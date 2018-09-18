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Cкидка на 2775 моделей техники действует до 1 декабря

18 Сентября 2018, 09:00 | Приморье

«Сименс Финанс» и Минпромторг помогут сэкономить до 15% по льготной программе лизинга

«Сименс Финанс» напоминает, что срок действия льготного лизинга техники в 2018 году ограничен. Договоры по программе Минпромторга лизинговая компания заключает до 1 декабря.


 

По условиям программы, клиенты «Сименс Финанс» могут приобрести дорожно-строительную и коммунальную технику со скидкой на авансовый платеж до 10%, а в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, Калининградской области  – до 15%. Например, при покупке бульдозера, субсидия в денежном эквиваленте может достигать 3,8 млн рублей. Чтобы получить быстрое одобрение сделки и субсидию, заполните экспресс-заявку или обратитесь в любое из представительств «Сименс Финанс» за подробным расчётом.

Скидка действует на 2775 моделей от «Сеспель», «Грюнвальд», «Хитачи», «Петербургский тракторный завод» «Бонум», «Тверской экскаватор», «ЧТЗ-Уралтрак» и других производителей. Некоторые из поставщиков являются одновременно и клиентами «Сименс Финанс» – это дополнительная надёжность и сервис для компаний, покупающих технику в лизинг. Полный список и условия доступны на сайте Минпромторга.


 

ЛК «Сименс Финанс» во Владивостоке:

ул. Западная, 7

Тел.: (423) 260 7777

Для иногородних компаний работает

бесплатная справочная: 8-800-2000-180

 

www.siemens.ru/finance

www.facebook.com/SiemensFinance

 

ООО ЛК «Сименс Финанс» – лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения оборудования, транспорта и техники различных производителей, а также оборудования «Сименс» и комплектующих «Сименс» для модернизации и дигитализации промышленности. Работая по международным стандартам лизинговых услуг, компания финансирует малый и средний бизнес и крупные предприятия различных отраслей экономики. Сегодня ЛК «Сименс Финанс» входит в ТОП-10 лизингодателей России, её региональная сеть включает 24 офиса, а количество реализованных с 1999 года проектов превышает 30 000. При этом к 01.01.2018 портфель ЛК «Сименс Финанс» составляет 45,5 млрд руб, объем нового бизнеса за 12 мес. 2017 (по методике Leaseurope) – 33,6 млрд руб., сумма новых договоров лизинга за этот же период – 51,8 млрд руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance    

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: Сименс Финанс  лизинг  Минпромторг  техника 



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