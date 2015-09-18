www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

"Город будущего" представил "Ростелеком" на форуме Дальинфоком во Владивостоке

18 Сентября 2015, 10:44 | Приморье

17 сентября во Владивостоке открылся форум Дальинфоком-2015. «Ростелеком» принимает участие в форуме в качестве стратегического партнера и представляет участникам новейшие решения для создания смарт-сити - умного города будущего, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Форум Дальинфоком проводится во Владивостоке с 2006 года при поддержке Администрации Приморского края. Дальинфоком – это платформа для демонстрации новых разработок, достижений, успешно реализованных проектов информатизации, их использования для принятия решений в сфере управления, в том числе государственными органами власти. Основная тема Дальинфоком-2015 – «Смарт-регион (Smart Region): инфокоммуникационная и ИТ - стратегия развития Дальнего Востока».

«Для того чтобы этот город возник, следует внедрять инновации сразу в несколько направлениях, - отметил в своем выступлении заместитель директора макрорегионального филиала - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Алексей Щуров. - Во-первых, изменения должны коснуться большинства сфер, например: безопасности, образования, ЖКХ, здравоохранения, строительства, сферы услуг и других. Во-вторых, необходима полная информация о требованиях органов власти к такого рода городам, ожиданиях представителей бизнеса и граждан».

«Ростелеком», как одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, имеет опыт построения различных систем и готов предложить тот уровень автоматизации разных сфер жизни, расширения инфраструктуры, который ожидают власть, бизнес и общество.

В рамках общей концепции Дальинфоком-2015 «Ростелеком» представляет  гостям и участника форума прототип «Города будущего». На форуме развернут выставочный стенд компании, который полностью посвящен созданию смарт-сити. На стенде «Ростелекома» презентованы основные решения в области фотовидеофиксации нарушений ПДД, внедрения информационных технологи в сфере медицины и ЖКХ, особенности реализации проектов на основе государственно-частного партнерства, а также примеры их внедрения.

Подробнее с деловой программой Дальинфоком-2015 можно познакомиться на  сайте форума http://dalinfocom.primorsky.ru.

Досье "Золотого Рога": Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории региона. Макрорегиональный филиал создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединяет 7 региональных  филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: дальинфоком  связь  Ростелеком 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru