннее. Некоторые резиденты выбирают другой путь – например «Колмар Груп» для минимизации логистических рисков строит собственный порт мощностью 24 млн тонн в бухте Мучке Хабаровского края, а также создает собственную транспортную компанию.

По-прежнему актуальной проблемой для экспорта, по мнению участников ВЭФ, является и недостаточное количество таможенных пунктов.

- Есть проблемы с таможней, особенно с размещением на своей территории таможенных пунктов. Многие заявляют, что стоимость размещения такого таможенного пункта стоит приблизительно столько, сколько все остальные льготы, которые они получают в этой зоне, - признал Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис ТИТОВ.

Другим ограничителем потенциала ТОР и СПВ становится неразвитость социальной инфраструктуры, которая осложняет привлечение и закрепление в регионах Дальнего Востока квалифицированных специалистов. Генеральный директор ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» Дмитрий КУДИНОВ сравнил условия работы завода компании во Владивостоке, который является резидентом ТОР, с другим предприятием «Соллерса», что находится в особой экономической зоне в Алабуге (Татарстан). Увы, но сравнение социальных условий оказалось не в пользу Приморья.

- Помимо материальных стимулов, там создана уникальная забота со стороны управляющей компании с точки зрения социальной инфраструктуры. Там созданы школы и детские сады, ведется работа по поиску сотрудников, ведется работа по сдаче в аренду площадей. На это мы должны обратить внимание на Дальнем Востоке, - подчеркнул Кудинов. – Нагрузка, которая ложится на инвесторов в части создания инфраструктуры, часто более существенна, чем предоставляемые льготы и преференции.

Похожую точку зрения озвучила председатель совета директоров ООО «Колмар Груп» Анна Цивилева.

- К 2020 году, когда мы закончим создание обогатительной фабрики в Якутии, количество рабочих составит 9 тысяч человек. Как правило, наши сотрудники – это молодые люди с семьями, в которых двое-трое детей. Это количество людей должно где-то размещаться. Мы несем колоссальную социальную нагрузку: строим жилье, общежития, ледовые дворцы, ремонтируем школы. Это большие инвестиционные вложения, - рассказала Анна Цивилева.

Государство не стоит в стороне

Впрочем, пути выхода из ситуации, когда инвестор «тянет» на себе социальную сферу, озвученные во время обсуждения на ВЭФ, требуют принятия решений на уровне высшего руководства страны. Вряд ли банки самостоятельно захотят предусмотреть для сотрудников компаний-резидентов ТОР льготные условия по ипотечным кредитам, а транспортные монополии – дать работникам ТОР и СПВ право льготного проезда авиационным и железнодорожным транспортом в другие регионы страны.

- Пять ключевых факторов инвестпривлекательности – это доступное финансирование, человеческие ресурсы, инфраструктура, налоговые преференции, административное сопровождение. По всем направлениям все пять лет велась активная работа, и я уверен, что она продолжится и с новой командой Минвостокразвития, - выразил надежду Денис ГРОСЬ, исполнительный директор ООО «Индустриальный парк «Авангард».

МНЕНИЕ

- Многие говорят: надо создать макроэкономические условия, низкую инфляцию, стабильный бюджет, и все само собой начнет расти и инвестироваться. К сожалению, практика показывает, что без вдумчивой промышленной политики, макроэкономической политики государства рынок сам не определит направление, - отметил, выступая на секции, федеральный бизнес-омбудсмен Борис ТИТОВ. - Поэтому во всем мире государство помогает создать условия для инвестиционной привлекательности тех или иных территорий.

По мнению Титова, на базе ТОР можно начинать формирование отраслевых кластеров, где государство будет координировать планы тех или иных инвесторов для решения определенной задачи. Но при этом должна продолжаться расшивка «узких мест», связанных с оформлением и использованием земельных участков в ТОР, таможенным режимом, правовыми вопросами.

- Жалоб со стороны резидентов СПВ и ТОР поступает немного. Это говорит о том, что политика, которая была реализована на Дальнем Востоке, принесла свои результаты, - отметил бизнес-омбудсмен. - Но резидентам ТОР, хотя они пока не говорят об этом, нужен честный и справедливый суд. Иностранные инвесторы должны понимать, что возможный судебный спор будет урегулирован справедливо, по закону.

На фото: Резиденты ТОРов и Свободного порта в ходе сессии «Территории опережающего социально-экономического развития и свободный порт Владивосток: настоящее и будущее», пришли к выводу, что одна из главных проблем режимов в том, что они сконструированы таким образом, чтобы огородить забором маленькую территорию, и там сделать отдельный рай. Но потом резиденты выходят за пределы этого «рая» и сталкиваются и с таможней, и с логистикой…

Фото ТАСС.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.