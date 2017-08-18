Путин и жители Владивостока увидят уникальную по масштабу выставку на ВЭФ

На Университетской набережной в ДВФУ полным ходом идет подготовка к фестивалю “Улица Дальнего Востока”, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Ход подготовки кампуса Дальневосточного федерального университета к проведению третьего Восточного экономического форума оценили заместитель председателя Правительства РФ – Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.



В настоящее время внутри корпусов и на территории университета на острове Русский активно ведутся строительные работы. Как сообщил руководитель отдела выставок ВЭФ фонда «Росконгресс» Павел Дорошенко, в подготовке выставочных павильонов постоянно задействованы около двух тысяч человек.



«Для ВЭФ готовим одну из трех крупнейших на территории России выставок, подобные можно увидеть только на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме и Инвестиционном форуме в Сочи. В ДВФУ разместятся стенды для экспозиций, посвященных Свободному порту Владивосток и территориям опережающего развития федерального округа. Эти выставки пройдут в двух главных корпусах университета. Большую площадь займут павильоны предприятий – партнеров форума. Очень много интересных объектов можно будет увидеть на стендах федеральных министерств и ведомств», – отметил он.



По итогам осмотра выставочных площадок Юрий Трутнев провел с руководителями ответственных ведомств совещание по подготовке к форуму. Полпред подчеркнул, что основная цель ВЭФ – продемонстрировать инвесторам все преимущества ведения бизнеса на Дальнем Востоке.



«Два года назад на первом Восточном экономическом форуме мы говорили о том, что это – исключительное событие в жизни Дальнего Востока и России в целом. Сейчас значение этого мероприятия совершенно очевидно – в третьем ВЭФ примут участие лидеры четырех стран и более 3,5 тысяч гостей. Устойчивый интерес инвесторов к Дальневосточному региону России удается поддерживать именно благодаря ВЭФ, на котором мы расскажем о наших уникальных режимах – ТОРах, Свободном порте Владивосток, новых предприятиях и административных решениях, принятых на самом высоком уровне», – отметил полпред.



Владимир Миклушевский заявил, что работа по подготовке к третьему ВЭФ в Приморье идет согласно графику.



«Никаких сложностей нет, к началу сентября подготовимся к форуму на все 100%. Работы активно ведутся не только внутри корпусов, но и на Университетской набережной полным ходом идет подготовка к фестивалю “Улица Дальнего Востока”. Здесь каждый из девяти субъектов федерального округа возводит свой уникальный по форме и содержанию павильон, который поможет продемонстрировать гостям форума традиции и достижения регионов. В этом году Юрий Петрович Трутнев объявил среди губернаторов соревнование на лучший павильон. Всех секретов пока открывать не буду, но отмечу, что экспозиция Приморского края будет очень интересной. В полную силу наша площадка будет работать в течение еще двух дней после окончания форума, посетить ее сможет любой желающий», – считает губернатор.



Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году он пройдет на острове Русский 6-7 сентября. Владимир Путин лично примет участие в мероприятиях ВЭФ.



В этом году Восточный экономический форум пройдет на острове Русский уже в третий раз. Ежегодно в крае проводится колоссальная работа по подготовке к приему на своей территории участников и гостей ВЭФ. Сформированы специальные рабочие группы по различным направлениям, четыре из них возглавляет лично Владимир Миклушевский: по размещению участников и гостей форума, инфраструктуре, транспорту и волонтерам.