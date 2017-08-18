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В Приморье оштрафованы управляющие компании
Штрафы в размере 25 тысяч рублей за нарушения жилищного законодательства заплатят руководители управляющих компаний из Уссурийска.
Как рассказали в государственной жилищной инспекции Приморского края, в ходе внеплановой проверки работы обслуживающих организаций, выявлены многочисленные нарушения в ведении документации.
«Компании не предоставляли отчёты о своей деятельности, неверно были составлены договоры по управлению домами, в котором отсутствовал обязательный перечень оказываемых коммунальных услуг. Также обслуживающие организации не оформляли должным образом приёмку выполненных работ», – уточнили в ведомстве.
Специалисты жилинспекции подчеркнули, сведения об оказании услуг и выполнении работ должны отражаться в актах и являются составной частью технической документации многоквартирных домов.
«Управляющие компании обязаны вести и хранить указанную документацию в установленном законодательством порядке», – добавили в жилинспекции
На основании выявленных нарушений по решению суда руководители управляющих компаний ООО «ЖЭУ-8» и ООО «Виктория» оштрафованы на 25 тысяч рублей.
Всего с начала года государственная жилищная инспекция Приморского края провела более 300 проверок исполнения жилищного законодательства, выявлено около 200 нарушений. Сумма штрафов с начала года составила почти четыре миллиона рублей.
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