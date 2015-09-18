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"Город будущего" представил "Ростелеком" на форуме Дальинфоком во Владивостоке
17 сентября во Владивостоке открылся форум Дальинфоком-2015. «Ростелеком» принимает участие в форуме в качестве стратегического партнера и представляет участникам новейшие решения для создания смарт-сити - умного города будущего, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Форум Дальинфоком проводится во Владивостоке с 2006 года при поддержке Администрации Приморского края. Дальинфоком – это платформа для демонстрации новых разработок, достижений, успешно реализованных проектов информатизации, их использования для принятия решений в сфере управления, в том числе государственными органами власти. Основная тема Дальинфоком-2015 – «Смарт-регион (Smart Region): инфокоммуникационная и ИТ - стратегия развития Дальнего Востока».
«Для того чтобы этот город возник, следует внедрять инновации сразу в несколько направлениях, - отметил в своем выступлении заместитель директора макрорегионального филиала - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Алексей Щуров. - Во-первых, изменения должны коснуться большинства сфер, например: безопасности, образования, ЖКХ, здравоохранения, строительства, сферы услуг и других. Во-вторых, необходима полная информация о требованиях органов власти к такого рода городам, ожиданиях представителей бизнеса и граждан».
«Ростелеком», как одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, имеет опыт построения различных систем и готов предложить тот уровень автоматизации разных сфер жизни, расширения инфраструктуры, который ожидают власть, бизнес и общество.
В рамках общей концепции Дальинфоком-2015 «Ростелеком» представляет гостям и участника форума прототип «Города будущего». На форуме развернут выставочный стенд компании, который полностью посвящен созданию смарт-сити. На стенде «Ростелекома» презентованы основные решения в области фотовидеофиксации нарушений ПДД, внедрения информационных технологи в сфере медицины и ЖКХ, особенности реализации проектов на основе государственно-частного партнерства, а также примеры их внедрения.
Подробнее с деловой программой Дальинфоком-2015 можно познакомиться на сайте форума http://dalinfocom.primorsky.ru.
Досье "Золотого Рога": Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории региона. Макрорегиональный филиал создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
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